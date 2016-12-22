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Теги: Беларусь (2373) Ксенофобия (105) МИД (3720) посольство РФ (263) провокация (1067) протест (5193) Россия (64312)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посланник РФ вызван в МИД Беларуси из-за "неприемлемых" высказываний об истории и белорусском языке

МИД Беларуси заявил протест советнику-посланнику посольства РФ в Минске Вадиму Гусеву в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Решетникова, назвавшего Беларусь частью России.

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А в Білорусі що, ще лишилась білоруська мова?
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Это вам белорусы - благодарность за признание Крыма.﻿
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сто дваццаты год няспыннай "даўніны"
той якая знаеш сам ад слова "даўн"
зранку плюшчацца бабулькі й пацаны
гары потэр клара цэткін ева браўн

у этэры заікаецца ды-джэй
у аблоках завіхаецца пілёт
шчасьце нашае блукае ўсё бліжэй
паміж пушчаў і балот балот балот

пахмяляюцца гарэлкай землякі
арыштанты машуць кветкамі з-за крат
у нябёсах дэманстрацыя й парад
сэрафімы бэтээры гвазьдзікі

усьміхаецца навокал добры люд
паліць флягі і халяўную траву
расквітае ў небе радасны салют
дваццаць залпаў і кантрольны ў галаву

мы пасьля загорнем целы ў цэляфан
бо наперадзе каханьне і любоў
знэрваваны дачакаецца нірван
заклапочаны пазбавіцца клапоў

хай раскіданае ўшчэнт гняздо тваё
пакрысе ператварылася ў дурдом
ды казаў адзін асьвечаны мусьё
трэба дружа апрацоўваць наш садом

гэта заўтра а пакуль аўфвідэрзэйн
добрай ночы любы хлопча баю-бай
хай прысьняцца пакемоны і хусэйн
я жартую сьпі спакойна разьдзяўбай

Андрэй Хадановіч
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Ох же ж и литвинофожизды! Не верят, что их язык был постановлением ЦК ВКП(б) в 1926-м году создан.

Вам же ж об этом цельная газета "Правда" написала! Вы что это, "Правде" не верите?
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Товарищ ! У вас из ж@пы газета торчит ! - Правда ? - Нет , "Известия!"
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>И эта линия на как бы такое отделение белорусов от русских в идеологическом, историческом, идейном плане, и даже в какой-то степени в духовном, она очевидна простоИсточник: http://censor.net.ua/n420612

А может коцапы всех заепали уже? Даже в Таёжном Союзе они умудряются белорусов намахивать.
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Скоро "братья" полезут "русский мир" устанавливать... видать Батько чем-то уже не нравится хуйловцам...
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Беларусь была Великим княжеством Литовским, была речью Посполитой, была Россией, переживет, если что, и Российскую федерацию. Люди никуда не денутся и пугалки про наехавших так и останутся пугалками.
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Волонтер Гай: У двух наших убитых пленных следы жутких пыток. Это почерк не местных бандитов, а наемников РФ
В ходе боев на Светлодарской дуге Донецкой области в плен попали три бойца АТО. Попытка обмена сорвалась, двое уже убиты, третьего украинского военного сейчас пытаются вытащить, рассказал "ГОРДОН" волонтер Мирослав Гай.
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ну так кто мешает выдернуть пару руснявых свиней и устроить более яркое и запоминающееся видео на камеру?
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что на это ответят подкацапники из Беларуси? одобрямс?
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Да срали они на вас, позорных потомков Литовских Князей...
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Неужто белорусы думали что у них будет по другому, и их суверенитет рашка будет уважать? Смешно просто
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Как же тут уважать-если баця рулевой заявляет-шо у них столица-мацква?
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Все-таки, білоруси - молодці............... хто б там що про них не казав............
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Хотелось бы услышать комментарий о современном состоянии белорусского языка в Беларуси от представителя этой страны..
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Власти пытаются заставить на мове говорить,а народ упирается. Каналы, которые на беларуском языке смотреть не хотят.
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Андрэй Хадановіч



...
можна гарлаць партызанскія песьні
кідаць сызыфа ў чужы агарод
можна падохнуць у брудзе і плесьні
нельга абразамі ганіць народ

можна падацца ў вар'яты самохаць
ложак паскудзіць словам "краваць"
толькі ня трэба народ наш палохаць
толькі ня трэба мас турбаваць

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Просили же представителя этой страны а не ренегата .
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Че ты за народ гнида прокацапленная тут вякаешь?
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Вот такие они - послы сатаната. Скоро у свинособак вобще не останется послов - все пойдут в ад вслед за карловым...
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когда Пукин оккупирует Беларусь, мы в ООН не поддержим резолюцию по Беларуси
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http://nn.by/?c=ar&i=170399&lang=ru
ВНИМАНИЕ- ЛИТОВЦЫ И РУССКИЕ пистили МОСКОВИТОВ!!
http://ibigdan.livejournal.com/15553421.html
В Беларуси установили памятные знаки в честь 500-летия победы над Москвой
На Крапивенском поле под Оршей (Витебская область Беларуси), где в 1514 году войска Великого княжества Литовского и Русского разгромили армию Великого княжества Московского, установлены памятные знаки.
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А че обсуждать? Сейчас каждый может что угодно писать и говорить, мы за свободу слова.
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чего его вызывать? кончить как в Турции и все )
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З болоруською мовою в Білорусі справи напевно ше гірші ніж з українською в Україні.
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Білоруською - вибачте.
Тільки є одне но, нам українську мову "австріяки придумали" а вот білоруску "самі москеалі"
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Західні вобласті, центр, сільська місцевість-білоруська, Північ-кацапська, як і на масквє.
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ну шо, батька, напрягся? видимо и к тебе подбираются "республики с русским миром"!
можешь дальше пригревать эту гидру, она тебе яйц@ и открутит!
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06.12.2016 00:01:00Четвертая потеря палубной авиации

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Еще один истребитель с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упал в море
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Есть Российская Федерация. Адыгея и Бурятия, Ингушетия и Калмыкия, Коми и Мордовия, Тува и Удмуртия с Чувашией, Татарстан и Хакасия, Ханты и Манси, Ненецкий край и т.д. в Российской Федерации есть. Соответственно есть и адыги с чеченцами, ингуши с осетинами, евреи с калмыками, мордва с татарами и чуваши с хантами и манси, якуты и ненцы то же есть, и т.д. А вот Русской республики нет, нет Русской области, нет Русского края, нет Русской Автономной области и Русского автономного Округа. Просто НЕТ а РУССКИЕ в Российской Федерации есть. Откуда они взялись? Парадокс, однако.
Старый зольдат
21.12.2016
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Эта страна- недоразумение не имеет права на существование!
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вспоминается анекдот про белорусского дедушку у которого кацап дорогу спросил...
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<<<По его мнению, белорусский язык был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году. "Этому языку, получается, 90 лет. Вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула, и продолжают взрываться маленькие бомбочки", - заявил Решетников. Беларусь, по словам директора РИСИ, "историческая часть великой России, огромной России, это часть нашего народа", она не может быть независимой, а Москва может ей диктовать.>>>
Ох и силен же боярошник. Даже в Беларуси на мокшанцев действует.
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"И эта линия на как бы такое отделение белорусов от русских" === нет с#ка никаких русских! Если Македония так называется - это не значит, что там жил Александр! То же самое и Румыния! Так почему же мордву называют русскими?! Я хоть и украинец, но также русский, т.к. коренной житель Украины, потомок людей, населявших Киевскую Русь! А это самозванцы ордынские!
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...У Сєвєродонецьку Луганської області зник боєць батальйону "Айдар" Гричанюк Роман із дружиною Дариною.Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав адвокат Влад Добош.За його словами, до зникнення "айдарівець" мав неприємну зустріч із представниками правоохоронних органів, які йому погрожувати."Місяць тому Романа викрали з Києва та відвезли до старобільського відділу поліції, де катували та обіцяли вбити на догоду якомусь замовнику, потім помістили в СІЗО. Апеляційний суд змінив запобіжний захід на поруки нардепів Володимира Парасюка, Юрія Тимошенка та Олега Петренка", - написав Добош.Як зазначив адвокат, у вівторок, 20 грудня, боєць був на допиті. Після чого Гричанюк повідомляв, що до них у квартиру намагалися потрапити незнайомі люди.
http://antikor.com.ua/articles/142931-u_lugansjkij_oblasti_znik_bojetsj_bataljjonu_ajdar

...
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...белорусский язык был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году Источник: http://censor.net.ua/n420612

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Вот же ж кацапов корячит во все времена. А ампаратрица Катька уоторая была не ф курсах, шо беларуской мовы нету и усё запрещала её, и запрещала
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"историческая часть великой России, огромной России, ----------------------------------------- Хе-хе, завыла руская свинья... Говори правду мразь - ваша помойка огромная только по территории, да и то при этом 80% не заселенная, а та что заселенная - засраная до беспредела... И великие вы - только по своему сатанинскому скотству!
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Тюменская область размерами похожа на Францию. Больше ничем она на Францию не похожа. Ну и Республика Феерических долбодятлов (РФ) тоже.
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Тюменская область размерами похожа на Францию ------------------------------- Зато населения во всей тюменской области - как в небольшом французском городке, и так по всему москворылому сатанату, зато всё стадо день и ночь смотрит на карту и дрочит - какие они типа огромные и великие.... Это всё равно что огромная куча говна гордится какая она огромная
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Белорусская государственность была когда московитские князья служили табуретками когда ордынские ханы садились на лошадей , и мова была когда так называемого русского языка на московии и впомине небыло.
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конечно..конечно..никаких других стран не было..все создавались по постановлениям ЦК ..и Молдова и Грузия и Украина и Азербайджан и т..и счас тоже по постановлениям...Абхазия..Осетия...Приднестровье. Чечня...Дагестан ...Карабах.....Даунбасс и т.д. ...старая традиция бомбочки закладывать...
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В Минске 300-350$,это не плохо.На периферии 150-хорошо.Откуда 500?
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Украдите, откопайте, найдите - Александр Лукашенко.

Как-то так.
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Это не самозванцы ордынские это деклассированные элементы. Они и у многих людей национальность отняли. Где ныне эрзя, ижора, мокша. Ну в целом перечень можно продолжить.
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Сказать, что российские чинуши тупые - это зря. Но значит наглые и лживые до беспредела. Ведь в Суздаль-Владимирское и Рязанское княжество, да и вообще во всю Русь Залесскую язык пришёл из Киева, Великого Новгорода и Полоцка. Никак и никогда население этих прородителей Руси не были московитами. С историей не поспоришь, но Кремляди всячески искажают истину. Реагировать на хамство безусловно надо, но к сердцу принимать не стоит. Собаки лают, а караван идёт.
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Лукашенко думал, что он сильно умный. Скоро этого умника будут ставить раком. Как Лукашенко заявил, что Крым это Россия, поэтому мы тоже заявляем и поддерживаем, что Беларусь это историческая часть великой России, огромной России, это часть российского народа и она не может быть независимой, а Москва может ей диктовать. Что посеешь то и пожнешь. Поддерживаем
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Та ні, там і були всі оці не руські. Цікаво що немає польських, нимецьких. японських. Є тільки русскіиє. Далі. в жодній країні є тільки селяни, віллани. А де ж ті крестьянє ??? То тільки ото там в Залешьє їх хрестили. Але храстіянами вони так і досі не стали. Погани є погани разом з їх патриярхом.
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От ничего в мире не было 90 лет назад! Была только россия и ее язык! А все остальное придумано постановлениями вкпб...какое непродуманое вкпб было!
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Ленька Решетников не похмелился,или грибов обьелся,есть такие -"подрешетники".
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В Беларуси и правда хороший и добрый народ. Очень красивый язык. Украинский мне родной, но беларуский красивее. Но как мне сказал один беларус - мы дуже терпляча нация, будем тиха есть картоху и молчать, но если уж разойдемся, то зупинити будет тяжко.
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<<<По его мнению, белорусский язык был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году. "Этому языку, получается, 90 лет. Вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула, и продолжают взрываться маленькие бомбочки", - заявил Решетников. Беларусь, по словам директора РИСИ, "историческая часть великой России, огромной России, это часть нашего народа", она не может быть независимой, а Москва может ей диктовать.>>>
Ох и силен же боярошник. Даже в Беларуси на мокшанцев действует.
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очень жаль но Беларусь сейчас это минимордор. И монголоиды из коми и удмуртии там хозяйничают как у себя дома.
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от уроды,но пока там бацька у руля, выкрутится, то такой хитро*******й вуж, и всё будет ровно, наверное этого Решетникова скорее всего выгонят с Беларуси, чтоб не мутил, Лукашенко уже не раз ссорился и мирился с Россией
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Директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонид Решетников: "Белорусский язык был создан постановлением ЦК ВКП(б) в 1926 году. "Этому языку, получается, 90 лет. Вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула, и продолжают взрываться маленькие бомбочки"...

===
А вот что писал по этому поводу Владимир Даль 12 ноября 1848 года - Михаилу Максимовичу:
«Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во всей Великоруссіи - чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Кіевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе».
[ уточнение: чухны (чухна), чухонцы - представители угро-финнского народа, которые в свое время основали город Москву, название которого в переводе с их языка означает "гнилая река, болото"].

Таким образом беларуский язык, как и украинский, являются вариантами славянского языка. А т.н. "русский", которым бахвалятся потомки угро-финнов, - всего лишь исковерканный ими суржик
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ПУСКАЯ БУЛЬБАШИ ПОСМОТРЯТ НА ДОНБАСС И СИРИЮ....
ТАМ РУССКИЙ МИРУЖЕ ПРИШЕЛ !!!!
ТАК ЧТО ПРОДОЛЖАЙТЕ ЛИЗАТЬ ПУКАНЫ РУСНЕ ВОНЮЧЕЙ, СКОРО ПЕДОФИЛ ПУТИН И К ВАМ СВИНЕЙ ГРЯЗНЫХ КОЗОЕБА КАДЫРОВА ПРИШЛЕТ.
ВАС НАУЧАТ ЛЮБИТ РЮСЬКИХ !!!!!!!!!!!!!!!
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принципам "уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности" ?


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Ні для кого і не секрет був, що слідуюча жертва після України буде Білорусь. Московитам вже не подобається білоруська мова, культура, історія. Патріотів, які розмовляють білоруською мабуть також фашистами назвуть і буду спасать рускагаварящеє насєлєніє. Як би тварюка Лука не лизав очко Путіну, все одно Білорусь колонія и федеральний округ Московії. Погано,що білоруси здалися та згодні бути придатком Московії. Відмовившись від своєї історіЇ, мови,культурі, національних героїв.
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В цьому плані білорусам везе, що основна увага і напади московитів на Україну і Сірію, а то "вєжлівиє чєловєчкі" не заставили б себе довго чекати.
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хозяин назвал своего пса собакой и тот обиделся?смотрю все их голосования в ООН и понимаю что они и правда собака.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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