Австрийцы шокированы тем, что глава Нацбанка – одно из действующих лиц украинской коррупции, - Тарута

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, сидор сидоров 945e588f
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, Александр Стариков 4971841f
, Who is Who
, Andrii511
, Грициан Таврический 9de51d15
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, Володя Остринський
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, Валерий Андреев 761e6ca0
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, oleg1900
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А они думали, что коррупция это только дворники и посудомойки ?
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Ну не в Австрию же. У нее же нет РосУкрЭнерго.
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Як би ж ті австрійці тільки знали.
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вся коррупция находится во власти, и никогда оттуда не выходила. и не выйдет.
раньше гонтарева обстряпывала дела для одного хозяина, сейчас делает то же самое для другого хозяина.
отжать приват, вкинуть туда бюджетные деньги и продать почти задаром пете - нормальный бизнес по украински.
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И то, что инстинкт самосохранения у них побежден жадностью, как и во времена Януковича - это совершенно очевидно.
Совершенно очевидно, что большими, чем Путин и его камарилья, врагами нашей страны являются "крысы Майдана".
С*ки, которые наплевав на все святое, разворовывают нашу Родину во время войны.
И мы виноваты в том, что это допускаем. М.Н.
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Ну да, коррупция там и шо?
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А Президент страны Порошенко - крышеватель коррупции, который назначил эту главу Нацбанка, и категорически не хочет ее снимать.
Кроме того он назначил своего кума Генпгокугогом.
Так может информировать мир нужно о всей этой воровской власти.
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