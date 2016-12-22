Обнародованные СБУ планы Кремля по дестабилизации - лишь верхушка айсберга: РФ не изменила своей конечной цели, - Грицак

Артур Пирожок
, Гыг с Вами
, wild caucasian
, Андрей Чурсин
, Веселий сумчанин
, Чубака
, литвинус
, vasya vasun
, Євгенія Миколайчук
, Gulfiliz Zorlu
, Олег Хардин
, Yurii Sliusarchuk
, S O M magik
, acse
, кацахол
, Чинганчгук
, сидор сидоров 945e588f
, Сергей Канев
, Andrii511
, Игорь Д
, жовтоблакитний
, Владислав Василенко
, Святослав Айшер ec6e93a4
, oleg kovalek
, Nelya Drobyazko
, Грициан Таврический 9de51d15
, Григорий Барковский 5bc4f112
, Dima30
, Александр Стариков 4971841f
, sobir
, Яков Свердловенков
, Mora Zfayfer
, Влад Казарецький
, sv_bombardier
, буков
, Ґіта Голубенко
, Евгений Баштан
, Иван Афанасьев
, 4Liberty UA
, Vlad Dyvin
, igor555 ab2700df
, DI GI
, super puper 3dc83d54
, Аль Капучіно
, Діонісій
, З нами Бог та Україна
, Anatoly Filatov
, молоттора
, Denisn
, Мнюхалка Шпрот
, Гергий Алексеев
, Yuriy Yurieff
, Ruslan Tkachenko
, Хазар Дакійський
, Gyro
, Михаил Карпенко
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Nino
, Вик Борн
, Alexei Skibo
, Igor Stepok
, НацЕг
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, ingrid
, sharaban
, Брест
, Ruslana Berejko
, раша в перде
, Дядя Жора
, Rock Lived
, Partizan Serbian
, Rusin
, Nagual
, alex lagun
, свободный человек b4fbfe90
, Игорь Литвинюк
, Валера Крупа
, хаудуюду
, Tatyana Pomolova
, Berko Berko
, Іван Обненко (Пац)
, Мастер Автополив
, Светлана Глу
, jotinesi
, yeah
, Kot Moskal
, ernest serov
, mrSmith
, PobedaZaNami
, Вика Лисенко
, VOLVO XC 70
, Серов свидомый
, Мария Орловская
, Шенборн
, scaciludium
, Ali Hasan
, Murlin Murloff
, Jamaika
, scoreze
, Vlad Hof
, Павел 44 521f088a
, Evgen Markelov
, Панько Недобрий
, AndyMariman
, Who is Who
, МГМ
, Виктор Дрыга
, Володя Остринський
, ЮИ
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Miroslav God
, Андрей Черевко ab226fee
, Шурум Бурум
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Данило Галицький 1c1ee858
, Art Severin
, Serge Severn
, oleg1900
, Владимир С 1c4da4c7
, Ovod ION
, Тарас Госла
, Senator S 01a656ec
, Владимир Ив
, Мирослав Макар
, Микола Мотрук
, Абдукутак Кутов
, Zapzap Za
, Алексей Курчин 89cedd2e
, Alexandr Slavich
, Vapy Provk
, Alina Sadovska
, частный сектор
, Valera Butov
, Артур Ланглиц
, Renatkz
, Lulu hulu
, alexkdpu
, Юрий Примак
, keeper0306
, olele
, Алексей Носов d8330900
, jan pobokov
, zaParisian
, x- comrade
, Natali Kosa
, 5 копійок
, Андрій Смицький
, Colt
, Михаил Собчинский
, busny
, Сергій Піонтковський
, Агамемнон
, Кацманавт
, Wevelsburg
, Сержик
, Сергей Орленко 5c8c9a54
, Дмитрий Чечикаай
, iMedvedeff
, Albert Val
, ina kretova
, Светлана Саакян
, Shyzokryl
, EXW
, дератизатор
, Ирина Склярова
, Джон123456
, Богдан Подзізей
, Владимр Святюк
, AbOriginal_UA
, Паук
, Власов Сергей b3083465
, Ivan Savelev
, Thinker 4a114ed1
, амфаш
, Fler
, Артур Пирожков 0437828b
, Валентин Разумнов
, Oleksander Matvienko
, Крысолов
, Vasya Batareykin
, Cerg
, DarkWindRider
, М А Р И К
, georgo
Gulfiliz Zorlu, Святослав Айшер ec6e93a4, sobir, wild caucasian, Григорий Барковский 5bc4f112, sv_bombardier, жовтоблакитний, Чубака, Діонісій, молоттора, 4Liberty UA, Андрей Чурсин, Alexei Skibo, Иван Афанасьев, Веселий сумчанин, Чинганчгук, Игорь Д, сидор сидоров 945e588f, Ґіта Голубенко, Владислав Василенко, vasya vasun, буков, Хазар Дакійський, oleg kovalek, Nino, Александр Стариков 4971841f, PobedaZaNami, scaciludium, Серов свидомый, Andrii511, Грициан Таврический 9de51d15, Вика Лисенко, Евгений Баштан, Панько Недобрий, Denisn, Yuriy Yurieff, DI GI, Ovod ION, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, НацЕг, Мастер Автополив, igor555 ab2700df, МГМ, Михаил Карпенко, Vlad Dyvin, scoreze, AndyMariman, Сергей Канев, Аль Капучіно, Микола Мотрук, Владимир Ив, Vapy Provk, Алексей Носов d8330900, Alina Sadovska, Сергей Коваленко 9044b06d, Данило Галицький 1c1ee858, Гыг с Вами, Андрій Смицький, x- comrade, Мирослав Макар, keeper0306, Андрей Черевко ab226fee, Zapzap Za, Colt, Яков Свердловенков, Власов Сергей b3083465, Артур Ланглиц, Thinker 4a114ed1, zaParisian, дератизатор
Всего на сайте: 255 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так ты считаешь?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И вилкулы на вокзалах савецькие песенки петь сами от себя собирают.
И гадя сама по себе с обдолбенцев-ихтамнетов лепит "уставших, трезвых людей".
И оппы-йульки сами от себя постоянно стремятся столкнуть Украину в досрочные выборы.
Ну верьте, что оно всё само, а россосия в сторонке просто наблюдает, если вам так удобно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С такой "оперативностью! можно сразу было сдаваться...
Ответить
Ответить
Это банальное отвлечение народа от тем: отжима Приватбанка, не повышения пенсий которые почти год едва не куаждый день обещавших повысить - Гройцман, Розенко, Рева, шокирующих тарифов ЖКХ, роста цен .......................
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А "уши" (которые видит СБУ) надо отрезать))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потому она все на ничто изводит, до чего не дотронется...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и 76.20 грн. без НДС с НДС 91.44 за м отапливаемой площади без счетчика
Так это цена не ротердам, + а Луна+Марс+пида...с
Притом прислали сейчас задним числом в нарушении всех норм
Ну и где эта говорящая голова Гройсман мародеркин бла бла которая все будет шоколад брехло мордастое.
ну вот те кто платит платит за себя и за того парня с субсидией скоро пройдет сильная радикализация к власти вот они и усиливают репрессивный аппарат
Ответить