Комитет нацбезопасности и обороны единогласно поддерживает исключение Савченко из своих рядов, - Тетерук

5469 129Теги: комитет (237) нацбезопасность (56) Савченко (2335) Тетерук (150) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 21:03 Комитет нацбезопасности и обороны единогласно поддерживает исключение Савченко из своих рядов, - ТетерукЧлены парламентского Комитета национальной безопасности и обороны единогласно поддерживают исключение народного депутата Надежды Савченко из состава комитета. читать источник x Мне нравится 37
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На второй-третий день, как заявила "я буду президентом", всё, я поняла, что либо дура по жизни, либо тронулась умишком в плену. Еще написала тогда: ее надо на лечение и реабилитацию отправить, ей нужен отдых для восстановления... Некоторые украинцы на меня тогда обиделись.
Потом мне попалось видео, где Гадя бегает на Майдане за спинами беркутовцев, которые стреляли в безоружных людей. На недавнем эфире у Шустера ей задали вопрос "что она делала там?" Она ответила, что "изучала и передавала майдановцам важные сведения"! Найдите хоть одного человека, который это подтвердит! Кто ей давал такое задание, кому она "передавала сведения"! Тварь, она изначально работала на ТУ сторону. А последствия ее странного "пленения", когда погибли 17 айдаровцев и были уничтожены 3 БТР, эта спецоперация была разработана гэбухой?
Здесь ей задают вопросы, послушайте: https://www.youtube.com/watch?v=2BQdXjhytXk
Ее ответы на этот и другие вопросы подтверждают мои подозрения: тупая, безграмотная, продажная, лживая, алчная, бесчестная ТВАРЬ!
Друзья, все ее высказывания, "заявления" и действия - это не поступки психически больного человека, всё гораздо страшнее, опаснее и омерзительнее: она ПРОВОКАТОР, засланная, это ВРАГ, она действует по указке кремлевских (через куратора Медведчука) во вред Украине!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
. В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
................
Медведчук каже, що переговори про звільнення заручників веде лише він.
http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/27/7116065/
lh3.googleusercontent.com/vnbZqxZxbwqnBbVYLGwdqD7K1TLTvfEHN…
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- а это как??? ...ничего личного??? ....чисто бизнес с утомлёнными боярышником???
Ответить
Ответить
Ответить
Зрадила бандерівський фасон,
Плюнула на гідність, плюнула на мову,
І співаєш зеківський шансон.
Ми чекали довго - десь годині в п'ятій
Виповзла ота пропала честь.
Тільки зорі знали, як ми зав'язали
Їй на спині груди "номєр шесть"
https://www.youtube.com/watch?v=-UgVnD0c0u0 Орест Лютий - "Груди №6 (Мурка)" (випуск 5)
Ответить