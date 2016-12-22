Подготовка к "Евровидению" идет по плану, - премьер Гройсман

582 24Теги: Евровидение (473) Гройсман (1880) подготовка (118) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 21:11 Подготовка к "Евровидению" идет по плану, - премьер ГройсманПремьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подготовка к проведению песенного конкурса "Евровидение", который состоится в Киеве в 2017 году, проходит в плановом режиме. читать источник x Мне нравится 2
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Гудбай боярышник о...оооо...
тебя я уж не выпью никогда....
прощаааай навсегда....а....ааа...
хуйло возьми свое банджо,
и сыграй нам на прощанье...
Ла-ла-ла-ла-ла.....
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Ты , Вован , со своим хозяином ещё начните прилюдно младенцев жрать , закусывая мацой .
Бабки где , суки ???
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