Конкурсная комиссия избрала Грачеву госсекретарем Минагрополитики

520 4Теги: конкурс (551) Минагрополитики (275) госсекретарь (66) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 20:47 Конкурсная комиссия избрала Грачеву госсекретарем МинагрополитикиКонкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Уляну Грачеву государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. читать источник x Мне нравится
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Два раза .
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Да 100% населению глубоко ПО%%%Х на то кто стал госсекретарем Минагрополитики (хренасе, там еще и госсекретарь нужен? да и он еще и такое положение имеет, что его еще и через комиссию надо выбирать??? (хренасе - для секретаря еще и комиссию создали???). Да уж... тут без комментариев... Только мне не ясно - это "зрада" или "перемога"
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