На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - Горбатюк

1142 16Теги: Братство (1) ГПУ (1532) майдан (177) розслідування (754) Правий сектор (78) Горбатюк (130) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:23 На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - ГорбатюкСледствие относительно причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов на Майдане в феврале 2014 года ведется в отношении определенных лиц, а не организаций. читать источник x Мне нравится
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Напомним: недавно начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в 2014 году народный депутат Сергей Пашинский возил с собой ружье с оптическим прицелом "для самозащиты".
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