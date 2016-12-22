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Теги: конкурс (551) Минагрополитики (275) госсекретарь (66)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Конкурсная комиссия избрала Грачеву госсекретарем Минагрополитики

Конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы избрала Уляну Грачеву государственным секретарем Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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У Цензора кризис на интересности, нет новостей в стране и мире нет или стремно стало нормальные новости выкладывать???
Да 100% населению глубоко ПО%%%Х на то кто стал госсекретарем Минагрополитики (хренасе, там еще и госсекретарь нужен? да и он еще и такое положение имеет, что его еще и через комиссию надо выбирать??? (хренасе - для секретаря еще и комиссию создали???). Да уж... тут без комментариев... Только мне не ясно - это "зрада" или "перемога"
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