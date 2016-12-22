На общественное вещание не хватает 250 млн грн, - Сюмар

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его нормального функционированиядостройки моей виллы", - сказала она.
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Я посмотрел это видео почти сразу после того, как оно появилось. Но специально долго ничего не писал. Ждал реакции своих бывших коллег по фракции. Думал:ну не может же такого быть, чтобы депутат от фракции президента защищал Юрия Иванющенко, и никто на это не отреагировал. Думал, что вот сейчас начнутся разбирательства. Что депутаты от БПП возмутятся, не допустят такого позора.
Но нет. Ничего. Тишина.
Депутат из Углегорска Олег Недава прямым текстом защищает наиболее одиозного деятеля Партии регионов из окружения Януковича. Да так защищает, что можно живот надорвать. Оказывается, у нас главные негодяи - это Шабунин и Лещенко, а Юра Енакиевский - ни в чем не виноват. Он вообще очень порядочный человек, которого Недава будет защищать в европейских судах.
В 2014 году ни у кого из Блока Петра Порошенко язык не повернулся бы так сказать. Потому что была еще слишком свежа память о расстреле митинга, потому то люди умирали под пулями за то, чтобы таких, как Юра Енакиевский - никогда больше не было в политике. Но вот проходит время, и сначала его "шестерка" оказывается во фракции президента, а со временем еще и рот начинает открывать. И вот уже у нас те, кто боролся против режима Иванющенко-Януковича - негодяи, а сам Иванющенко - кристально чистый бизнесмен.
Это пробитое дно, друзья. И не потому, что нашелся такой вот Недава, который публично плюнул в идеалы людей, принимавших участие в революции, а затем поверивших Порошенко. Катастрофа в том, что никто из нардепов, кроме Сергея Лещенко, ничего не сказал.
А ведь я считал, что во фракции БПП куда больше порядочных людей. Я был уверен, что начнется возмущение, брожение. Что найдутся депутаты, которые потребуют выгнать Недаву из фракции. Но таких не нашлось. Последние совестливые продали свою совесть. Никого не смущает, что Блок Петра Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского.
Недава - не случайный человек, он достаточно близок к самому Порошенко. Поэтому они и старались саботировать международный розыск Иванющенко.
Недава прошел в Раду по огрызку оккупированного мажоритарного округа N53. Журналисты не раз публиковали информацию, о том, что Недава связан с Иванющенко. Теперь же он открыто стал защищать енакиевского авторитета. Слияние БПП и ПР идет полным ходом. Думаю, Скоро нас ждет возвращение и других "донецких патриотов"
Периодически меня спрашивают - не жалею ли я о том. что вышел тогда из фракции БПП и дал повод лишить себя депутатского места? Может быть стоило остаться, как Сергей Лещенко и Светлана Залищук?
И всякий раз я отвечаю - нет. Ни тогда, ни сейчас не жалею. Ведь даже если бы тогда я не стал протестовать против того, что делают Кононенко и Березенко, если бы тогда я промолчал, то как молчать теперь? Когда депутат из фракции президента нам говорит, что Юрий Иванющенко - хороший человек. Оставаться в одной фракции с Недавой - значит пачкать свое имя. Я не готов на это пойти. Может быть, поэтому я долго не задержался в парламенте и, может быть, никогда уже не вернусь туда.
Фракция БПП запросто лишила мандатов меня и Николая Томенко. Не за коррупцию, а просто за позицию, которая была не угодна Порошенко. Но при этом никого не коробит, что во фракции сидит человек Иванющенко. Значит, такая эта фракция, и мне там нечего делать. Если бы я и не вышел из фракции раньше, все равно пришлось бы сделать это сейчас.
Пользуясь случаем. в очередной раз хочу попросить у граждан прощение за то, что я имел отношение к БПП.
Єгор ФІРСОВ
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"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в окупированом римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был патриотом своего народа?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине -патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность птриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам.
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОЛЕТИЯМИ!!!!!!!!
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