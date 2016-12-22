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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Теги: Антитеррористическая операция (15349) СЦКК (178)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня, - глава украинской стороны СЦКК Петренко. ВИДЕО

За три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня.

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"То ли снится, то ли мнится,
Показалось что невесть,
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть?"
/Твардовский, "Василий Теркин"/
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Что-что, но о российских бомбардировщиках над украинскими городами я еще не слышал.
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ну угля то хоть купили? больше чем 119 вагонов?
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ВСУ наконец научились у кацапов гибридно воевать и при этом выглядеть правильно перед мировым сообществом. Сепаров и кацапв глушили всем, но делали это гибридно с запросами о прекращении огня.
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"За это время мы делали 119 запросов на прекращение огня. К сожалению, положительного результата удалось достичь только в 20 случаях, что свидетельствует о нежелании боевиков соблюдать Минские договоренности", - подчеркнул Петренко.
Источник:http://censor.net.ua/v420655
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Оце мабуть сепари аж з штанів виплигуть від радості шо укропи скіглять і просять перемир"я.
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А обсре мычит,что не знает,что там возле светлодарска.А комиссия оон не смошла установить,кто развалил гумконвой у Алеппо.Как под копирку.Нету международного права,хуйло на пару с западом уничтожили его.Есть право сильного
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http://znaj.ua/news/world/83349/zyavilosya-video-masovogo-rozstrilu-mirnih-zhiteliv-u-aleppo-18-.html
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"Так будет с каждым, кто помогает кофрам против ислама..." - эта фраза террориста в конце видео. Всё понятно.
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Я знаю как надо. В случаях, когда кацапа прячут свою шкуру и пушки за объектами социальной инфраструктуры, и потому становятся не достигаемы для нашей артиллерии, надо выбрать их позиции не прикрытые гражданским населением и туда направить огонь на подавление. До тех пор кока те первые не заткнутся.
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Вот и смени их там, на передовой. А то они только запросами пуляют.
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Я уже так три раза писал. И не устану. Это оптимальный выход. И еще наверно буду повторять. Пока практики не наберутся.
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Не заважайте українським воїнам знищувати окупантів. 119 запитів вони зроблили - може орден вам за це дати?
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Это получается каждых 2 часа запрос... Х#йло за Гадю мстит - бортанули девку.
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Зря бросили. 120-й запрос наверняка остановил бы обстрелы.
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За три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня.Источник: http://censor.net.ua/v420655 - сподіваюсь добре просили - "будь ласка" сказати не забули ?
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"ВСУ удерживают занимаемые позиции, а оружие, запрещенное Минскими договоренностям, в ответ не применяется"_____________"Цензор"! Хоть на год забань, но дальше слушать этих ебаных пидоров нет больше сил! Что это блядь за "АТО", когда по нашим ребятам безнаказанно приезжает всякая прыщавая срань из параши "сдавать зачет по стрельбам"? Это что за пидора мы выбрали себе в "главнокомандующие"??????
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Не треба стільки емоцій - краще робіть висновки ...
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год прошел а два моих ника так и не розбанили сейчас уже не скрываюсь ,забанят им же хуже.
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СЦКК - в Сирии эта гениальное изобретение Путина называется "Совместный центр по примерению враждующих строн".
Помогло это в Алеппо сирийцам- нет. Украинским дурням поможет? Нет,на то они и дурни. Ну или попросту предатели.
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В Сирии очень даже помогло. Иначе Асада уже закопали бы.
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вы бля..ь за 3 года войны пидоРасией и их полицаями до их пор не поняли, что бандиты понимают только позицию силы?!....
все остальное, эти мрази понимают КАК СЛАБОСТЬ!... гаде хочется кадык вырвать, на "грустных и обманутых мальчиков", а еще что врала за границей о бандитах - она настоящая мразь!....
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ето все равно что добровольно себя связывать и сдаваться врагу
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Годами "воюют" прекращением огня, отводом войск вглубь страны и саморазоружением.
Пока еще ничего существенного не отвоевали, потребляя ресурсы страны.
Зато с готовностью сдают все, что у них потребуют (если граждане не вмешаются).

Кому нужна армия с таким никчемным командованием, которое только стимулирует агрессора своей немощью и соглашательством,
стимулирует на новые акты агрессии.
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"Чому люди їдуть на передок у розбитих "Жигулях"?" - волонтери показали, як вивозять поранених з боїв
http://gazeta.ua/articles/donbas/_comu-lyudi-yidut-na-peredok-u-rozbitih-zigulyah-volonteri-pokazali-yak-vivozyat-poranenih-z-boyiv/742126
Поранених на Світлодарській дузі вивозять у волонтерських машинах. Про це йдеться у відео з YouTube на каналі Сергія Єрмакова.
"Я звертаюсь до президента України та Міністра оборони. У мене єдине питання. Зараз ми перебуваємо неподалік Дебальцевого. За спиною йде бій. Зараз ми допомагаємо вивозити "300-х". Допомагаємо перевантажувати. Чому ми вивозимо "300-х" офіційних солдатів Збройних сил України у волонтерських машинах? Чому люди їдуть на "передок" у збройних силах України в розбитих "Жигулях", у волонтерських бусах, "Газелях"? Автобуси, якими Міноборони зобов`язане забезпечити, стоять у Києві", - говорить у відео волонтер
"Чому 25-й батальйон немає жодної машини для вивозу "300-х"? Немає ні одної машини на двох крайніх позиціях для того, щоб завезти туди БК. Ми волонтери, завозимо на передову не тільки пиріжки, а й боєкомплект. Це неправильно. Ми зобов`язані їх вивезти, щоб вижили, в своїх волонтерських машинах. Чому ця війна відбувається за народні гроші? Де державний бюджет? Чому ми відстрілюємось, відгризаємось зі стрілецької зброї, якщо у мене зараз за спиною працюють сепарські бехи, важкі міномети?".

А влада і її партії, головні податківці - проводять гучні новорічні корпоративи

А силові структури їздять на усяких разусяких броньованих та супер-пупер автівках, і для поліції ще прадбали машинок "міцубіші" на 1 млрд.грн.
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