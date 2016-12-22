13802 219Теги: деньги (828) Гонтарева (501) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 21:27 Гонтарева прокомментировала введение купюры номиналом в 1000 гривен: "Кулиша там не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне"Глава Национального банка допускает введение купюры номиналом в 1 000 гривен. читать источник x Мне нравится 2
обычно весной заскокои по курсу. Посмотрим, что будет в 17 году
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девальвация с 2008 г. более 500%
А с последними событиями (целенаправленное закрытие банков и Приват) экономика еще больше будет перехадить на кэш...
Так чего бумагу дорогую тратить?
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В российской передаче "Вести" на телеканале "Россия-1" журналисты заявили, что на купюре номиналом 1000 грн будет изображен Адольф Гитлер. Дизайн украинской банкноты, как утверждают российские телевизионщики, разработан партией "Свобода".
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По закону, если населённый пункт свыше 25 тыс. человек и площадь торгового зала свыше 20 квадратов, то платёжный терминал обязателен (независимо от формы собственности торговц товарами, работами, услугами, а также его системы налогообложения).
А теперь пойдите на Укрпочту, практически в любое отделение. А в ту же "Родинну ковбаску" - популярный на Западной Украине сетевой мясной магазин. А в добрую половину аптек. И так далее. Нет, понятно, что наличный оборот торговцам интереснее. Но по закону защита прав потребителей должна за отсутствие терминалов расстреливать на 8400 грн. Результат ? У них, бл..., не утверждена форма протокола об административном правонарушении, поэтому штрафы не выписывают.
В Европе уже рассматривают планы до 2030 - 2035 года вообще запретить наличный оборот, а у нас каменный век ещё. Я один раз специально поглумился над собой - решил посмотреть, как долго я выдержу в Ужгороде без наличных. Блин, это было ну очччень непросто. Особенно вечером, когда основные торговые сети закрываются.
А в это время в проклятой москальщине уже телефоном на кассе супермаркетов в областных центрах рассчитываются, тогда как у нас самый инновационный Приватбанк (который уже наверное не будет самым инновационным впредь) только хотел подобраться к этой теме.
С моей точки зрения надо принудительно заставлять переходить торговлю и сферу услуг в электронику (упрощение по-максимуму как пряник + штрафы как кнут) и при этом максимально зажимать наличный оборот. И в то же время исполнение безналичных платежей должно быть не 3 дня максимум по закону, а 3 часа максимум. Только если сделать эти расчёты проходящими в режиме реального времени + наладить массово инфраструктуру платежей, только тогда люди побегут туда массово. А государству и банкам это выгодно.
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1919
1947 (пдц)
1992(пдц)
2017?
Оборот с Кулишом Ничего так, только там хуйла лик видно.
Сам Кулиш УГ, нужно Бандеру!
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