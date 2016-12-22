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Теги: ВСЮ (289) судебная реформа (488) Бенедисюк (14)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк

Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия в течение 20 дней после вступления в силу закона №5180 "О Высшем совете правосудия".

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взяточники трансформируються в корупционеров
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а над цим судом ще вищіший суд буде... і так до ......
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Да еще нужно трансформировать "администрацию президента" в администрацию паРашена, и фсе!!! Заживем все такие в шикаладе, как в Швейцарии и Люксембурге вместе взятых!!!
Только не покидает мысль, что если переименовать бордель в публичный дом, ничего не изменится!
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с продажными рожами ничего не странсформируешь... как ни крути....

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Вд перестановки блядєй блядство не міняється.
А тим часом: "Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверяет членов "Правого сектора" на предмет причастности к убийству военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины во время Майдана. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 16 декабря."
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/gpu-proveryaet-prichastnost-chlenov-pravogo-1482428552.html
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говно имеет тоже много названий -- кал ,дерьмо..,испражнения ---- суть говна то не изменилась , так и тут
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Херасе! Вот это реформа! Табличку сменили и сразу начали красть по старому!
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Та вже було у хуйлостанi, мабудь є сенс?
Милицию в полицию? Ага! медиков в педиков, маму в папу, почту в мочту а медведя в педведя!

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А наши "честные" судьи трансформируются в ОЧЕНЬ "честных"... Мираж...
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Как этот совет не назови - все равно одно ворье там сидит. Как, впрочем, и каждая сволочь, которая сидит при власти - поголовно! В кого не плюнешь - все ворье!!!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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