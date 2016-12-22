EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(568776)
  8020  92
Материалы по теме:  Национализация "Приватбанка"
Теги: Коломойский (760) США (11488) Йованович (43) Приватбанк (100)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В ходе переговоров по национализации "Приватбанка" Коломойскому звонила посол США Йованович , - "Левый берег"

Перед тем как решение о национализации Приватбанка было принято окончательно, у бизнесмена и бывшего совладельца банка Игоря Коломойского состоялся разговор с послом США Мари Йованович.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
)) так она поєтому)) и звонила, не знала видать)), хотела из первоисточника узнать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Буча такая, мы спасаем вас лохов. А куда деньги подевались?
 показать весь комментарий
Ответить
 
буча - зто шо, єто которая лесная? или просто Буча под Киевом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Посол США відмовила Коломойському в підтримці. Але вона відмовить і Порошенку, коли він буде просити по порятунок від патріотів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
та що ви таке кажете - пап перший патріот України!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ваня Перекрутько, ты очень самокритичен если в слух заявляешь, что ты ЛОХ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
откроет новый банк ... без банка никак , тем более что - лох не мамонт , не вымрет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"А" - значит альтернатива. Альтернативный приват.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А-банк работает если точно работает с марта 2007 года (под брэндом А-банк). До этого назывался Акцент Банк. База клиентов с Приватом у них общая (ну во всяком случае данные телефонов). Некоторые отделения открывались в бывших отделениях Привата. С А-банком я имел дело еще в 2009 году
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А-банк - полная копия приват-банка )))) приват24 точно такой же, только называется А-банк24 ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Откроет ПриветБанк, Привет24, весь софт у него есть, нужно только арендовать офисы и натыкать банкоматов и все по новой. Мавроди учитель)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева причастна к отмыванию 30 млрд грн.
Об этом сообщает авторитетное австрийское издание «Trend», в котором опубликовано интервью с народным депутатом Сергеем Тарутой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
«НБУ - коррумпированная структура и причастна к отмыванию 30 миллиардов украинских гривен (около 1,1 миллиарда евро по сегодняшним расчетам). Речь идет и о международной финансовой помощи МВФ и ЕС для рефинансирования украинских банков. Однако обращения в прокуратуру и множество депутатских обращений игнорируются. Во время конфиденциальной встречи с бывшим Генеральным прокурором он дал понять, что вовлеченные в коррупционную деятельность лица находятся под протекцией президента Порошенко. Поэтому пока они под его защитой - не стоит надеяться на серьезные расследования», - пишет «Trend».
Издание отмечает, что Валерия Гонтарева ранее сотрудничала с компаниями «из группировки экс-президента Виктора Януковича и помогала им осуществлять подозрительные сделки», а также наладила бизнес на ликвидации украинских банков.
«Речь идет, прежде всего, об активах 80 украинских банков, которые переживали трудности из-за финансового кризиса и под наблюдением Нацбанка были ликвидированы, начиная с середины 2014 года, при довольно подозрительных обстоятельствах. В Нацбанке это называли очисткой банковского сектора. Уцелевшие активы под наблюдением Нацбанка очень дешево перепродали дружественным олигархам. Иногда бывшим владельцам банков удавалось сохранить активы, прежде чем их структуры попадали «под опеку» Нацбанка. Я уверен, они за это благодарили (руководство НБУ) денежными откатами. Это некий украинский Уотергейт», - говорит Сергей Тарута.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кредиты бизнес большой набрал а отдавать не спешил -это у тебя или кого то другого квартиру или авто могут забрать если не отдадишь кредит а здесь брали те которым даже слова против не скажеш а сечас после революции гидности попробуй их достать-уплыли денежки вместе с ними.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чо тебя не устраивает?то,что не конь лавруха звонил?а меня это радует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ФРГ в свое время была не независимой и Япония, да и вообще полмира. Ну и посмотри где сейчас Германия и Япония, страны восточной Европы такие как Польша и где Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кража века.
150 миллиардов из банка вывести невозможно просто так. Значит, там были причастны и Гонтарева, и... http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/39180-krazha-veka-gontareva-i-148-milliardov.htm …
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ггг... спрашивала, будет ли беня пить кофе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"хроники пикируешего бомбардировшика" или как национализировали Приват
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
росососия

Роман Крупеник ‏@roman_krupenik 8 ч.8 часов назад
В 2015 ЦБ отозвал 93 лицензии. На 22.12.16 их отозвано уже 94. Сумма "потерянная нерадивыми банкирами" огромна. Ну и сколько банкиров сидит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та да...Усьо затеяно изза пльонок Обнищенка, нада охлос отвлекать если не хлебом
так зрелищом!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Переправа ,переправа-берег левый берег......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он миллиарды оттуда забрал и пустышку всучил, забирайте. Всё равно бизнесу труба.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не совсем и пустышка, больше 2тыщ. отделений, 20тыщ банкоматов и терминалов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну пойдите их продайте, а эти деньги верните вкладчикам
 показать весь комментарий
Ответить
 
80% предпринимателей не вкурсе что есть еще чтото кроме Приват24. Этот банк важен для бизнеса и его невозможно заменить Пумбом или Ощадом.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Дорогие друзья, кто бы кого ни кинул в этой теме между двумя евреями, основным лузером всё-равно, и как всегда, будет наш "му-у-удрий украiнський народ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Т. е. 1+1 врёт, когда заявляет, что НБУ врал Западу о проблемах Привата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Lvbnhj -----внимание!Lvbnhj это путлебот! шо, починили уже принтер фсб-ный? опять строчишь фотошопы,ватнорогий? ты среди этих "номерных" ватоботов, видать, самый гавный...без номера в табеле на зарплату идешь...что, отдельное финансирование, как старшего в стаде?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он то ли юлебот, толи ватан или и то и другое вместе,хер поймешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так он тут разводит всех...то тому подмахнет, то другому...играет ватан...чего-то хочет...но сразу бросилось в глаза, как быстро и качественно он выдает фотошопы...явно подосланный! он тут свое кино крутит, не попадайтесь на его удочки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет чтоб оружие дать, так они как мухи на бабло летят....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все наши высокопоставленные падлы* ( чиновники & олигархи ) - хранят украденные у нас деньги в банках юрисдикции США и Великобритании.....Поэтому , как оттуда скажут - так наши падлы* и сделают . Мы , т.е. Украина - это самая настоящая криптоколония........... Криптоколо́ния - по конспирологической теории Д. Е. Галковского, страна, считающаяся независимой, но тайно управляемая другой страной как колония .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одна гордая и вЯликая роССия сама по себе. Вот если б еще деньги были, да нефть не дешевела....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне наср*ть на Россию и всех тупорылых порохоботов Цензора*
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дочекайся кінця тижня, а потім вже йди в разнос.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бене бежать некуда. Надеюсь и другим кровососам тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ага.. только Беня единственный "кровосос", у которого отжали его детище.
Все остальные не потеряли ни одного болтика или акции.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Дмитро Вовнянко
3 ч ·

Блогери, ми - лохи. Або - про звернення екс-правління Привату.
Що я дізнався зі звернення екс-правління Привату, опублікованого на УП?

1. Голова НБУ Валерія Гонтарева - то фінансова Катерина Медичі і банківська Єлизавета Тюдор наших часів. Коли українські банкіри кладуть дітей спати вони, їм кажуть: «Прийде за тобою Гонтарева!... Її сам МВФ… у всьому слухається!»

2. Гонтарева не любить Коломойського. От не любить - і все. Зрозуміло?
НЕ любить!

3. Гонтарева змінила правила гри на фінансовому ринку і відмінила міжнародні стандарти пов'язаних осіб - і МВФ на те відреагував як миша Соня на Капелюшника. Позіхнув і заснув далі.
Ну, це ж Го-о-о-о-онтарева!

4. Діри у 148 млн грн. у Привата насправді не було - то Гонтарева мов чаклунка Попелюшки, прийшла, махнула… правилами гри, і заставне майно Привата перетворилося… на діру. Тобто Приват насправді - дієвий і прибутковий банк.

5. Приват пов'язаним особам кредитів не давав! Ну, тля будуть - не давав! Ну, трошечки! А взагалі всі так роблять - а усе інше придумала Гонтарева, яка Коломойського не любить.
6. Коломойський продав дієвий і прибутковий банк за 1 (прописом - ОДНУ) гривню України. Але ЧОМУ???
Бо…

7. Гонтарева яка не любить Коломойського, здійснила серію інформатак, і після п'ятої керівництво Привату прийшло в НБУ і сказало: «Забирайте нас з душею, тілом і свободою!» Тобто зробило саме те, чого там добивалися. Але ж ЧОМУ???
Бо…

8. Це ж інформа-а-а-атака!!!

Висновки з почутого.
Для Коломойського. Беня, хороший ти мужик, але - не орел! Мільярд заробити можеш. Жінку задовольнити - ні. А казали тобі, напевно, жінка яка тебе не любить - страшна сила. Особливо - Го-о-о-онтарева!!!

Для всіх нас. Блогери, ми з вами - лохи. Чим ми займаємося? Буцаємося на ФБ? Ділимося на порохоботів і зрадофілів?
А щастя - поруч. І секрет щастя такий:

1. Збираємося і складаємо план.
2. Здійснюємо інформатаку на банк
3. Здійснюємо другу інформатаку на банк
4. Здійснюємо третю інформатаку на банк
5. Здійснюємо п'яту інформатаку на банк
6. Зустрічаємося з керівництвом банку.
7. Ділимо між собою прибутковий банк.

Ви що на інформатаках не знаєтеся? Зрозуміли? Ех, ви…

PS. Я тут здуру сунувся до людей, що шарять, зі запитанням, що то за правила гри змінив НБУ і які-такі міжнародні стандарти відмінив? На мене та-а-а-ак подивилися, мов на недолугого, що ведеться на дурні байки…
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рошен24 недолго продержиться
беня очень скоро начнет давать свидетельские показания в суде США
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это тебе из минюста штатовского позвонили, по секрету рассказали?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Секрета уже нет никакого. Есть папка компрамата на пороха разбухшая до неприличия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оффшоры, панамы, липецки. коррупция. предательство
 показать весь комментарий
Ответить
 
что ты говоришь! а ты эту папку в руках держала?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
федеральные маршалы эту папку сейчас Трампу вручают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага, но сначала они, федеральные маршалы, позвонили натали козе и попросили разрешения занести эту папку трампу. и она, немного подумав, разрешила...

вообще-то, трамп еще не при делах, он присягу не принял. федеральные маршалы могут ему разве что повестку в суд занести. меняй, натали, методичку...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно было еще в 2014 году, что Приват у Бени заберут. Ну и Беня это понимал, соответственно и деньги сливал. В принципе - это нормально и 99,5% бизнесменов сделали бы также (вывели все, что можно вывести). Если бы он не слил деньги Приват все равно бы отжали только с другими отмазками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
при Проффесоре беня Аэросвит нах слил в унитаз
при Пете ........................................................в унитаз
 показать весь комментарий
Ответить
 
звонила сказать, что в случае чего, США аннулирует его паспорт и визу
 показать весь комментарий
Ответить
 
а когда Ахмету потрошить будете ?
Пороха то понятно... сразу после окончания срока... то без вопросов.. там сам народ возьмет...
А Вот ахметку чета даже не слыхать ! только на канале украина по 15 раз в час про фонд рината гудка...

а ?
че начали с того кто херло останавливал больше всех?
он как раз понимал что тот придет и отеберет..
а оказалось что отобрали другие, за которых боролся...
увы сука... история может быть печальной !
и даже очень особенно для масс !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как я понимаю, если на одной чаше весов Гонтарева (читай - Порошенко), а на другой Коломойский, то дело не в долгах "Привата", а в том, что "Приват" был сильнее всей государственной финансовой системы и вполне мог диктовать условия власти и контролировать эту власть. Думаю, это именно то, что не устраивало МВФ, ЕБРР и других интересантов. Через "Приват" Коломойский вполне мог вывести на улицы миллионы вкладчиков, которые, надо сказать, вполне доверяли Коломойскому и не вполне - нынешней украинской власти. Нужно спросить себя: Кому ты больше доверяешь: Коломойскому или Порошенко и ответить, как могли бы ответить в Днепре, Запорожье, Одессе.

Дело не в долгах "Привата", а в дальнейшей концентрации власти в одних руках.

"Когда они пришли за коммунистами, я молчал - я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал - я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал - я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - уже некому было заступиться за меня."

И

...смерть каждого Человека независимого банка умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это 100 %. Приват занимал процентов 80 всего банковского сектора Украины. Монстр, а не банк. Оно конечно, Беня молодец, создать такую абсолютно чётко управляемую махину не пальцем сделанным нужно быть..Думаю, гонтарева и Ко это скоро "поправят".. Спустят Приват в унитаз, если конечно его не выкупит или Беня или какой-нить толковый иноземец. Мне просто интересно, отчего возник такой жуткий, неразрешимый конфликт у Бени и пороха?? Неужели банально от зависти? Что два года порошенко уже щимит единственного олигарха, который обосрал вслух хуйла и не побоялся привлечь все возможные силы для сопротивления рашке?? У меня ощущение такое, что именно это Порошенко Коломойскому простить не может вот уже почти три года... Вот все слились, а некоторые откровенно лели под хуйла, а Беня нет.. Про Пороха всегда говорили, что он очень злопамятный и мстительный. Это отличительная черта низких и недалёких людей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
яких ще 80%, окстіться
чого відразу на пороха гониш, а не наприклад на західну плутократію, яка може зрештою привласнити банк, який раніше від неї не залежав
 показать весь комментарий
Ответить
 
жидівська баєчка не варта виїденого яйця, несли гроші не тому що каломойші "довіряли", а тому що ця піраміда намалювала високі % ставки по вкладах, більшість розуміють що це явно означає ненадійність банку, але жадібність невиліковна
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ольгинские и местные идиоты друг с другом переписываются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Только в Украине банк с названием Приват может принадлежать государствуВсем уже было понятно, что Коломойский бросает Приват государству, как до этого бросил Аэросвит, отказавшись даже вывозить туристов, купивших у него билеты. Полтора года назад мы показали, что Приват строит пирамиду.Коломойский доказал, что в Украине нет ни здравомыслящих олигархов, ни порядочных реформаторов. Он предпочёл разграбить банк, занимавший четверть экономики, вместо того, чтобы продать его за неимоверно бОльшие деньги как успешный системный банк. Участники его банды лгали до последней минуты, что с банком все в порядке - даже те из них, кто в качестве публичных реформаторов пользуется поддержкой населения.И даже эти реформаторы лгали даже в последнем объявлении: не они бросили банк государству, обворовав его, а некие недруги организовали набег вкладчиков. Но ведь они же писали, что в Привате 80% - срочные депозиты, которые нельзя снять набегом. И защита от набега - приостановление выплат, заявления государства о поддержке, но никак не национализация.Режим Порошенко становится все более маразматично преступным, попирая не только закон, но и элементарный здравый смысл. По закону, государство может только гарантировать часть вкладов в процессе ликвидации банка. Вместо этого, государство приняло на себя все обязательства по разворованному банку - включая, наверняка, и огромные депозиты, не покрываемые фондом гарантирования вкладов, и наверняка фиктивные депозиты, массово организованные перед ликвидацией банка.Порошенко доказал свою верность олигархам в прямом противоречии с интересами государства. Вместо того, чтобы посадить в тюрьму всю команду банка за банальное хищение, а у Коломойского забрать все Украинские активы и начать забирать активы западные - в счёт убытков, нанесённых Приватом, по каким угодно легальным основаниям - Порошенко повесил на государство долги Коломойского, оставив ему все активы, в том числе и прямо купленные на украденные в Привате средства.Теперь к обязательствам бюджета добавится 200 миллиардов по долгам Привата.Граждане частные предприниматели, торговавшие с оплатой на карту Привата, понимаете ли вы, что все ваши обороты вскоре будут в автоматическом режиме проанализированы налоговой?А те из клиентов Привата, кто радуется, что они не предприниматели: объёмы ваших покупок тоже интересны для налоговой.
Самое же интересное- многомиллионные депозиты чиновников и депутатов. Некоторых сольют в СМИ, остальных будут шантажировать публикацией. И кстати, их наворованные депозиты будут отдавать за счёт ваших налогов. Украдут по второму кругу.А вообще, я всегда удивлялся жадности украинцев: от МММ до Привата. Вы же не могли серьёзно думать, что банк, который привлекает валютные депозиты по 15%, отличается от МММ? Или что банк может раздать 180 миллиардов кредитов легитимным заёмщикам?Любопытно только, где Украина возьмёт столько денег, чтобы закупить столько оборудования, чтобы напечатать 200 миллиардов для вкладчиков.Вадим Черный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Позвонила, сказала чтото вроде "смотрю твои счета в банках сша и офшорах..."
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
vmir, Владимир Шатохин e8180b8c, Авакарсенов, Vedana, Saw Ewas 1a26b1e6, Gulfiliz Zorlu, Данко Сердечный, Serg qwerty b5c5d2b0, Иван Афанасьев, Иванов Юрий 9255343a, Alexei Skibo, Андрей Веселовский, слава загоровский, Anton Miklin, Йозеф Швейк, Анатоль Лемберг, Сергей Серж e67d4198, re4evil, укропбандерівець, Евгений916, Ivan2014, Япона Мать, Damon Smith, Егор Матвеевич, Борисович, Шарик Корровский, alekcg1 ., Мускорта
 Всего на сайте: 88 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти