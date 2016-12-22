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Материалы по теме:  Национализация "Приватбанка"
Теги: Шлапак (141) Приватбанк (92)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак

Глава правления "ПриватБанка" Александр Шлапак поблагодарил граждан, за средства которых выкуплен государством банк.

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Хоть один правду сказал!...А деньги которых нет они сами укрались...
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Рада повысила акцизы на бензин, дизтопливо и сжиженный газ

Верховная Рада отменила акциз с розничной реализации нефтепродуктов в размере 5% с 1 января 2017 года, и одновременно, увеличила базовую ставку акциза на импорт или производство бензинов на 24,85% со 171 евро до 213,5 евро за тысячу литров.

Соответствующая норма закреплена в законопроекте №5132, за принятие которого в целом проголосовали 235 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
Кроме того, законом на 67,8% увеличена базовая ставка акциза на сжиженный газ (с 31 евро до 52 евро за тысячу литров).
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Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак.
Как в анекдоте: "Война закончилась, всем спасибо..."
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Приватбанк здуру став народним банком, тому й пропав. Бути народним - не значить бути державним. При державі він загнеться. Цілим його ніхто не купить. Хіба порізати й продати. А те, що заплатили - лошари. Наразі держава приміряла чужий костюм. Але ж правда в тому, що в костюмі лишився бомжара, який буде в ньому лазити по помийках.
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Господин Шлапак, так может акций отсыпете мне на мои 3000 грн???
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Може спочатку треба провести референдум "Чи згодні українці із націоналізацією ПБ"?.
Нах.... мені такий банк в країні з такими боргами?
Всіх власників під суд,а якщо не хочуть то нехай повертають вкрадені гроші.
А то виходить,що народ України "кинули" на 320 млрд., грн., пів бюджету України.Спочатку Коломойша і Ко,а потім і влада.
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Незачто обращайтесь, мы готовы всегда платить столько сколько нам скажут и не важно за что
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В Украине фашистская власть, антинародная.
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жыдов..ская ..фашисты свой народ не истребляли
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эта любовь к пафосным словам уже подкумаривает. -если такой разуспешный. то окуда дырка. и зачем появилась необходимость спасать?хорошо сделанный корабль не тонет. хотя я клиент ПРИВАТА. и мне нравится сервис и удобство. но..дырка откуда?
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Не было там дырки. Депозиты полностью с 12-13%% запасом перекрывали кредиты. Просто манипуляция фактами.
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То есть нам в очередной раз показали ПРЕСТУПЛЕНИЕ, но без ПРЕСТУПНИКОВ. Вот не знаю, как остальных, я меня уже зае...ло регулярное "обнаружение злоупотреблений" в госструктурах, "незаконные разрешения на строительство", "поддельные сертификаты" и даже "схроны с оружием", которые регулярно обнаруживают наши "органы правопорядка", о чем с помпой говорят, как о результатах реформ. Но при этом НИКОГ, ну вот совершенно НИКОГО не наказывают! разрешения сами случайно выдаются, липовые сертификаты самопроизвольно оказываются у мошенников, схемы сами собой выводят деньги из бюджета, схроны сами заполняются оружием, а банки сами собой получают дыру в финансах и становятся банкротами. Но никто и никогда не может найти того чиновника, который выдал разрешение или подделал сертификат, никто не знает руководителей банка, укравшего деньги, никто не удосуживается поставить засаду, и поймать того "русского шпиона", который притянул атомный танк в схрон.

Все в стране происходит по старому принципу шоу КВН: "вчера ночью бронзовый памятник Богдану Хмельницкому ветром повалило с постамента, оотащило в подворотню, распилило и продало"

Пока люди молчат и боятся плана "шатун" в стране будет работать план "крадун"
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. Иисус Назаретянин, Царь Иудейский.
"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в окупированом римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был патриотом своего народа?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине -патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность птриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам.
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей Патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОлЕТИЯМИ!!!!!!!!
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Завтра понадобится спасать ГТС Украины...опять навесят на каждого по 3000 грн. А далее облэнерго..облгазы...и все остальное что разворовали олигархи)) Ну а что? Нельзя же дать им обанкротится.. газа не будет..света не будет.. и да... еще пуйло нападет))
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они что ещё и издеваются((((((
ьл( край надо Махно надо грабить Кончу -Заспу и тд. и вешать и вешать
и вешать(
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Можно подумать граждане могли отказать.
А погасить дыру в 148 миллиардов за счет владельцев слабо?
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Наверное вы имели ввиду - узнать свое долговое обязательство?
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та хоть долговое. Я дал три тыщи, где мои акции на три тыщи?
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Дивно. Чорна дірка в 5 ярдів баксів. Беня перевів 2 !!! ярди баксів в офшор. Україна навіть не чешеться. Як КАРЛ? Якби ТАК на ТАКУ суму кинули США чи Європу то кіпр зрівняли би з морем.
Інше питання ЧОМУ можна переводити такі кошти в чорні дірки звідки їх дістати неможливо. Бені похрен. На края переїде в Ізраіль. його точно не видадуть.
Чим заткнуть гігантську дірку?
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Смерть ворогам - не копрофіль!! Якби не влада банк і далі існував би..,
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"Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак"

Так его же говорили,выкупили за одну грн.? ))
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Нищая страна, нищее соцобеспечение, говорите?
В горсобесе после замены окон на пластик (в принципе понятно), кладут в коридоре и на ступеньки серый резанный гранит. Плита 4см толщина. Ещё раз - не плитку с узором ПОД гранит, а НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ!
А для людей у соцобеспечения денег нет...
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Если кому до сих пор не понятен смысл национализации Приватбанка, объясняю - Устранение монополистов и манипуляторов от финансовой системы Украины. Это то же самое что наличие основной армии которая принадлежит олигарху и действует только по его приказу....
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Ощад это государственный банк - не нужно развлекать народ.
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Тільки потім банк купе шоколадний монополіст.
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Что если не шоколадный и что если не купит? Дефолт, Украина без газа, доллар по 70 грн это то что обещали зрадофилы с 2014 года.
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Данилюк сказав продадуть через пів року, Гонтарева сказала продадуть через 1-3 роки (треба встигнути до виборів преза). Хай був би державний навіщо продавати.
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а у граждан, которым ты благодарен хоть кто о чем то спрашивает?
может он никому и не нужен был?
а купили потому что свои продажные шкуры спасали?
и сколько теперь мы, граждане Украины тебе будем платить заработную плату? в каком размере? в это ты нас посвятишь?
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Новый глава ПриватБанка собирается понизить ставки по депозитам и кредитам
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хряк тоже собирался продать 5 канал, собирался рошен продать, только никак не собрался и уже видимо и не собирётся
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по кредитам ещё можно было бы пускать пыль в глаза, а по депозитам ... чую чую дофінансування ще буде потрібне
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Все думали, что Беня все оплачивл из своего кармана - депутатам, за верное голосование, миллионные контракты футболистам,откаты по нефти, авиации, активистам азова и ПС... а все намного банальней - чтобы брать со своего кармана, туда нужно сначала положить!

Дыра 150 лярдов! и "благодарю!" должен сказать не Шлапак, а Беня - но это уже ничего не значит!
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благодарю КАЗЛОВ за то что разрешили Лере , Пете и Бене безнаказанно с3,14здить 150 лярдов...КАЗЛЫ ВЫ УНИКАЛЬНЫ ТАКИХ КАК ВЫ НЕТ НИГДЕ НА ЗЕМЛЕ ...ТЕРПИТЕ ТЕРПИЛЫ...
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...а может еще повернуться спиной и наклониться? удобнее нас благодарить будет...
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нехай шоколад, 450 депутаты, министры, судьи, олигахи и тд скидываются. на 5 млрд долл. 500 чел по 10 млн и дело сделано.
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Таке може бути лишень в феодально-кріпосній державі і так можна робити лишень з кріпаками-рабами, так як з вільними Громадяними боялися б робити такі афери. Так що ближче підсуньтесь до моніторів, Шлапак по щоці постукає, молодці мол..
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Порохориги у відкриту знужаються над народом, який це все цілком заслуговує зрештою.
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А хіба людям не однаково, кому належить банк? Аби чесно і надійно працював. Хіба люди голосувавли на референдумі про націоналізацію банка- щоб їм дякувати за це?
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Подорок На Новый Год...БЛЯДЬ...!!!!!!!!!!
с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак - так несколько ранее была статья: Минфин купил акции "ПриватБанка" за одну гривню. ДОКУМЕНТ
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а у меня кто-нибудь спросил,хочу ли я его выкупать за свою пенсию в 1200 гр,,уроды...
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