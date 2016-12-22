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Теги: Братство (1) ГПУ (1532) майдан (177) розслідування (754) Правий сектор (78) Горбатюк (130)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица, а не организации, - Горбатюк

Следствие относительно причастности к убийству сотрудников правоохранительных органов на Майдане в феврале 2014 года ведется в отношении определенных лиц, а не организаций.

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Горбатюк,надо не отдельных лиц проверять ,а всю цепочку,которая привела к расстрелу.Это так трудно? Начинай с президента,он за все в стране отвечает,затем премьер,затем силовики,затем депутаты Рыги,которые и сегодня в Раде сидят и воняют,затем уже исполнители.Все эти маньяки должны сидеть за массовое убийство молодежи,детей на Майдане.Они с того света на твою работу смотрят,Горбатюк и ты за нее отвечаешь.Прогоняй всех через детектор лжи,используй помощь экстрасенсов,но убийцы должны сидеть.
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Ще не посадили жодного вбивцю майданівців а вже самих майданівців хочуть засудити! Буде Майдан, кровавий.
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А тем временем резервы рашки за эту неделю просели на 8 миллиардов.
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Наши тоже - 150 млрд это около 6 млрд зеленых. Учитывая масштабы, мы потеряли больше.
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новость єту, уже подправили, часа 2 назад біло ПС и "Братство"
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Беркута не виноваты,то отдельные правосеки нападали на работников мылыции.На кого это расчитано.За три года соевые у..ща не нашли и не поимали кто расстрелял небесную сотню,зато вдруг занялись поиском в другом направлении.
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На причастность к убийству "беркутовцев" на Майдане проверяются отдельные лица ... Найти и наградить ! Героям слава!
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Пашинського хай поровірять, кого зі снайперською рушницею він так завзято відбивав у ПС...
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Генеральная прокуратура начала расследовать обстоятельства, при которых в ходе событий на Евромайдане 18 февраля 2014 года была обнаружена винтовка с оптическим прицелом. Об этом говорится в определении Печерского районного суда от 16 декабря 2016 года.


Напомним: недавно начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что в 2014 году народный депутат Сергей Пашинский возил с собой ружье с оптическим прицелом "для самозащиты".
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