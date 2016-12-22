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Волонтеры "Сестри Перемоги" поделились наблюдениями о положении дел на Светлодарской дуге

Все мы знаем, что вот уже четвертый день продолжается бой на Светлодарской дуге. Четвертый день этого ада, погибшие, раненые ... Сегодня в Киеве прощались с военным, который в эти дни там погибли ... Мы точно можем отметить - сегодня мы как никогда поняли, что наших усилий может...

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Если коротко - артобстрелы продолжаются, наступление на украинские позиции так и пытаются осуществить, наши экипажи постоянно пребывают там и помогают собирать всю необходимую информацию. Сегодня был очень тяжелый день как для военных, так и для наших экипажей, по обстановке пока не видно,что это прекращается.
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да ппц там, 54 кинулась за сепарами, те их заманили в опорники и накрыли градом.
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