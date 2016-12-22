Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета Бенедисюк

764 21Теги: ВСЮ (289) судебная реформа (488) Бенедисюк (14) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 20:28 Высший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия через 20 дней после вступления в силу закона, - глава совета БенедисюкВысший совет юстиции трансформируется в Высший совет правосудия в течение 20 дней после вступления в силу закона №5180 "О Высшем совете правосудия". читать источник x Мне нравится
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Только не покидает мысль, что если переименовать бордель в публичный дом, ничего не изменится!
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А тим часом: "Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проверяет членов "Правого сектора" на предмет причастности к убийству военнослужащих внутренних войск МВД Украины и сотрудников подразделения милиции специального назначения "Беркут" МВД Украины во время Майдана. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 16 декабря."
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/gpu-proveryaet-prichastnost-chlenov-pravogo-1482428552.html
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Милицию в полицию? Ага! медиков в педиков, маму в папу, почту в мочту а медведя в педведя!
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