Полиция Киевщины разоблачила подростка, занимавшегося продажей детской порнографии в Интернете

Alexei Skibo
, Gulfiliz Zorlu
, Nagual
, alex lagun
, Иван Афанасьев
, Веселий сумчанин
, свободный человек b4fbfe90
, Игорь Литвинюк
, Валера Крупа
, Чинганчгук
, Игорь Д
, сидор сидоров 945e588f
, Ґіта Голубенко
, Владислав Василенко
, хаудуюду
, wild caucasian
, vasya vasun
, буков
, Tatyana Pomolova
, Berko Berko
, Іван Обненко (Пац)
, Мастер Автополив
, Светлана Глу
, jotinesi
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Чубака
, yeah
, Kot Moskal
, Діонісій
, Хазар Дакійський
, ernest serov
, mrSmith
, PobedaZaNami
, Вика Лисенко
, VOLVO XC 70
, Серов свидомый
, Мария Орловская
, Шенборн
, scaciludium
, sv_bombardier
, Ali Hasan
, Murlin Murloff
, Jamaika
, oleg kovalek
, scoreze
, Nino
, 4Liberty UA
, Vlad Hof
, Павел 44 521f088a
, Evgen Markelov
, Панько Недобрий
, AndyMariman
, Александр Стариков 4971841f
, Артур Пирожок
, Who is Who
, Andrii511
, Грициан Таврический 9de51d15
, МГМ
, Виктор Дрыга
, Володя Остринський
, ЮИ
, Андрей Чурсин
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Евгений Баштан
, Miroslav God
, Андрей Черевко ab226fee
, Остап Бендер Бей
, Шурум Бурум
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Данило Галицький 1c1ee858
, Art Severin
, Serge Severn
, oleg1900
, Владимир С 1c4da4c7
, Ovod ION
, Тарас Госла
, Senator S 01a656ec
, Denisn
, Владимир Ив
, Мирослав Макар
, Yuriy Yurieff
, DI GI
, Микола Мотрук
, Абдукутак Кутов
, Zapzap Za
, НацЕг
, Алексей Курчин 89cedd2e
, igor555 ab2700df
, Михаил Карпенко
, Alexandr Slavich
, Vlad Dyvin
, Vapy Provk
, Alina Sadovska
, частный сектор
, Valera Butov
, Сергей Канев
, Артур Ланглиц
, Аль Капучіно
, Renatkz
, Lulu hulu
, alexkdpu
, Юрий Примак
, keeper0306
, olele
, Алексей Носов d8330900
, jan pobokov
, zaParisian
, x- comrade
, Natali Kosa
, 5 копійок
, Андрій Смицький
, Colt
, Михаил Собчинский
, busny
, Сергій Піонтковський
, Агамемнон
, Кацманавт
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Wevelsburg
, Сержик
, Гыг с Вами
, Сергей Орленко 5c8c9a54
, Дмитрий Чечикаай
, iMedvedeff
, Albert Val
, ina kretova
, Светлана Саакян
, Shyzokryl
, EXW
, дератизатор
, Ирина Склярова
, Джон123456
, Богдан Подзізей
, Яков Свердловенков
, Владимр Святюк
, AbOriginal_UA
, Паук
, Власов Сергей b3083465
, Ivan Savelev
, Thinker 4a114ed1
, амфаш
, Fler
, Артур Пирожков 0437828b
, Валентин Разумнов
, Oleksander Matvienko
, Крысолов
, Vasya Batareykin
, Cerg
, DarkWindRider
, М А Р И К
, georgo
, (unknown) df62c466
, Миша Кацман
, Олександр Філіпов
, Anatoly Filatov
, orest krok 0c71b75d
, Сидір Лютий
, Иван Иванов 1edc2cae
, Klim Bayda
, Яy
, счастливый даунбасенок
, Руслан Ломейко
, Petr Chayun
, чтец
, Борисович
, Baks13
, AlexUALugansk
, Георгий Мокрицкий
, Вячеслав
, Украина Форева
, Дідусь Іванович
, Сергей Сергеев 2561cfdd
, НаноБандеровец
, IGORA
, РоботБАндер2
, Sirozha Sergeeff
, Маркиз
, GoodWin
, Den4ik1771
, Саша Харьковский
, литвинус
, Yuriy Samokish
, Miroslav Pavelko
, Планка Упала
, Mora Zfayfer
, eyewitness
, Kostya Kostya
, ternopol
, Серебряный
, Семн Семнович
, Иван Петренко
, Салаутдин
, Александр Воронин 3ee1f838
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
, sssss sssss 37239dbc
, Леонид Богданов
, Dmitriy Berezenko
, belge
, kuba
, V-roma
, ALINA PYLTIAI
, dihlofos
, Dima30
, repulse
, Partizan Serbian
Веселий сумчанин, Игорь Д, сидор сидоров 945e588f, Чинганчгук, Владислав Василенко, Gulfiliz Zorlu, PobedaZaNami, scaciludium, Серов свидомый, Вика Лисенко, wild caucasian, Григорий Барковский 5bc4f112, Чубака, Andrii511, Панько Недобрий, Остап Бендер Бей, Ovod ION, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Мастер Автополив, МГМ, DI GI, oleg kovalek, vasya vasun, scoreze, AndyMariman, Евгений Баштан, Yuriy Yurieff, Микола Мотрук, Владимир Ив, Vapy Provk, Абдукутак Кутов, Алексей Носов d8330900, sv_bombardier, Alina Sadovska, Сергей Канев, Данило Галицький 1c1ee858, Андрій Смицький, x- comrade, Мирослав Макар, keeper0306, Nino, Denisn, Андрей Черевко ab226fee, Zapzap Za, Colt, Власов Сергей b3083465, Артур Ланглиц, Thinker 4a114ed1, Грициан Таврический 9de51d15, zaParisian, 4Liberty UA, дератизатор, EXW, Иван Афанасьев, НацЕг, М А Р И К, olele, 5 копійок, Гыг с Вами, orest krok 0c71b75d, Крысолов, Alexandr Slavich, ЮИ, Wevelsburg, Олександр Філіпов, Natali Kosa, НаноБандеровец, чтец, Сергей Коваленко 9044b06d, georgo, Маркиз, Артур Пирожков 0437828b, Андрей Чурсин, Богдан Подзізей, eyewitness, Семн Семнович, Александр Воронин 3ee1f838, Иван Петренко, sssss sssss 37239dbc, GoodWin, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, Сидір Лютий, IGORA, ina kretova
Всего на сайте: 290 писателей
Ответить
Ответить
Представляю себе этот кооперативчик - сами друг друга фоткают, сами продают -
полный хозрасчет...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хочется спросить шокированных боярышником - в каком ботаническом саду вас выращивали? Мне лет в десять-двенадцать казалось нормальным, что все мужчины должны сидеть, варить на кухне в алюминиевой ложке вонючую черную жидкость и пить одеколоны.
Когда я была маленькая, трое наших соседей умерли от отравления каким-то алкогольным пойлом. Еще двое по пьяни повесились. Потом с разницей в год повесились два однокурсника, два моих друга - задумчивый философ Петя и саркастичный музыкант Дэнис, любившие Борхеса и зарабатывавшие на еду донорством своей крови.
«Зря развалили Союз, - говорил Дэнис. - Если бы я успел побыть комсомольцем, моя кровь стоила бы дороже. Потому что это была бы комсомольская кровь».
И Петя, и Дэнис безуспешно пытались утолить безнадегу разнообразной (и, кстати, абсолютно доступной) наркотой, не получилось. Царство Небесное, парни, я вас помню. Еще один наш журфаковец насмерть порезал вены по примерно тем же причинам.
Подружка, лучшая поэтесса журфака, Ленка, старше меня на два курса, пыталась отравиться таблетками, мы с девочками рассказали родителям, спасли. Ровно через год она погибла под колесами машины на безлюдной трассе, при странных обстоятельствах, и никому ничего за это не было.
Это если не вспоминать тех несчитаных, кто умер от СПИДа, от передоза, от поножовщины, из числа живших со мной на одной улице, в одном дворе. И даже не буду начинать о том, сколько народу вокруг садилось, выходило с туберкулезом, снова садилось и так по кругу. Подробнее об окрестностях можно почитать вот тут.
Ах да, еще толпы сгинувших в сектах, искалеченных этими сектами, потерявших все, обомжавших и тоже впоследствии севших. И - упс, чуть не забыла! - война же шла. Потом еще одна. Приходили оттуда без рук, без ног, и не приходили тоже - знакомые, соседские пацаны.
До окончания школы мне четырежды показывали голый мужской орган онанисты в трамвае, на остановке и просто на улице. Это только то, что я помню. Одного мой отец нашел, набил ему морду. Один раз такой показывальщик пытался меня затащить в кусты, но я убежала.
Потом на той же улице мне прострелили щеку из воздушки. Остался шрам по сей день. Молоденький милиционер уговорил забрать заявление, ибо «висяк». Через год на свадьбе однокурсницы пьяный отставной спецслужбист выстрелил мне уже из настоящего пистолета прямо в лицо через стол. Промазал, ибо очень был пьяный. Пожали плечами, разошлись.
Это я к чему? К тому, что интернет удивительным образом запоздало знакомит людей, воспитанных «Фейсбуком», с реальностью. Друзья, все это было и раньше. И даже в позднем Советском Союзе - в моем, например, детстве - все это было. В гораздо более наглядных и безнадежных масштабах, чем сейчас.
Мне-то лет в десять-двенадцать вообще казалось, что это нормально. Что все мужчины должны сидеть, выходить, снова садиться, варить на кухне в алюминиевой ложке вонючую черную жидкость, пить одеколоны, что каждый второй - педофил, что так устроен мир.
В пятнадцать я уехала учиться в Штаты, где только убедилась, что мир действительно устроен именно так, и не только у нас. С поправкой на рецептуру наркоты и преференции педофилов.
Для меня очевидно, что все это было и будет, наверное, еще очень долго. Но все-таки стало полегче. Все-таки виден без лупы какой-то правильный вектор, простите канцеляризм.
Все-таки в наше время несколько подряд самоубийств на одном курсе одного журфака обсуждали бы на Первом канале, губернатор метал бы молнии в «Твиттере» и СК полетел бы расследовать. А в моей единственной юности ничего, снова пожали плечами, похоронили и сдавали сессию дальше. Никто даже особенно не удивился.
Мне все хочется спросить шокированных боярышником - в каком ботаническом саду вас выращивали?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Взрослым смотреть и делится друг с другом взрослым порноконтентом можно. А несовершеннолетним смотреть и делится друг с другом порноконтентом , где изображены такие же как они несовершеннолетние - нельзя.. Где логика? Тогда сажайте на зону детей за курение сигарет, за распитие пива и водки и за ругание матом. Дебилы.
Ответить