Порошенко присвоил ряду работников внешнеполитического ведомства новые дипломатические ранги

698 6Теги: дипломатия (914) дипломаты (166) ранг (3) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 21:24 Порошенко присвоил ряду работников внешнеполитического ведомства новые дипломатические рангиПо случаю дня дипломата Президент Украины подписал указ про присвоение украинским работникам внешнеполитического ведомства новых дипломатических рангов. читать источник x Мне нравится
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Польская газета "Fakt" пишет о столкновении автомобиля, за рулем которого находился консул Украины в Кракове.
"Консул неистовствовал под хмельком", - в статье под таким заголовком газета пишет, что украинский дипломат чуть не убил отца и двух его детей.
"Fakt" пишет, что в минувшую пятницу в центре Кракова в 22 часа пьяный консул Михаил Бродович "сеял страх" за рулем своего автомобиля Volvo S80: "Едет городом, как неистовый, переезжает на красном свете светофора…, ужас в глазах людей", - пишет газета.
Газета с негодованием отмечает, что водитель даже не остановился на месте столкновения, а после задержания полицией отказался дышать в алкомат, сославшись на дипломатический паспорт, в результате чего был отпущен, передает «Остров».
"Никто не может быть святой коровой в нашем государстве. Даже заграничный гость", - комментирует происшествие "Fakt".
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