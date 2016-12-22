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Материалы по теме:  Бюджет-2017
Теги: бюджет (4159) госбюджет (489) Чумак (91)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Это нужно для того, чтобы спрятаться от граждан и скрыть свои коррупционные схемы", - Чумак объяснил, зачем бюджет принимали ночью

Внефракционный народный депутат Виктор Чумак считает, что бюджет на 2017 год был рассмотрен под покровом ночи для того, чтобы скрыть от граждан коррупционные махинации.

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Если бы граждане были не дебилами, давно бы уже эту коррупционную мразь выгнали из Рады.А так -сами избрали,сами и терпят и те кто не избирал вынуждены терпеть бандитов и воров Рады.
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кто не избирал, тот
1. либо лох, что не пошёл на выборы.
2. либо кацап, у которого пригорает.
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а тот ,который избирал наивный полагая ,что его выбор верный...в итоге обманутыми оказываются все,ну кроме тех кто наё*ывает
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а ти що , ще до цього часу вважає що ти їх "обираєш" ...
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п. с
можливо ти ще вважаєш , що вони твої "слуги" - а ти маєш на їх "діяльність" які небудь важелі впливу ...
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если бы граждени твой расиюшки были не дибилами то хуйла позорного своим президентом которого презирает весь мир не выбирали так что не расказывай о том козломордый какие украинцы тупые,ты еще после того как твоя недострана напала на Украину имеешь право здесь обвинять украинцев в том что они дибилы??? иди ка ты нахер
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ага. дождались пока уснут все журналисты и приняли. ну не уебан?
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Ну в этом собственно никто и не сомневался - офшорная-шоколадная банда,достойные продолжатели дела Януковича и компании,только нынешние пришли к власти на крови и воруют тоже на крови !!!!
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Олега-ты хто??????? Мне просто интересно ???Так чудак или идейный????? Может тебе на отдых пора!!!!
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он юлетролль который тут копеечку зарабатывает так как в жизни ему ничего не светит у него воспитания не достаточно и ума чтобы чего то добиться большего )
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Нет ,просто он в отличие от тебя мудака,нормальный,умный,порядочный и честный человек .
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для начала посоветовал бы тебе помониторить его сообщения где он незнакомым людям пишет что они лошари и дибилы... так что я бы не спешил с такими категорическими выводами как ты на счет нормальный,умный а тем более порядочный человек
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Большое спасибо Вам ,на добром слове !!!
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Ну, не знаю. Как по мне - так такой же дебил, бля (с) как и ты ((
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Некогда сейчас отдыхать товарищ ,вот перебьём воров,убийц,коррупционеров ,дадим народу жизнь счастливую и свободную ,тогда можно и на отдых а сейчас "Вся жизнь борьба,покой нам только снится" !!!
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Ты зря козёл думаешь,что кругом такое же быдло,как ты ! Масса нормальных людей,которые и перебью таких тварей,как ты !
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так ты и эта "масса нормальных" людей уже три года подряд перебивают "воров,коррупционеров и зрадников" только вот что то кроме как ограничиться своим сраньем в интернете больше никуда дело не движеться.... это совпадение? не думаю... этому есть одни подходящий термин - фабрика троллей, которая не за идею выступает а за деньги,за идею на Майдане стояли,а не в комментах воевали
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То ,что ты придурок не думаешь,в этом собственно никто и не сомневался !!!
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а что не так? у нас одна банда воров и стяжателей
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Нужель хряк где-то в ольгино его спрятал?
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Понятно только одно. Нынешние ворюги достойные продолжатели дел папередников. Даст Бог с тем же результатом.
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А ці "н ынешние ворюги" - це ж і є тіж самі "папереднікі" , тільки під іншими прапорами ! ..))
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Я тоже заметил, что большинство мерзости происходит ночью. Это тенденция такая. Типа, Бог отдыхает и не видит. Наивные.
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тёмный ты в 5 00 На зорьке рано по утру птому что утро вечера мудренее а ОН видит всегда
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Так там всю ночь оргия была. Утром просто кончили одновременно.
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Луна, солнце, звёзды, всё... тотально - "ВСЁ",бесконечность, космос с небосводом наших представлений о нем, Бытие как таковое.... всё это многообразие феноменологического тварного Мира.. . тотальное "ВСЁ" - выражаясь образно, - только кусок глины в руке Всевышнего!! ! Понимаете?
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Бог отдыхает и не видит. Наивные. А чем заняты в это время Аллах Бу́дда Христос Кронос и тд кумедний астроном. Галючный Галиле́й
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слышал про траву-афганку: обычная афганка в молодости тогда-то котировались ещё узбечка
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Когда возвратишься оттуда, сообщи. Мы тебя теряем.
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а шо стобой депрессия.
- Значит, нужно лечится. Сеанс можно начать прямо сейчас зачинай
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Причем тут депрессия, Леня. Спой про рідну мати мою. Помогает некоторым.
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Мне кажется мы на разных языках общаемся. Тут без переводчика не получится, извини.
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распирает и болит от перегрузок. Глюк Галиле́й а я тащусь Вот почему раскаявшийся колдун может быть прощен, избежав костра, до свидание
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А сколько раз он у нас принимался не ночью?
И сам Чумак, будучи депутатом уже второго созыва никогда за бюджет не голосовал ночью?
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Ночью и по пьяне - это традиция ВР Украины.
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А если бы приняли днем, то спрятать от граждан коррупционные оборудки им бы никак не удалось. Так ?
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Его высокоприосвещенство У него еще на фасаде дома родовой герб имеется.
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Имя-то мы знаем, а вот что Альфредович воевал, нет.
Красивые цяцьки, большие.
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А портрет, где он на коне, есть? Весь в золотом?
Какие они все придурки.
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ФАЛЬШИВЫЙ «ЧЕРВОНЕЦ» Все мало и мало как у босса и его зама Гройсмана --- национальная черта --- извините как говорят в Одессе много не бывает а себя просто обожают прям до оргазма --- нарцисы
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З китайського набору іграшок "Шериф з Оклахоми"? )))
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ага. его диды еще самарканд и бухару от немцев защищале и в лененграде продукты распределяле. херой бля маланец.
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. Иисус Назаретянин, Царь Иудейский.
"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в окупированом римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был патриотом своего народа? Или он был "шатуном" на лодке?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине - патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти - умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность патриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам?
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОЛЕТИЯМИ!!!!!!!!
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Когда же уже найдётся герой , пусть даже из числа депутатов , который занесёт в зал Рады пару гранат ?..
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Это бред... кому эти засранцы безразличны и днем их не смотрит
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А что вы хотите, если выбирают гепу со словами на устах - с лица воды не пить, но придётся. Выбирают дважды не судимого зека президентом и опять он хоть и сидел но хороший, обобрал всех и чухнул как настоящий ворюга, вовремя. А теперь выбрали барыгу, создателя ПР, руководителя бульдозером и хотите что бы он днём прилюдно обворовывал вас через бюджет, а нет он хитрый он вас ночькой тёмною и до нитки обберёт и плакать не позволит. Бачіли очі що вибирали, тепер плачте вийте та хоть повилазьте, а він з вас шкуру таки зніме.
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Господа недоброжелатели , как скучны ваши комментарии....
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А что толку, что все это понимают? Это ничего не изменило. Банда мимикрировала и продолжает грабить страну. И зависимость от времени суток весьма относительная. Хотя, конечно, преступления любят сумерки. Было бы это днем, чт кому- то ты дно что ли тал бы? Вижу, что большинство порядочных людей, оппоблок не в счет- там свои дела, не голосовали за бюджет. Значит, там нечисто.
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"Это нужно для того, чтобы спрятаться от граждан и спрятать свои коррупционные оборудки", - Чумак объяснил, зачем бюджет принимали ночью. --- И что здесь супер секретного, эти схемы просто стали в разы крепче, даже и дневные сходки приводят к дерибану типа по закону, уже слуги рошена не стесняются, э- декларации "пипл схавал" и теперь понятно что там принимают и чем занимаются в открытую
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Для "реальних пацанів" вночі тільки і справи робляться! Як у будь-якій банді!
Особливо їхні ночні "бдєнія" вражають, коли вони приймають Закон(!) по бюджету на 2017рік, навіть не бачачи його!
Видно головне було тоді, вночі, завітати в окремі кімнати, поручкатися з Петром чи Арсенієм і отримати "мзду"!?
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Да, по 6 миллионов на нос каждому. Налом, купюрами по доллару.
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Ы-ы-ы))) Чумак просто чума))) Они ж там и сами среди ночи своих коррупционных схем не разглядят)))
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да это ясно и так,вот только ,как обьяснить порхатым,что они находятся под гипнозом
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...бЄнеПривтному зниження рентних - а "простим" акцизи на табак , спирт , а паливо-мастильні...- віват Революціям Гідності...
...за весь шабаш , та їх банкет життя заплатять "прості"...

Людоцентричный бюджет: 3 млрд. на подкуп и шланги для ЛяшкоВо сколько обошлись власти 274 голоса в поддержку бюджета-2017
Галина Студенникова 12:33, 21 декабря 2016



"Это людоцентричный бюджет", - такими словами за пару минут до голосования премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждал депутатов поддержать проект главной финансовой сметы страны на 2017 год. Спустя несколько минут на табло высветилось - 274 депутата утвердили проект бюджета.
Голосованию за документ предшествовало 13-часовое обсуждение самого бюджета и бюджетообразующих законов, в частности, изменений к Налоговому кодексу, на котором строится проект сметы. Несмотря на то, что согласно Конституции Налоговый кодекс нельзя менять менее чем за полгода до вступления в силу, депутаты управились с этими изменениями за полторы недели до этого срока.
Какие бонусы получили парламентарии за поддержку проекта бюджета и что он несет Украине и украинцам, разбиралась "Страна".
Бюджет под конъяк
Принятие бюджета по ночам уже стало парламентской традицией. Как одни ходят в баню под Новый год, или другие смотрят "Иронию судьбы", депутаты по ночам принимают главный финансовый закон, по которому стране потом приходится жить целый год. "Тут все просто. Это делается для того, чтобы никто серьезно не мог прочитать текст", - парирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Сами депутаты битый час доказывали спикеру Рады, что в глаза не видели дополнительных таблиц к проекту, а потому не могут голосовать за кота в мешке, но политическая целесообразность берет свое.
Бывший премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сетовала: судьба страны решается не в сессионном зале, а в кулуарах. "В кабинете у Парубия, где они пьют коньяк и договариваются о том, кому какие законы принять, чтобы их бизнес процветал", - говорит она журналистам.
Да и в сессионном зале многие депутаты ни на мгновение не отходили от парламентской ложи, где меняли цифры и показатели в свою пользу.
"Цена такой эффективности - сфальсифицирован проект закона 5368, полное пренебрежение процедурой принятия законодательных актов, продвижение бизнес-интересов олигархических монополий, безнаказанность менеджмента "Привата", всеядность РПЛ. Я не говорю о политическом болоте в виде "Воли народа" и "Видродження"... По факту сегодня победила базарная клептократия", - напишет после принятия бюджета депутат Виктор Чумак на своей странице в Facebook.
Пожалуй, один из вопросов, который всю ночь волновал парламентских журналистов, почему бы бюджет не принять на дневном заседании в среду.
"Логика правительства в следующем: они считают, что с принятым бюджетом у них будет шанс на получение кредита МВФ, - пояснила "Стране" замглавы фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар. - На Западе рождественские праздники начинаются уже в пятницу. И если бюджет будет принят в четверг, мы не успеваем получить решение МВФ. Если это произойдет во вторник, то у нас есть среда, четверг и пятница, чтобы у Украины был шанс получить кредит МВФ до Нового года".
Впрочем, такая логика хромает на обе ноги. Так как и Фонд, и представители украинского правительства уже заявили, что кредит мы если и получим, то уже в следующем году. Кроме того, наша страна не выполнила целый ряд важнейших рекомендаций, которые содержатся в меморандуме с Фондом (рынок земли, прослушка для НАБУ, реформа пенсионной системы), а потому точно бюджет вряд ли как то сможет изменить отношение МВФ к выделению Украины очередного транша.
Радикалы помогли на "всякий пожарный"
Если с самого начала две фракции - БПП и Народный фронт - прямо заявили о своей готовности голосовать за бюджет, то другие продолжали торговаться до победного конца. Например, Радикальная партия выторговала то ли 400, то ли 600 млн (финального текста проекта до сих пор нет на сайте ВР, - Прим.Ред.) на закупку пожарных машин близким к лидер партии предприятием на Черниговщине, уверяет депутат Верховной Рады, "еврооптимист" Сергей Лещенко.
"По итогам бюджетной ночи осталась неразгаданной загадка, за сколько станцевал Ляшко - за 400 или 600 млн грн. В редакции первого чтения пресловутые "пожарные машины" радикалов из Черниговской области профинансируют на 400 млн, но в вопросе Владислава Голуба премьеру Гройсману звучала цифра 600 млн, и тот не отрицал", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
"Страна" уже сообщала, что в прошлом году именно выделение финансирования на пресловутые "пожарные машины" склонило Ляшко к голосованию, который до того момента обещал, что ни он, ни его фракция не будут голосовать за бюджет. Нардеп Сергей Каплин тогда голосование РПЛ объяснил тем, что "с голоса" в Раде было внесено предложение добавить строку в 250 млн гривен на покупку пожарных машин у предприятия, контролируемого Радикальной партией.
Кроме того, сам Олег Ляшко заявил, что Минфин при подготовке бюджета учел еще одну часть требований, выдвинутых фракцией Радикальной партии. В частности, поддержана инициатива радикалов по земельному налогу. "Людям начисляют такие налоги, что они вынуждены отдать половину от заработанного. Мы замораживаем уплату земельного налога для промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - заявил он.
Еще одна инициатива фракции РПЛ, которая была также учтена в бюджете, касается деревообрабатывающей отрасли. "Мы добились освобождения от уплаты импортных пошлин и рассрочки на 36 месяцев налога на добавленную стоимость нового деревообрабатывающего оборудования. Это как минимум на 30% удешевит его стоимость. Поэтому когда европейцы хотят наш лес-кругляк, то пусть ввозят в Украину свое деревообрабатывающее оборудование, создают здесь рабочие места и платят здесь налоги", - рассказал Ляшко.
Депутатским группам - деньги на округа
Сговорчивыми оказались и депутатские группы "Воля народа" и "Возрождение". Именно они выступили инициаторами увеличения финансирования на социально-экономическое развитие регионов. Это те самые деньги на мажоритарные округа, за счет которых депутаты могут делать дороги или менять окна в школах, а заслуги приписывать не госбюджету, а своей поддержке мажоритарного округа. Кроме того, значительная часть этих средств просто разворовывается.
Еще до принятия бюджета парламент поддержал предложение народного депутата группы "Видродження" Андрея Шипко об увеличении финансирования социально-экономического развития регионов на 350 млн. грн на нынешний, 2016 год.
В ходе рассмотрения законопроекта 5482 Андрей Шипко отметил, что дополнительные средства местные общины смогут использовать на ремонт дорог, школ, детских садов и больниц, других коммунальных учреждений.
"Эти немаленькие средства депутаты должны успеть "освоить" до 31.12.2016 г.", - парирует на этот счет советник Днепропетровского губернатора Юрий Голик.
"Даже если поверить в невозможно-фантастическое, что этот Закон подпишется сегодня, Постанова Кабмина по этому Закону и ее согласование с Бюджетным Комитетом ВР произойдут сегодня же, то на получение денег, строительство объектов и закрытие актов выполненных работ у территорий, которые ВР собралась социально-экономически развивать, останется 5 рабочих дней", - считает он.
На будущий год групповики выбили куда более значительные цифры. Перед принятием бюджета один из высокопоставленных собеседников в "Видродженни" говорил "Стране", что будет увеличено социально-экономическое развитие отдельных территории.
Во время первого чтения проекта бюджета по настоянию мажоритарщиков на эти цели направили 1 миллиард гривен. Теперь же статья "потяжелела" еще на 3 млрд! По данным "Страны", чуть больше трети от этой суммы получат мажоритарщики от коалиции, а вот депутатским группам останется остальное.
Это фактически деньги, потраченные на покупку голосов за бюджет. При этом, покупка осуществляется за государственный счет.
Коломойскому - снижение ренты
С подачи замминистра финансов Евгения Капинуса, и по согласию парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики была значительно снижена рента для компаний, осуществляющих добычу нефти. Как уже сообщала "Страна", в настоящее время 90% нефти в Украине добывает ПАО "Укрнафта", которое находится под контролем группы "Приват" Игоря Коломойского. Основной добытчик конденсата (60% от общего объема извлечения) - государственное ПАО "Укргаздобыча". В зависимости от глубины скважины ставки ранее составляли 45% и 21%, в итоге они были снижены до 29% и 14%.
Депутат-мажоритарщик Юрий Левченко во время обсуждения этого вопроса заявил, что потери бюджета от снижения ренты для добытчиков нефти составят 1,7 млрд грн. Впрочем, парламентарии компенсировали эту сумму за счет увеличения ставок акцизов на табачные изделия.
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ВАМПИРЫ. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? ХЕХЕХЕ, ОТВЕТ ПОЛУЧЕН
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Полная фигня - никто ничего не скрывает, просто новые идейки грабежа страны дорисовывали, особенно с учётом Привата.
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тупой депутат
такие вещи решаются заранее. А ПРИЧИНА ПРОСТА - СОБРАТЬ КВОРУМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА СУТКИ
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Сатанисты сходки тоже ночью делают- это ритуал,поклоняются луне,темным силам а не солнцу
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"Это нужно для того, чтобы спрятаться от граждан и скрыть свои коррупционные схемы", - Чумак объяснил, зачем бюджет принимали ночью. - это мы давно знаем.

Кроме коррупционных схем - 14.02.2012 Названа самая омерзительная особа во властной верхушке. Руководитель Фонда социального действия Роман Василишин в комментарии From-UA дал оценку профессиональной деятельности вице-премьера Сергея Тигипко.
«С моей точки зрения, Тигипко - это квинтэссенция банкирской сволочи, которая взнуздала украинский народ и как социальный паразит выстраивает так систему, чтобы угнетение народа продолжалось до самого момента исчезновения этого народа с мировой карты государств. Ничем другим, кроме как автором фашистских геноцидных реформ он нашему народу не запомнится», - отметил Василишин, а Яценюк и Гройсман ещё омерзительнее, они очень старательные и последовательные продолжатели дела Тигипко.
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Sprotiv ‏@sprotiv
Революції СПРАВЖНЬОЇ ще не було.Є ті,які кинулись у шоколадну клітку у стані шоку і страху перед війною,росією і створеною штучно безвихіддю


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Ольгинское отребье вообще не отдыхает, в коментах круглосуточно 20 зрадафилов.
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коваленко, я вижу ты активно боришься с троллями.
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надо было ещё и буфет закрыть, быстрей бы работали
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ТЫ ЭТО РАССКАЖИ ИДИОТАМ МАЙДАНУТЫМ.......Я ЭТО ЗНАЮ.А ТО У НИХ ДО СИХ ПОР ТИМОШЕНКО ВОРУЕТ.............НЕ ЖИДЫ...............
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Подорок На Новый Год...БЛЯДЬ...!!!!!!!!!!
с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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