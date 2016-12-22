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Теги: комитет (237) нацбезопасность (56) Савченко (2335) Тетерук (150)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Комитет нацбезопасности и обороны единогласно поддерживает исключение Савченко из своих рядов, - Тетерук

Члены парламентского Комитета национальной безопасности и обороны единогласно поддерживают исключение народного депутата Надежды Савченко из состава комитета.

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Топили за неё, когда она была в мордоре, если не все, то очень многие. Факт. Только выйдя из кутузки и вернувшись в Украину Гадя такой контрастный душ преподнесла, что мама не горюй. Маски сброшены окончательно... И да, не создай себе кумира, как гарицца...
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Лишь бы что-то квакнуть. Ну молодец, молодец, заработал свои 5 гривен, бот.
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Как сейчас помню её слова: "не дайте мені скурвитись..." и таки скурвилась, еще быстрее, чем можно было себе представить, капец
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На встрече в аэропорту после ее возвращения в Киев я заметила, что она ведет себя неадекватно.
На второй-третий день, как заявила "я буду президентом", всё, я поняла, что либо дура по жизни, либо тронулась умишком в плену. Еще написала тогда: ее надо на лечение и реабилитацию отправить, ей нужен отдых для восстановления... Некоторые украинцы на меня тогда обиделись.
Потом мне попалось видео, где Гадя бегает на Майдане за спинами беркутовцев, которые стреляли в безоружных людей. На недавнем эфире у Шустера ей задали вопрос "что она делала там?" Она ответила, что "изучала и передавала майдановцам важные сведения"! Найдите хоть одного человека, который это подтвердит! Кто ей давал такое задание, кому она "передавала сведения"! Тварь, она изначально работала на ТУ сторону. А последствия ее странного "пленения", когда погибли 17 айдаровцев и были уничтожены 3 БТР, эта спецоперация была разработана гэбухой?
Здесь ей задают вопросы, послушайте: https://www.youtube.com/watch?v=2BQdXjhytXk
Ее ответы на этот и другие вопросы подтверждают мои подозрения: тупая, безграмотная, продажная, лживая, алчная, бесчестная ТВАРЬ!

Друзья, все ее высказывания, "заявления" и действия - это не поступки психически больного человека, всё гораздо страшнее, опаснее и омерзительнее: она ПРОВОКАТОР, засланная, это ВРАГ, она действует по указке кремлевских (через куратора Медведчука) во вред Украине!
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согласен, особенно по Айдару. она вызвала подмогу ДО или ПОСЛЕ попадания в плен?
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Во время пленения. Она успела позвонить (или ей дали время?) и позвать на помощь... Заманила в ловушку.
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Кого ты называешь друзьями? Ты, бот шоколадносвиного барыги? Твои друзья - черви сортирные. А ники у вас, боты.... Ну реально долбоебические... Sandra from Lithuania. Пздц. Все равно что Oparych Iz Torta Rochen...
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молодці. Бюджет типа приняли, то можно и героем біть. Единогласно! Шоб ті здох.
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Вона скоро вернеться на свої вихідні позиції і все стане на свої місця.
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Якби там не було,але чергова многоходовочка від хуйло за активною участі Медведчука і тимошенко під кодовою назвою "Троянська кобила" закінчилася пшиком...💨
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Це ти про цього медведчука говориш?
. В СБУ вважають Медведчука найбільш ефективним комунікатором і готові надавати йому необхідні преференції.
http://gazeta.ua/articles/politics/_v-sbu-vvazhayut-medvedchuka-najbilsh-efektivnim-komunikatorom-i-gotovi-nadavati-jomu-neobhidni-preferenciyi/736424
................
Медведчук каже, що переговори про звільнення заручників веде лише він.
http://www.pravda.com.ua/news/2016/07/27/7116065/
lh3.googleusercontent.com/vnbZqxZxbwqnBbVYLGwdqD7K1TLTvfEHN…

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Що ж званя героя в нас девальвоване ,якщо в нас такі герої ,то що це за держава ?
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Науменко..."Столь многое не говорится вслух"(Имирин)...😕😕😕
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Мля, парашенкаботы, сколько же вам платит шоколадная свинья за такой дерьмосрач. Кто вы? Неужели нормальные люди с руками и ногами, головой и телом? Не верю. Мне представляется, что вы упыри, готовые за шоколадку от барыжной свиньи лить грязь на кого угодно, лишь бы платили. Хотя нет - есть один вариант. Наверно, вы одной с ним религии и страны происхождения, земли обетованной. И страна эта явно не Украина. Поэтому вам, упырям, чуждо все человеческое, у вас отсутствуют нормальные человеческие качества. Вы готовы ради шоколадок утопить в дерьме любого. Впрочем, нормальное состояние упырей. А грязь ваша и попытки отвлечь внимание людей от главного ублюдка в стране - шоколадного барыги - не достойны ни восхищения, ни даже внимания. На кого рассчитана ваша грязь? Ну разве что на пациентов психиатрической лечебницы, находящихся в полной прострации. И исчезнете вы, мутанты парашенкаботные, как пыль, не оставив после себя ничего. Ни родных, ни детей, никого и ничего. Впрочем, туда вам и дорога, недочеловеки.
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Мало кто в восторге от нынешней власти, но такие пламенные речи что-то резко напомнили российские реалии. Только у них в лифтах гадит Обама, а у нас Порошенко.
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Витя тукую дичь несеш. подрочи или покури нормальной травы. ты ранен что ли
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И это все, что ты можешь сказать? Запомни, что главный признак бота - уход от темы обсуждения и переключение на обсуждение личности. Не допускай ошибок в работе. Начальство хоть иногда, но мониторит ваши потоки.
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http://korrespondent.net/world/russia/3788564-rossyia-planyruet-zakupyt-ukraynskye-rakety-smy
- а это как??? ...ничего личного??? ....чисто бизнес с утомлёнными боярышником???
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Гадя Сколлапсировала быстро,такого полного краха редкая шлюшка способна заслужить..
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Немедленно это надо сделать - из за этой гадины Пашинскому никак не удаётся получить бабло за БТРы и купить миг25 с металлолома в параше. Потоки упали, кто ответит?
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Ех ти наша Гадя, шо ж ти наробила,
Зрадила бандерівський фасон,
Плюнула на гідність, плюнула на мову,
І співаєш зеківський шансон.

Ми чекали довго - десь годині в п'ятій
Виповзла ота пропала честь.
Тільки зорі знали, як ми зав'язали
Їй на спині груди "номєр шесть"

https://www.youtube.com/watch?v=-UgVnD0c0u0 Орест Лютий - "Груди №6 (Мурка)" (випуск 5)
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