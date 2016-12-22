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Теги: Молдова (115) Росія (3882) Додон (11)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Министр обороны Молдовы отказался идти на инаугурацию Додона: "Он не мой президент, а представляет интересы России"

Министр обороны Молдовы Анатол Шалару отказался принять участие в церемонии инаугурации нового президента Молдовы Игоря Додона.

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Порошенко мав зробити все щоб на виборах в Молдові переміг проукраїнський та антиросійський кандидат! Але і тут провал і тепер будемо мати проблему!
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шо путин виноват?
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Якщо Україна не впливає на сусідню Молдову, то на неї впливає путін! Наша влада абсолютно не займається зовнішньою політикою, сконцентрувалась тільки на пограбуванні ніби йдуть останні дні їх життя, хоча хто зна може Бог дійсно буде добрий до нас і це будуть останні їхні дні! Україна має системно допомагати проукраїнським силам в Молдові, які націлені на ліквідацію Придністров'я в найкоротші терміни самим рішучим шляхом! Але що хотіти від порошенка який сам придністровський сепаратист.
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А чего это Украина должна нести ответственность за Молдову более чем, к примеру, соседняя Румыния, тем более шта там все время жужжат что они один румынский мир? Если уж пример ЕСовской Румынии не прельщает тамошнее совковое стадо, то что для них будет "бандеровская" Украина? Им остается только один путь back to USSR нп паРашу...
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Має впливати на Молдову а не нести відповідальність за неї. Ніхто Молдову в Україну тягнути не має, але вирішувати питання ліквідації Придністров'я потрібно разом! Ми просрали Молдову путіну, бо наша влада не має часу займатись своєю роботою!
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в ты,гагауз,пойдешь на инагурацию? .хотя о чем это я...побежишь
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Есть настоящие офицеры,не все продаются.
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Почему сепаратист , он же не откалывает кусок Молдовы а хочет убедить всю .
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Т.е. если всю страну присоединить - это не потеря независимости ?
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Если добровольно то нет , просто объединение стран с одним языком и культурой .
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А разве молдаване и румыны ничем не отличаются ?
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А чем же они отличаются,расскажи-ка нам,казах ты наш Савушкинский!
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И что ты,кретин,прилепил три слова переводчиком,как говорят,не пришей ...Ты скажи мне,козел невский,чем я отличаюсь от румынов?!
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Он не сепаратист,а ты пирожкин кретин конченный.
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А ты агент Сигуранцы ?
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Нет,я казах,из Кишинева! Про сигуранцу он слышал,козел с "брегов Невы".
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Хоть и знаю очень хорошо и румынский,и русский,никак не мог сообразить,и только сейчас понял Suge tare?
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В мединституте была военная кафедра,-наверняка он офицера еще в сысысры получил.
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Бедный мужик, его теперь убьют по русской традиции
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Я лично знаю одну такую. Только ведь они не меняются, отогреваются, отъедаются и продолжают гнуть свою линию про то, как в СССР сдавали бутылки по 20 коп. и жили счастливо. Я пыталась объяснить, что она счастливая была из-за того, что молодая была и ничего не болело, но наверно это бесполезно объяснять.
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Толик, влупи там военный переворот, как Пиночет..
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хлопці із своїми ДРУЗЯКАМИ їдуть додому з АТО....


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Да, эти красавцы любят на кроватках поваляться
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Мой Дратхаар Киндрат только я за за двери, он на мою кровать, прет их наверное на месте хозяина поваляться))))
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а Шалаву представляет интересы румынии , молдавского гражданства нет , по профессии вообще ветеринар
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Министр обороны Молдовы отказался идти на инаугурацию Додона: "Он не мой президент, а представляет интересы России"
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есть старая молдавская пословица. кто с русней поведется тот от нее мандовох наберется.
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выжимка ситуации на дуге на вечер вчерашнего дня. Данные взяты из сепарских источников и немного систематизированы

На Светлодарском направлении передышка закончилась днем, и бои пошли с новой силой. Насколько можно понять, особых движений наши не делают - закрепились на новых позициях, а противник подтянул подкрепления, опасаясь удара между Дебальцево и Горловкой. Далее, будем приводить данные противника, которые нам присылают наши читатели. От наших информации меньше, и мы ее не станем здесь приводить. Сделаем выдержку пару дней, чтобы не навредить. Если она не утратит актуальность, кое-что напишем. А пока то, что пишут с той стороны.

Подтвержден марафонский забег бойцов так называемого «Мачете», которые бросили оружие и устремились в рейд по собственным тылам. Так же подтверждено, что огневое поражение, нанесенное нашей артиллерией, привело к значительным потерям личного состава и главное - нарушило взаимодействие подразделений, стоящих в обороне, что привело к частичной утере управления войсками. Противник сообщает, что на какой-то момент, образовалась брешь в районе Углегорска.

Сегодня туда переброшен резерв, подкрепленный самоходными артиллерийскими установками. Есть мнение, что заткнуть дырку в обороне, пришлось кадровым российским военным. Это было вызвано не только опасением большого прорыва в тылы группировки, но и потерей до 14 человек л.с. из регулярной армии РФ, в предыдущем боестолкновении. Поскольку прикрытие осуществлялось силами россиян, они действовали по своим планам и по своей команде, без необходимости согласования действий с побитой 7-й бригадой, которая и утратила управление войсками в этом направлении.

Сообщается, что резерв был выдвинут в район севернее Углегорска, откуда начала работать артиллерия противника по нашим позициям. В это же время, начала работу артиллерия из района Дебальцево. В свою очередь, наблюдатели противника сообщают о том, что пошел ответный огонь артиллерии ВСУ очень большой плотности, в режиме контрбатарейной борьбы. Результаты ответки пока не обсуждаются, но впечатление у противника тяжелое. Если некоторым виделись Абрамсы, с нашей стороны, то теперь уже и Паладины.

Гражданские наблюдатели сообщали об очень тяжелых прилетах севернее Углегорска и северо-западнее Дебальцево. Были это просто тяжелые прилеты или детонировал БК - пока не известно. Во всяком случае, наблюдатели пишут о том, что интенсивность и глубина звука взрывов - новая, сравнивать не с чем.

Кроме того, есть информация о том, что удары наносились не только по местам развертывания резерва противника, но и по путям его подхода. То есть, накрывались дороги вдоль линии фронта. Еще раз уточним, это пишут либо сами боевики противника, либо местные жители, которые все это наблюдают.

Короче говоря, замес продолжался примерно до 21.30, после чего все относительно стихло. Прилеты больше не фиксировались, но и исходящих уже тоже не было. Каждый может решить для себя, что бы это значило.
Мы выдвинем версию о том, что выдвижение резерва противника ожидалось и более того - контролировалось. Из открытой прессы известно, что накануне в небе над линией разграничения, работал тяжелый беспилотник ВВС США. Связаны ли между собой эти события - не известно. В любом случае, наши ждали подобного маневра и похоже на то, что дождались и знали, что с этим делать.

Это был краткий обзор впечатлений противника о том, что происходило сегодня, по состоянию на вечер.

Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-492.html#ixzz4Tb1ryVCN
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Это достойный ответ патриота своей страны... за Крым кацапский этот Дон-Га#дон должен ответить.
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Анатола, братуха, уважаю...Маєш стальні яйця,...тобто характер патріота
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Правильный заголовок был бы таким - Без пяти минут экс министр обороны....
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Тепер необхідно приймати заходи по підсиленню прикордонної служби із Молдовою.
Заборонити транзит у Молдову через Україну продукції військової та двійного підпорядкування.
Заборонити транзитне переміщення груп москалів чоловічої статі у віці від 18 до 45 років.
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Сегодня гулял на озере Lacul Morilor (поищите,посмотрите какую красавицу лестницу отремонтировали!) и я рассказываю -Коммунисты и сосиалисты жалуются,что мэр Д.Киртоакэ все ремонтирует,все делает,даже не к чему придраться! Посмеялись,проходим метров тридцать,глянь,а тут мэр стоит! Мы рассказали и ему,то что я сказал двадцать секунд назад,расхохотались и он нам сказал ,что в Кишиневе запускают белорусский (беларусам,-привет! ) троллейбус без проводов,на котором можно будет даже до Одессы доехать (с дозарядками,конечно),так что мы Вас украинцы,кажется в этом обгоняем! Я это к тому,что А. Шалару и Д. Киртоакэ оба из либеральной партии,так что получается не зря за них голосовал!
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PS Т.е. троллейбус может работать и с проводов,и без-на аккумуляторах.
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В день когда мы гуляли с супругой на лестнице,какой-то чудак умудрился направить летательный аппарат с камерой в дерево (наверху возле ротонды) и уронил его,-вряд ли этот,потому что в тот день было очень много людей,а тут мало.
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Питер: каратели явились по больницу

Петербургский сайт "Доктор Питер" получил сообщение SOS от пациентов городской больницы №23, в которую пришли с экскурсией представители Нацгвардии в сопровождении чиновника комитета по здравоохранению. По мнению пациентов и врачей больницы, это знак того, что она приглянулась силовикам, которые попытаются ее забрать. В пресс-службе Нацгвардии эти сведения опровергли, но пациенты и врачи больницы такому комментарию не верят: никто так и не объяснил им, зачем было осматривать больницу.
Депутат петербургского Законодательного собрания Ирина Иванова считает, что экскурсия - это "звонок", которым пренебрегать нельзя, что в городе не так много больниц, и все рассчитаны исключительно на петербуржцев. По словам Ирины Ивановой, может сложиться ситуация, при которой за сохранение больницы для горожан придется бороться, и здесь очень много будет зависеть от активности людей.
Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский подтверждает, что Нацгвардия действительно ищет возможность получить в Петербурге собственную клинику, он уже проконсультировался по этому вопросу с чиновниками из городского правительства. По словам депутата, у него создалось впечатление, что силовикам, скорее всего, будет предоставлено пятно для застройки, а не готовая больница. - http://www.svoboda.org/a/28191801.html
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Додон, як би ти не лизав, дураша не уступить і на йоту.
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Отсосет. Министра обороны Молдовы представляет Премьер-министр парламенту и получает от депутатов вотум доверия
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Браво, міністр Шалару! Це поступок справжнього офіцера.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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