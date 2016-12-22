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Теги: деньги (828) Гонтарева (501)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гонтарева прокомментировала введение купюры номиналом в 1000 гривен: "Кулиша там не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне"

Глава Национального банка допускает введение купюры номиналом в 1 000 гривен.

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поживем - посмотрим
обычно весной заскокои по курсу. Посмотрим, что будет в 17 году
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не понимаю этот плач Еремии
девальвация с 2008 г. более 500%
А с последними событиями (целенаправленное закрытие банков и Приват) экономика еще больше будет перехадить на кэш...
Так чего бумагу дорогую тратить?
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Повернення "ліхіх" 90х. Скора апять станемо мульянєрами!
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Купюра -1000 грн. коробка или сумка в 2 раза меньше станет, не приметней, вообще, 200 грн, нормально - остальное, в електронном в виде, взятки уже не влазят, ни в багажник автомобиля, не в хозяйственную сумку, только в несколько мешков из под сахара, странно будет увидеть чиновника или депутата с 3 или 4 мешками. Отмаз кортоху с участка привез.
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Имею даже слоган для размещения на 1000-гривневой купюре: "Схаменіться! Будьте люди! Бо лихо вам буде!" Т.Г.Шевченко.
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суко. вводи уже сразу мильонную купюру. Всё равно до этого страну доведёшь.
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Потреба в 1000 гривневій купюрі не просто назріла а вже перезріла. Ще в 2013 Коли мінімальна перевалила за тисячу . Я вже не кажу про введення 2, 5 і 10 гривневих монет , і відповідне вилучення паперу таких же номіналів.Скасування 1-10 копійкових монет.І ре-дизайн всіх монет. Бо вже не сила дивитися на той глум що дзеленчить в кишенях вже 20 років.
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Лучше бы озаботились инфраструктурой электронных платежей.
По закону, если населённый пункт свыше 25 тыс. человек и площадь торгового зала свыше 20 квадратов, то платёжный терминал обязателен (независимо от формы собственности торговц товарами, работами, услугами, а также его системы налогообложения).
А теперь пойдите на Укрпочту, практически в любое отделение. А в ту же "Родинну ковбаску" - популярный на Западной Украине сетевой мясной магазин. А в добрую половину аптек. И так далее. Нет, понятно, что наличный оборот торговцам интереснее. Но по закону защита прав потребителей должна за отсутствие терминалов расстреливать на 8400 грн. Результат ? У них, бл..., не утверждена форма протокола об административном правонарушении, поэтому штрафы не выписывают.
В Европе уже рассматривают планы до 2030 - 2035 года вообще запретить наличный оборот, а у нас каменный век ещё. Я один раз специально поглумился над собой - решил посмотреть, как долго я выдержу в Ужгороде без наличных. Блин, это было ну очччень непросто. Особенно вечером, когда основные торговые сети закрываются.
А в это время в проклятой москальщине уже телефоном на кассе супермаркетов в областных центрах рассчитываются, тогда как у нас самый инновационный Приватбанк (который уже наверное не будет самым инновационным впредь) только хотел подобраться к этой теме.
С моей точки зрения надо принудительно заставлять переходить торговлю и сферу услуг в электронику (упрощение по-максимуму как пряник + штрафы как кнут) и при этом максимально зажимать наличный оборот. И в то же время исполнение безналичных платежей должно быть не 3 дня максимум по закону, а 3 часа максимум. Только если сделать эти расчёты проходящими в режиме реального времени + наладить массово инфраструктуру платежей, только тогда люди побегут туда массово. А государству и банкам это выгодно.
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Там будет для вас голый хуй. Так проголосован бюджет и проведена национализация Привата. Если вы не поняли, то объясняю для особливо тупых, - 150 млрд вы должны заплатить немедленно из своего кармана , а мы их спокойно раздерибеним. А потом расскажем, что Беня их украл и вам надо будет дать ещё 150. Лохи готовы? Хавайте побыстрее, а то , неровен час, ФБР нас догонит.
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Гонореева шо опять всех хочет сделать миллионерами или "лишние" деньги некуда девать???
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ПОЛЬША КОГДА ВЫХОДИЛА ИЗ ТАКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕНЬГИ ВООБЩЕ НЕ ПЕЧАТАЛА, ОНИ У НИХ БЫЛИ ИСТРЕПАНЫ ДО УЖАСА, А У НАС СТАНОК НЕ ВЫКЛЮЧАЮТ И НИЧЕМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ НАПЕЧАТАННЫЕ БУМАЖКИ....

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1918



1919


1947 (пдц)



1992(пдц)


2017?
Оборот с Кулишом Ничего так, только там хуйла лик видно.


Сам Кулиш УГ, нужно Бандеру!

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