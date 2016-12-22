Волонтеры "Сестри Перемоги" поделились наблюдениями о положении дел на Светлодарской дуге

Все мы знаем, что вот уже четвертый день продолжается бой на Светлодарской дуге. Четвертый день этого ада, погибшие, раненые ... Сегодня в Киеве прощались с военным, который в эти дни там погибли ... Мы точно можем отметить - сегодня мы как никогда поняли, что наших усилий может...
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