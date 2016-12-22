Гай Терновой
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Всего на сайте: 274 писателя
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Освободительских забот;
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ.
На наш барак пошли столбы
Свободы, равентва и братства;
Все, что сработали рабы,
Всегда работает на рабтство.
Однажды здесь восстал народ,
И, став творцом своей судьбы,
Извел под корень всех господ;
Теперь вокруг одни рабы.
Игорь Губерман
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1 -по количеству самоубийств среди детей.
1 -по числу разводов
1 - по числу сирот.
1 - по смертности от сердечнососудистых заболеваний
1 по онкологическим больным на душу населения
1 по числу пациентов с заболеваниями психики
1 по объемам торговли людьми
1 по количеству абортов (каждый час -300 абортов).
1 по объему потребления героина
1 по числу алкоголиков - 3 миллиона
1 по числу курящих детей
1 по количеству ДТП
1 по импорту автомобилей. у которых истёк срок эксплуатации.
1 в коррупционном рейтинге Европы:
1 по числу педофилов. Только в 2013 году было зарегистрировано 186 000 нападений педофилов
1 по детскому алкоголизму.
1 по уровню умышленных убийств .
1 место по числу генералов.
2 по уровню бюрократии.после Бразилии,.
2 по распространению поддельных лекарств (после Китая).
2 по распространению детского порно в Интернете.
2 по количеству заключенных .
22 по уровню смертности -в соседстве Руанды и Камеруна.
38 по качеству образования. .
57 по качеству жизни
62 по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном)
63 в рейтинге национального благосостояния.
72 по рейтингу расходов государства на человека
76 по размеру валового национального дохода на душу населения - между Чили и Уругваем
101 по эффективности правительства (хуже - Пакистан, Йемен, Белоруссия, Иран)
127 по показателям здоровья населения
143 в рейтинге экономических свобод
147 по миролюбию - между Пакистаном и Конго.
159 по уровню политических прав и свобод
168 по продолжительности жизни.Смертность в России превышает рождаемость в 1.7 раза
173 по степени свободы прессы- (между Конго и Зимбабве)
175 по уровню физической безопасности граждан.
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Мы стремимся жить в демократическом обществе. Но для совкодрочеров, коммуняк и прочей ваты на законодательном уровне должны быть введены тоталитарные нормы в взаимоотношениях государства и данных граждан. А именно аресты по надуманным предлогами, суды тройками, расстрелы (с утвержденными планами на кол-во расстрелянных), ограничение правовых свобод (ограничение передвижения, возможности выбора рабочего места и прочее), не оплачиваемые трудодни (субботники), ограничения в доступе к информации (один гос. ТВ канал и запрет на использование Internet) и прочие репрессивные методы.
А теперь самое интересное. Эти особи (людьми язык не поворачивается сказать) будут счастливы и довольны всем. Ибо рабы в душе требуют рабского отношения к себе.
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Иди на...й, долбаёб!!!
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- Николя-Габриель Леклеркличный врач последнего украинского гетмана графа К. Г. Разумовского
Суждение Леклерка шло ещё дальше: русский народ «издревле был в невольничестве и признавал рабство за естественное своё состояние».
"История древней и нынешней России" 1783 г. - Николя-Габриель Леклерк .
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https://www.youtube.com/watch?v=Ql7sljLg3og
https://www.youtube.com/watch?v=Ql7sljLg3og
Трейлер фильма "Чекист"
Дата загрузки: 26 окт. 2008 г.
сайт ГУЛАГа
http://www.gulag.ipvnews.org/
http://pozornayarossiya.blogspot.com/2015/04/18.html
http://pozornayarossiya.blogspot.com/2015/04/18.html Статистика чекистского вранья .
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Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939
Персоналии
Всего персоналий в справочнике: 41672. Для быстрого перехода к странице конкретной персоналии удобно использовать окно поиска: по мере набора фамилии система будет показывать в выпадающем списке подходящие варианты
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charter97.org/ru/news/2016/12/21/235150/
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Ну хрен с этим именем ,в мире все...
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Хоч здох тиран, але стоїть тюрма Ру.
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Всего 1 пропущенная буква. Тираж изъят, сотрудники редакции расстреляны. Сохранилось лишь 6 экз
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В Москве умер внук Сталина
80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили помер на улице
поберегите цветы на внука ...
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- Ну, при Сталине конечно!
- А почему, деда?
- Ну так, внучек, при Сталине у меня член стоял!
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в мире животных
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Стокгольмский синдром на столетие . . .
Зря железный занавес сняли. Там не только его, а ещё и ров с крокодилами надо.
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Когда же вы "совки" цуки вымрете, сами не жили и другим не давали
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