Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕО

21702 142Материалы по теме: Бои под СветлодарскомТеги: обстрел (4971) Донбасс (11514) Антитеррористическая операция (15349) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:01 Мы заняли стратегически важные позиции. Боевики два раза пытались их отбить, - комбриг 54-й бригады Горбатюк. ВИДЕОБоевики в течение 22 декабря дважды атаковали, пытаясь вернуть позиции, которые недавно заняли украинские военные на Светлодарской дуге вблизи поселка Луганское. читать источник x Мне нравится 71
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отвоевались, герои...
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Много чести для тебя,гондонище.
Та й не зрозумієш ти ні біса,помилка післяглодової акушерки.
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Теперь линия фронта отодвинулась, и обстреливать уже не получится.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих в рядах ВСУ нет, однако 11 наших воинов получили ранения. Эти санитарные потери ВСУ понесли на Светлодарской дуге в результате вражеских артиллерийских и минометных обстрелов", - рассказал он. Источник: http://censor.net.ua/n420552
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