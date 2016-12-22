"Россия сильнее любого потенциального агрессора, - Путин призвал военных "не расслабляться"

S O M magik
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, сидор сидоров 945e588f
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, Andrii511
, Игорь Д
, жовтоблакитний
, Владислав Василенко
, Святослав Айшер ec6e93a4
, oleg kovalek
, Nelya Drobyazko
, Грициан Таврический 9de51d15
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Dima30
, Александр Стариков 4971841f
, sobir
, Яков Свердловенков
, Mora Zfayfer
, Влад Казарецький
, sv_bombardier
, буков
, Ґіта Голубенко
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, Иван Афанасьев
, 4Liberty UA
, Vlad Dyvin
, igor555 ab2700df
, DI GI
, super puper 3dc83d54
, Аль Капучіно
, Діонісій
, wild caucasian
, З нами Бог та Україна
, Anatoly Filatov
, молоттора
, Denisn
, Мнюхалка Шпрот
, Гергий Алексеев
, Yuriy Yurieff
, Ruslan Tkachenko
, Хазар Дакійський
, Gyro
, Михаил Карпенко
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Nino
, Вик Борн
, Чубака
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, НацЕг
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, ingrid
, sharaban
, Брест
, Ruslana Berejko
, раша в перде
, Дядя Жора
, Rock Lived
, Андрей Чурсин
, Partizan Serbian
, Rusin
, Nagual
, alex lagun
, Веселий сумчанин
, свободный человек b4fbfe90
, Игорь Литвинюк
, Валера Крупа
, хаудуюду
, vasya vasun
, Tatyana Pomolova
, Berko Berko
, Іван Обненко (Пац)
, Мастер Автополив
, Светлана Глу
, jotinesi
, yeah
, Kot Moskal
, ernest serov
, mrSmith
, PobedaZaNami
, Вика Лисенко
, VOLVO XC 70
, Серов свидомый
, Мария Орловская
, Шенборн
, scaciludium
, Ali Hasan
, Murlin Murloff
, Jamaika
, scoreze
, Vlad Hof
, Павел 44 521f088a
, Evgen Markelov
, Панько Недобрий
, AndyMariman
, Who is Who
, МГМ
, Виктор Дрыга
, Володя Остринський
, ЮИ
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Miroslav God
, Андрей Черевко ab226fee
, Остап Бендер Бей
, Шурум Бурум
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Данило Галицький 1c1ee858
, Art Severin
, Serge Severn
, oleg1900
, Владимир С 1c4da4c7
, Ovod ION
, Тарас Госла
, Senator S 01a656ec
, Владимир Ив
, Мирослав Макар
, Микола Мотрук
, Абдукутак Кутов
, Zapzap Za
, Алексей Курчин 89cedd2e
, Alexandr Slavich
, Vapy Provk
, Alina Sadovska
, частный сектор
, Valera Butov
, Артур Ланглиц
, Renatkz
, Lulu hulu
, alexkdpu
, Юрий Примак
, keeper0306
, olele
, Алексей Носов d8330900
, jan pobokov
, zaParisian
, x- comrade
, Natali Kosa
, 5 копійок
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, Джон123456
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, Владимр Святюк
, AbOriginal_UA
, Паук
, Власов Сергей b3083465
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, Thinker 4a114ed1
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, Fler
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22 дек, 2016 в 11:54
История из разряда когда, что-то пошло не так и продолжает так же идти уже не первый день… и даже год! Намедни, главный военный финансист МО РФ Татьяна Шевцова сообщила, что бюджет Миноброны страны оккупанта будет урезан на... 100 миллиардов рублей.
Искандеры поначалу было подумали, что это разводняк такой у фейкомётчика "Злого одессита", но нет, интервью опубликовано и, как говорил один путинский шут "все хода записаны"!
Собственно, что мы имеем? Точнее, чего не имеем? Индексация пенсионерам? А хренушки! Материнский капитал? Тоже облом. Шахтёры уже бунтуют и сидят в полицейском оцеплении, дабы своими физиономиями, исполненными яркими цветами боярышника, не смущать китайских туристов в Москве. Ребята, да у вас там, в гражданской сфере полный алес, а теперь маленький пушной зверек добрался и до вашей военщины. Ведь именно армия всегда было приоритетом для тиранических режимов, а если даже у неё сокращают бюджет, то вы должны понимать - пенсионеры сдоены, врачи и учителя на подсосе диком и резервных фондов на всех не хватит.
Я не стану сейчас давать каких-либо прогнозов на 2017-й год относительно стабильности в РФ, но тот факт, что бюджет армии оккупантов урезан на столь внушительную сумму уже говорит о многом. Чей-то Искандер зашатался...
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За 9 месяцев из России выведено 18,5 млрд долларов. Больше, чем годом ранее. Но до рекорда 2014 года еще далеко http://bit.ly/2hbOHor
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Хотя если углубиться, то нигде своих задач и не достигли. Понадкусывали максимум. А тем, кого проглотили, теперь дань выплачивают.
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- Год Красного Огненного Петуха.
- Оце, так! Я навідь точно знаю, якого двуголового червоного півня будуть смажити на вогні...
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... и урезал им бюджет на следующий год на 100 миллиардов деревянных рублей ...
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...опять Савченко в студию пригласили.
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СмачногоЪ!
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22 декабря 2016, 17:21
Международные резервы РФ резко сократились за неделю
Объем международных резервов РФ со 2 по 9 декабря 2016 года уменьшился на $8 млрд - с $387 млрд до $379 млрд. Об этом свидетельствуют данные на сайте Банка России.
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Это кого это 3/14дрило в "агресорах" имеет в виду, - Монголию, Бутан и Презервандурас?
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за то что вы сами подлые и продажные и вот вам пример вашеи подлости: https://www.youtube.com/watch?v=Wai_wREIgLk это о настоящем битве где твои предшественники изменили союзников и оставили перед персами на ровну 1-10 после Георгиевского трактата.
какие вы войны суки когда, первие 21 веке за 3 днеи ми сбили ваши 9 штурмовиков и 1 такои бомбардиовшик катории, нигде не смогли сбиват.
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Фамилии лидера украинских националистовСтепана Бандеры и знаменитого испанского актераАнтонио Бандераса в московском суде перепутал понятой по делу директора украинской библиотекиНатальи Шариной, которую обвиняют в растрате и экстремизме.
Как сообщает Грани.ру в Twitter, суд допрашивал понятых. Во время дачи показаний Николай Журавлев, который был понятым во время обыска в библиотеке украинской литературы 28 октября 2015 года, перепутал фамилии лидера украинских националистов Степана Бандеры и знаменитого испанского актера Антонио Бандераса.
«У нее изъяли компьютер, какие-то документы. Потом нашли тумбочку с книгами, показалось, что они были спрятаны….А изымали следователи все по деятельности Бандераса, германских войск там, украинские националисты, всякое такое», - заявил Журавлев.
Следующее заседания суда пройдет 19 января 2017 года.Дебилы ...!
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