У России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований из-за употребления допинга, - Жданов

1625 62Теги: Жданов (120) Министерство молодежи и спорта (104) Россия (64321) допинг-контроль (154) Залищук (48) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:25 У России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований из-за употребления допинга, - ЖдановМинистр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал международные организации жестко наказать Россию в связи с допинговым скандалом. читать источник x Мне нравится 24
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И все будет ок)))
Но у руски без допинга и БОЯРКИ жизни нет....
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Милок...РАБОТАТЬ!!!
И желательно ГОЛОВОЙ...
Головой можно заработать больше чем 2 руками
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вступительный взнос в секту небольшой.
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А Чемпионат мира по БОЯРКЕ???
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"отобрать право на СУЩЕСТВОВАНИЕ параши" !!!
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Напомни, в каком виде спорта у тебя четвёртій юниорский?
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слышите, видите кацапы ? каждый четвёртый-пятый безработный !!! ух, жизнь удалась !!!
пейте боярышник с валидолом - авось полегчает
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Если тебе запретить комментировать, на что жить будешь?
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Почему каждый пи* рас из России знает,что нужно запретить?Особенно у соседей?😊
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Они стали этим самым русским миром, несущим ненависть, смерть и разрушение и теперь, при любом уменьшении этой дряни, нормальные люди будут ощущать облегчение и думать: «скорее бы эта дрянь кончилась».
Они этого хотели и наконец - получили. Реакция на ликвидацию посла - яркое тому подтверждение.
©anti-colorados
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