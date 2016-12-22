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Теги: Нацсовет_ТРВ (273) пропаганда (1736) радио (181) Россия (64312) штрафы (641) шансон (33) Костинский (13)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацсовет оштрафовал радиостанцию "Шансон" на 294 тыс. грн за трансляцию песни о морфлоте РФ, - Костинский

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "Телерадиокомпания "Шансон" на 294 тыс. грн. в связи с фактом популяризации и пропаганды военно-морских сил государства-агрессора.

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Шлаковое радио..,под Боярышник иддет душевна..
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ненавижу шансон если честно, сам факт штрафа приколол. Где демократия, цивилизация?
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а чо не так?нарушили закон-заплатили штраф...вполне демократично...а не как в рашке-закрыли станцию,слушателей посадили,афтаров убили
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ты рашку в пример не ставь. эти дибилы всем довольны. Штрафовать за песенки это бред, это низко,ну что это, это уже моразм
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бред -это когда в маршрутку невозможно зайти от разбитных урковских завываний..да и в такси довольно часто случается..
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честно скажу у нас в Харькове в маршрутках шансона давно не слышал, хоть и не часто езжу, у таксистов в основном радио релакс, может мне так везло, шансон это прошлое, ИМХО уже все отошли от этого депресняка
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ага...отошли.а радио шансон безбедно почему то существует
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я его не слушаю может по этому не в курсе, когда слышал всегда настроение портилось, не мое это, хотя кому то нравтся. Честно говоря мне похер я не заморачиваюсь такой фигней
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ну не все же такие стойкие как ты .есть еще молодежь встающая на крыло...им шансон с героизацией уркаганщины-самое то...
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ну да послушали сразу превратились в крутых парней в бардовых педжаках. типа Барецкого. Видел эту свинью застрявшую в 90х?
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не,не превратятся...но стремиться к этому будут.методами.которые им в голову с неустановившейся психикой стукнут.тюремная романтика и халявные блага не одного уже с нормальной дороги на обочину оттеснили.
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Даёшь военные марши третьего рейха на 9 мая? Демократия, чё?
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ты еще ватникус просмерди, шо то песня тока о воде и повозмущайся, шо песни о воде запрещают. И тебе ватному никто ничего не запрещает, башляй 294 штуки грн. за песню и пой себе скока влезет

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Надо бойкотировать Шаесов. Полным полно красивых песен на украинском языке. Нах слушать всякое г... на русском?
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Назови пять росийских любимых, чтобы порыгать?
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Дауна Гончаренко лучше бы запретили на телевидении. Если он у Пети самый умный, то я представляю других.
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а чего ж вы взбунтовались по поводу концерта группы бутырка у себя? что аж даже концерт отменили
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а надо бы просто за трансляции шансона...этого достаточно
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в миде рф не знают что у них люди от боярышника дохнут? что им объяснять, пусть свои газеты почитают.
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Ну тогда всех тех ,кто ведёт переговоры с оккупантом,подписывает какие-то соглашения ,не просто оштрафовать и посадить ,их расстрелять надо !!!!
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Да закрыть этот рассадник кацапского блатняка на фиг! Не хер говном эфир засырать! Тем, кому не хватает "блатной романтики" - на Рабсию, пусть наслаждаются в реале
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Почему москали называют свой галимый блатняк шансоном, Джо Дассен,Шарль Азнавур,Эдит Пиаф,Мирей Матье - это шансон, когда москали уже свое придумают и перестанут у других народов воровать.
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...да у них своих родных слов штук пять--шесть всего ... ...и все матюки... ...да и то, с тюркским акцентом...
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Теж мені, налякали. ФСБ ще грошей надійшле. Закрити цей смітник раз і назавжди.
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вот и правильно у нас должен быть выбор слушать то что тебе нравится
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Чула пісню про Україну на слова недавнього нардепа Миколи Томенка, в якій є слова: "Україна - краплинка Росії". Жах!
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Поклонникам кацапского шансона - "Счасливого пути!"
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ну понятно что качество песен не на высшем уровне ну почему мне нельзя слушать то что мне нравится и какая то мразь будет мне запрещать это что демократия да это же фашизм как со стороны россии так и со стороны украины до чего мы опустились
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дак я и говорю зачем попусту пургу гнать и корчит из себя патриотов
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разницу между трансляцией на всю Украину и частным прослушивание улавливаете?
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Цензор тоже за популяризацию наказать надо))) Я о Майданове ничего не знал, но полез на ютуб, зазырить. Песне 5 лет, уже плесенью поросла, но пока слушал-зырил + 5 просмотров и один лайк.
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интересно, если на заборе слово какашка-ты тоже полезешь посмотреть и послушать
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Запретите вообще все песни на русском языке. И книги. И разговоры.
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У тебя авторские права на русский язык? Или так по3,14здеть зашел?
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Причем здесь рЮский язик? если вдалбывать этой херней молодежи мозг что если не сидел не человек и прочую воровскую идилию что с них потом будет?
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Такие радиостанции не штрафовать надо а сразу закрывать.
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Помню, как-то ехала в маршрутке, в которой звучала песТня с вот таким содержанием: "...сникерсы-хуикерсы, баунти-хуяунти", в сопровождении детского хора....у меня был непередаваемый шок! В маршрутке находились дети, но никто из родителей не потребовал выключить этот бред.
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на миллиард... долларов... чтобы падлы забыли кацапстан... и другим впредь не повадно было...
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Нужно брать на учёт всех кто слушает русский шансон; одна копия пусть будет в МВД, а другая в Минздраве; не всякий случай.
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Шансон это Франция Шевалье, Пиаф, Ив Монтан, Брассенс, Марли, Шарль Азнавур, Джо Дассен, Грегори Лемаршаль, Ализе....
А кацапы, как обычно, франзузское слово "шансон " спистили у загнивающего Запада и свой зоновский блатняк назвали "русский шансон".
И вот уже 30 лет кацапы пытаются всему миру доказать, что зоновский блатняк, сочиненный на пересылках Мордовских, Владимирских и прочих российских гулагов и есть настоящий шансон.
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Музыка для уголовников. Совершенна тупая и не несущая никакого смысла. Почитатели такого обычно "братва-блатата" отстои в голове с одной извилиной.
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Закрыть эту козломордно-уркаганскую радиостанцию нет в культуре Украины такого понятия как "шансон " это чисто козломорское творение это культурное наследие мордора где половина сидела а вторая половина охраняла и пускай они этот блатняк и слушают после приема очередной дозы боярышника им оно ближе
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Радио "Шансон" должно вообще регулярно отчислять в бюджет тысяч по пятьсот баксов ежемесячно на строительство новых тюрем для своих поклонников. А то, понимаешь, воровская романтика влечет, а познакомиться с ней наяву негде, все забито под завязку. Непорядок.
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радио шансон нужно принудительно переименовать в радио быдлан... ато прицепили французское слово, не понимая его смысла, и думают что все нормально... а быдлан - это как раз точное название аудитории слушателей этой станции
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Вот это россияне называют российским "шансоном"
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Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознанье знаете вы толк,
А я простой советский заключенный,
И мне товарищ серый брянский волк.

В чужих грехах мы сходу сознавались,
Этапом шли навстречу злой судьбе,
Но верили вам так, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

Так вот сижу я в Туруханском крае,
Где конвоиры, словно псы, грубы,
Я это все, конечно, понимаю
Как обостренье классовой борьбы.

То дождь, то снег, то мошкара над нами,
А мы в тайге с утра и до утра.
Вы здесь из искры разводили пламя,
Спасибо вам, я греюсь у костра.

Мы наш нелегкий крест несем задаром
Морозом дымным и в тоске дождей.
Мы, как деревья, валимся на нары,
Не ведая бессонницы вождей.

Вы снитесь нам, когда в партийной кепке
И в кителе идете на парад.
Мы рубим лес по-сталински, а щепки,
А щепки во все стороны летят.

Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела одели красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем.

Он перед тем, как навсегда скончаться,
Вам завещал последние слова,
Велел в евонном деле разобраться
И тихо вскрикнул: "Сталин - голова!"

Живите тыщу лет, товарищ Сталин,
И пусть в тайге придется сдохнуть мне,
Я верю - будет чугуна и стали
На душу населения вполне!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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