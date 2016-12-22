Посланник РФ вызван в МИД Беларуси из-за "неприемлемых" высказываний об истории и белорусском языке

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Всего на сайте: 281 писатель
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той якая знаеш сам ад слова "даўн"
зранку плюшчацца бабулькі й пацаны
гары потэр клара цэткін ева браўн
у этэры заікаецца ды-джэй
у аблоках завіхаецца пілёт
шчасьце нашае блукае ўсё бліжэй
паміж пушчаў і балот балот балот
пахмяляюцца гарэлкай землякі
арыштанты машуць кветкамі з-за крат
у нябёсах дэманстрацыя й парад
сэрафімы бэтээры гвазьдзікі
усьміхаецца навокал добры люд
паліць флягі і халяўную траву
расквітае ў небе радасны салют
дваццаць залпаў і кантрольны ў галаву
мы пасьля загорнем целы ў цэляфан
бо наперадзе каханьне і любоў
знэрваваны дачакаецца нірван
заклапочаны пазбавіцца клапоў
хай раскіданае ўшчэнт гняздо тваё
пакрысе ператварылася ў дурдом
ды казаў адзін асьвечаны мусьё
трэба дружа апрацоўваць наш садом
гэта заўтра а пакуль аўфвідэрзэйн
добрай ночы любы хлопча баю-бай
хай прысьняцца пакемоны і хусэйн
я жартую сьпі спакойна разьдзяўбай
Андрэй Хадановіч
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Вам же ж об этом цельная газета "Правда" написала! Вы что это, "Правде" не верите?
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А может коцапы всех заепали уже? Даже в Таёжном Союзе они умудряются белорусов намахивать.
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В ходе боев на Светлодарской дуге Донецкой области в плен попали три бойца АТО. Попытка обмена сорвалась, двое уже убиты, третьего украинского военного сейчас пытаются вытащить, рассказал "ГОРДОН" волонтер Мирослав Гай.
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...
можна гарлаць партызанскія песьні
кідаць сызыфа ў чужы агарод
можна падохнуць у брудзе і плесьні
нельга абразамі ганіць народ
можна падацца ў вар'яты самохаць
ложак паскудзіць словам "краваць"
толькі ня трэба народ наш палохаць
толькі ня трэба мас турбаваць
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ВНИМАНИЕ- ЛИТОВЦЫ И РУССКИЕ пистили МОСКОВИТОВ!!
http://ibigdan.livejournal.com/15553421.html
В Беларуси установили памятные знаки в честь 500-летия победы над Москвой
На Крапивенском поле под Оршей (Витебская область Беларуси), где в 1514 году войска Великого княжества Литовского и Русского разгромили армию Великого княжества Московского, установлены памятные знаки.
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В гостях жрут, там же и гадят!
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Тільки є одне но, нам українську мову "австріяки придумали" а вот білоруску "самі москеалі"
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можешь дальше пригревать эту гидру, она тебе яйц@ и открутит!
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Еще один истребитель с авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" упал в море
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Старый зольдат
21.12.2016
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Ох и силен же боярошник. Даже в Беларуси на мокшанцев действует.
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http://antikor.com.ua/articles/142931-u_lugansjkij_oblasti_znik_bojetsj_bataljjonu_ajdar
...
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Вот же ж кацапов корячит во все времена. А ампаратрица Катька уоторая была не ф курсах, шо беларуской мовы нету и усё запрещала её, и запрещала
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"$500 в будущем году средняя зарплата, при всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите, что угодно, но $500 должно быть выполнено", - сказал президент, обращаясь к новой главе своей администрации Наталье Кочановой и ее первому заместителю Максиму Рыженкову.
Полный текст читайте здесь: https://styler.rbc.ua/rus/tsirk/sotsseti-udivilis-sposobu-lukashenko-povysit-1482413894.html
ПершыПасляБога@AlexSt_Hubert
Бюджет РБ 2017
Доходная часть:
1. Украдите.
2. Откопайте.
3. Найдите.
Расходная часть:
1. Папиццот
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Как-то так.
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Ох и силен же боярошник. Даже в Беларуси на мокшанцев действует.
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А вот что писал по этому поводу Владимир Даль 12 ноября 1848 года - Михаилу Максимовичу:
«Вы, кажется, первые замѣтили сходство сѣвернаго велрусс нарѣчія или говора съ южнымъ, новгородскаго съ кіевскимъ. Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во всей Великоруссіи - чухны разныхъ помолѣній; затѣмъ Кіевъ сдѣлалъ выселокъ въ Новгородъ - промежутокъ постепенно обрусѣлъ, бѣлоруссы вдвинулись пѣшкомъ до Москвы - обрусѣвшіе стали говорить нѣсколько иначе».
[ уточнение: чухны (чухна), чухонцы - представители угро-финнского народа, которые в свое время основали город Москву, название которого в переводе с их языка означает "гнилая река, болото"].
Таким образом беларуский язык, как и украинский, являются вариантами славянского языка. А т.н. "русский", которым бахвалятся потомки угро-финнов, - всего лишь исковерканный ими суржик
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ТАМ РУССКИЙ МИРУЖЕ ПРИШЕЛ !!!!
ТАК ЧТО ПРОДОЛЖАЙТЕ ЛИЗАТЬ ПУКАНЫ РУСНЕ ВОНЮЧЕЙ, СКОРО ПЕДОФИЛ ПУТИН И К ВАМ СВИНЕЙ ГРЯЗНЫХ КОЗОЕБА КАДЫРОВА ПРИШЛЕТ.
ВАС НАУЧАТ ЛЮБИТ РЮСЬКИХ !!!!!!!!!!!!!!!
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