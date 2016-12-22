7629 72Теги: Молдова (115) Росія (3882) Додон (11) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 20:46 Министр обороны Молдовы отказался идти на инаугурацию Додона: "Он не мой президент, а представляет интересы России"Министр обороны Молдовы Анатол Шалару отказался принять участие в церемонии инаугурации нового президента Молдовы Игоря Додона. читать источник x Мне нравится 46
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На Светлодарском направлении передышка закончилась днем, и бои пошли с новой силой. Насколько можно понять, особых движений наши не делают - закрепились на новых позициях, а противник подтянул подкрепления, опасаясь удара между Дебальцево и Горловкой. Далее, будем приводить данные противника, которые нам присылают наши читатели. От наших информации меньше, и мы ее не станем здесь приводить. Сделаем выдержку пару дней, чтобы не навредить. Если она не утратит актуальность, кое-что напишем. А пока то, что пишут с той стороны.
Подтвержден марафонский забег бойцов так называемого «Мачете», которые бросили оружие и устремились в рейд по собственным тылам. Так же подтверждено, что огневое поражение, нанесенное нашей артиллерией, привело к значительным потерям личного состава и главное - нарушило взаимодействие подразделений, стоящих в обороне, что привело к частичной утере управления войсками. Противник сообщает, что на какой-то момент, образовалась брешь в районе Углегорска.
Сегодня туда переброшен резерв, подкрепленный самоходными артиллерийскими установками. Есть мнение, что заткнуть дырку в обороне, пришлось кадровым российским военным. Это было вызвано не только опасением большого прорыва в тылы группировки, но и потерей до 14 человек л.с. из регулярной армии РФ, в предыдущем боестолкновении. Поскольку прикрытие осуществлялось силами россиян, они действовали по своим планам и по своей команде, без необходимости согласования действий с побитой 7-й бригадой, которая и утратила управление войсками в этом направлении.
Сообщается, что резерв был выдвинут в район севернее Углегорска, откуда начала работать артиллерия противника по нашим позициям. В это же время, начала работу артиллерия из района Дебальцево. В свою очередь, наблюдатели противника сообщают о том, что пошел ответный огонь артиллерии ВСУ очень большой плотности, в режиме контрбатарейной борьбы. Результаты ответки пока не обсуждаются, но впечатление у противника тяжелое. Если некоторым виделись Абрамсы, с нашей стороны, то теперь уже и Паладины.
Гражданские наблюдатели сообщали об очень тяжелых прилетах севернее Углегорска и северо-западнее Дебальцево. Были это просто тяжелые прилеты или детонировал БК - пока не известно. Во всяком случае, наблюдатели пишут о том, что интенсивность и глубина звука взрывов - новая, сравнивать не с чем.
Кроме того, есть информация о том, что удары наносились не только по местам развертывания резерва противника, но и по путям его подхода. То есть, накрывались дороги вдоль линии фронта. Еще раз уточним, это пишут либо сами боевики противника, либо местные жители, которые все это наблюдают.
Короче говоря, замес продолжался примерно до 21.30, после чего все относительно стихло. Прилеты больше не фиксировались, но и исходящих уже тоже не было. Каждый может решить для себя, что бы это значило.
Мы выдвинем версию о том, что выдвижение резерва противника ожидалось и более того - контролировалось. Из открытой прессы известно, что накануне в небе над линией разграничения, работал тяжелый беспилотник ВВС США. Связаны ли между собой эти события - не известно. В любом случае, наши ждали подобного маневра и похоже на то, что дождались и знали, что с этим делать.
Это был краткий обзор впечатлений противника о том, что происходило сегодня, по состоянию на вечер.
Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-492.html#ixzz4Tb1ryVCN
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http://newsmaker.md/rus/kartoteka/chto-mozhet-prezident-moldovy
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Заборонити транзит у Молдову через Україну продукції військової та двійного підпорядкування.
Заборонити транзитне переміщення груп москалів чоловічої статі у віці від 18 до 45 років.
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Scara Cascadelor - Valea Morilor. Chisinau
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Петербургский сайт "Доктор Питер" получил сообщение SOS от пациентов городской больницы №23, в которую пришли с экскурсией представители Нацгвардии в сопровождении чиновника комитета по здравоохранению. По мнению пациентов и врачей больницы, это знак того, что она приглянулась силовикам, которые попытаются ее забрать. В пресс-службе Нацгвардии эти сведения опровергли, но пациенты и врачи больницы такому комментарию не верят: никто так и не объяснил им, зачем было осматривать больницу.
Депутат петербургского Законодательного собрания Ирина Иванова считает, что экскурсия - это "звонок", которым пренебрегать нельзя, что в городе не так много больниц, и все рассчитаны исключительно на петербуржцев. По словам Ирины Ивановой, может сложиться ситуация, при которой за сохранение больницы для горожан придется бороться, и здесь очень много будет зависеть от активности людей.
Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский подтверждает, что Нацгвардия действительно ищет возможность получить в Петербурге собственную клинику, он уже проконсультировался по этому вопросу с чиновниками из городского правительства. По словам депутата, у него создалось впечатление, что силовикам, скорее всего, будет предоставлено пятно для застройки, а не готовая больница. - http://www.svoboda.org/a/28191801.html
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