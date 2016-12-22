"Благодарю наших граждан, за чьи средства был фактически выкуплен "ПриватБанк", - Шлапак"

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, Valeriy Fenyuk
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, Nov
, Гай Терновой
, Борисович
, Irina Ivanova 6fdace9a
, John Observer
, Яков Свердловенков
, BaktriyaKavkaz Kavkaz
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, war128
, Oljik
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, Настя Орлова
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, Temko
, Владік
, Роман Урсов
, А шо
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, Андрій Смицький
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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, uegfybyf
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, Чинганчгук
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, Alexandr Orlyk
, vmir
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, Baks13
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, Fobos
, kostjaua5
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, бАндЄровец777
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, Александр Бондарь 6d2ee4a7
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Верховная Рада отменила акциз с розничной реализации нефтепродуктов в размере 5% с 1 января 2017 года, и одновременно, увеличила базовую ставку акциза на импорт или производство бензинов на 24,85% со 171 евро до 213,5 евро за тысячу литров.
Соответствующая норма закреплена в законопроекте №5132, за принятие которого в целом проголосовали 235 депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
Кроме того, законом на 67,8% увеличена базовая ставка акциза на сжиженный газ (с 31 евро до 52 евро за тысячу литров).
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Как в анекдоте: "Война закончилась, всем спасибо..."
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Нах.... мені такий банк в країні з такими боргами?
Всіх власників під суд,а якщо не хочуть то нехай повертають вкрадені гроші.
А то виходить,що народ України "кинули" на 320 млрд., грн., пів бюджету України.Спочатку Коломойша і Ко,а потім і влада.
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Все в стране происходит по старому принципу шоу КВН: "вчера ночью бронзовый памятник Богдану Хмельницкому ветром повалило с постамента, оотащило в подворотню, распилило и продало"
Пока люди молчат и боятся плана "шатун" в стране будет работать план "крадун"
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"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в окупированом римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был патриотом своего народа?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине -патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность птриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам.
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей Патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОлЕТИЯМИ!!!!!!!!
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ьл( край надо Махно надо грабить Кончу -Заспу и тд. и вешать и вешать
и вешать(
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А погасить дыру в 148 миллиардов за счет владельцев слабо?
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Інше питання ЧОМУ можна переводити такі кошти в чорні дірки звідки їх дістати неможливо. Бені похрен. На края переїде в Ізраіль. його точно не видадуть.
Чим заткнуть гігантську дірку?
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Так его же говорили,выкупили за одну грн.? ))
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В горсобесе после замены окон на пластик (в принципе понятно), кладут в коридоре и на ступеньки серый резанный гранит. Плита 4см толщина. Ещё раз - не плитку с узором ПОД гранит, а НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ!
А для людей у соцобеспечения денег нет...
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может он никому и не нужен был?
а купили потому что свои продажные шкуры спасали?
и сколько теперь мы, граждане Украины тебе будем платить заработную плату? в каком размере? в это ты нас посвятишь?
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Дыра 150 лярдов! и "благодарю!" должен сказать не Шлапак, а Беня - но это уже ничего не значит!
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с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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