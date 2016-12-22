"Это нужно для того, чтобы спрятаться от граждан и скрыть свои коррупционные схемы", - Чумак объяснил, зачем бюджет принимали ночью

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Логика великих.
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1. либо лох, что не пошёл на выборы.
2. либо кацап, у которого пригорает.
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можливо ти ще вважаєш , що вони твої "слуги" - а ти маєш на їх "діяльність" які небудь важелі впливу ...
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- Значит, нужно лечится. Сеанс можно начать прямо сейчас зачинай
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И сам Чумак, будучи депутатом уже второго созыва никогда за бюджет не голосовал ночью?
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Он воевал за тебя, а ты даже не знаешь его имени
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Красивые цяцьки, большие.
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Какие они все придурки.
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"..., и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, [также] и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли.
(Ин. 2:13-16) »
Интересно найдется здесь такой , кто назовет эти действия Спасителя не целесообразными в окупированом римлянами государстве? Или тот кто скажет что Иисус не был патриотом своего народа? Или он был "шатуном" на лодке?
К чему я это привел? Храм место где чтутся и утверждаются ЗАКОНЫ Божьи. Что бы люди "жили в мире".Для государства Украина храм законов - ВР. Место где утвержают и чтут законы, чтобы украинцы жили в мире?
Уже не одно столетие "традиция" в Украине - патриотам право умирать за родную землю, а тем кто на пирамиде власти - умножать свои статки, когда народ чахнет. Это такая скромность патриотическаая.? Стыдно идти во власть патриотам?
УМЕРЕТЬ, закрываю сердцем Украину и ее людей патриоту не страшно. А зайти в храм законов - стеснительно. СТОЛЕТИЯМИ!!!!!!!!
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Вася Обломов - «Боярышник» Песня о 58 метиловцах.
https://twitter.com/ANAKOYHER/status/811475086750416897?lang=ru
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Особливо їхні ночні "бдєнія" вражають, коли вони приймають Закон(!) по бюджету на 2017рік, навіть не бачачи його!
Видно головне було тоді, вночі, завітати в окремі кімнати, поручкатися з Петром чи Арсенієм і отримати "мзду"!?
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ВОЙНЫ начатые МОСКОВСКОЙ ОРДОЙ 13 век
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...за весь шабаш , та їх банкет життя заплатять "прості"...
Людоцентричный бюджет: 3 млрд. на подкуп и шланги для ЛяшкоВо сколько обошлись власти 274 голоса в поддержку бюджета-2017
Галина Студенникова 12:33, 21 декабря 2016
"Это людоцентричный бюджет", - такими словами за пару минут до голосования премьер-министр Украины Владимир Гройсман убеждал депутатов поддержать проект главной финансовой сметы страны на 2017 год. Спустя несколько минут на табло высветилось - 274 депутата утвердили проект бюджета.
Голосованию за документ предшествовало 13-часовое обсуждение самого бюджета и бюджетообразующих законов, в частности, изменений к Налоговому кодексу, на котором строится проект сметы. Несмотря на то, что согласно Конституции Налоговый кодекс нельзя менять менее чем за полгода до вступления в силу, депутаты управились с этими изменениями за полторы недели до этого срока.
Какие бонусы получили парламентарии за поддержку проекта бюджета и что он несет Украине и украинцам, разбиралась "Страна".
Бюджет под конъяк
Принятие бюджета по ночам уже стало парламентской традицией. Как одни ходят в баню под Новый год, или другие смотрят "Иронию судьбы", депутаты по ночам принимают главный финансовый закон, по которому стране потом приходится жить целый год. "Тут все просто. Это делается для того, чтобы никто серьезно не мог прочитать текст", - парирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Сами депутаты битый час доказывали спикеру Рады, что в глаза не видели дополнительных таблиц к проекту, а потому не могут голосовать за кота в мешке, но политическая целесообразность берет свое.
Бывший премьер, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сетовала: судьба страны решается не в сессионном зале, а в кулуарах. "В кабинете у Парубия, где они пьют коньяк и договариваются о том, кому какие законы принять, чтобы их бизнес процветал", - говорит она журналистам.
Да и в сессионном зале многие депутаты ни на мгновение не отходили от парламентской ложи, где меняли цифры и показатели в свою пользу.
"Цена такой эффективности - сфальсифицирован проект закона 5368, полное пренебрежение процедурой принятия законодательных актов, продвижение бизнес-интересов олигархических монополий, безнаказанность менеджмента "Привата", всеядность РПЛ. Я не говорю о политическом болоте в виде "Воли народа" и "Видродження"... По факту сегодня победила базарная клептократия", - напишет после принятия бюджета депутат Виктор Чумак на своей странице в Facebook.
Пожалуй, один из вопросов, который всю ночь волновал парламентских журналистов, почему бы бюджет не принять на дневном заседании в среду.
"Логика правительства в следующем: они считают, что с принятым бюджетом у них будет шанс на получение кредита МВФ, - пояснила "Стране" замглавы фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар. - На Западе рождественские праздники начинаются уже в пятницу. И если бюджет будет принят в четверг, мы не успеваем получить решение МВФ. Если это произойдет во вторник, то у нас есть среда, четверг и пятница, чтобы у Украины был шанс получить кредит МВФ до Нового года".
Впрочем, такая логика хромает на обе ноги. Так как и Фонд, и представители украинского правительства уже заявили, что кредит мы если и получим, то уже в следующем году. Кроме того, наша страна не выполнила целый ряд важнейших рекомендаций, которые содержатся в меморандуме с Фондом (рынок земли, прослушка для НАБУ, реформа пенсионной системы), а потому точно бюджет вряд ли как то сможет изменить отношение МВФ к выделению Украины очередного транша.
Радикалы помогли на "всякий пожарный"
Если с самого начала две фракции - БПП и Народный фронт - прямо заявили о своей готовности голосовать за бюджет, то другие продолжали торговаться до победного конца. Например, Радикальная партия выторговала то ли 400, то ли 600 млн (финального текста проекта до сих пор нет на сайте ВР, - Прим.Ред.) на закупку пожарных машин близким к лидер партии предприятием на Черниговщине, уверяет депутат Верховной Рады, "еврооптимист" Сергей Лещенко.
"По итогам бюджетной ночи осталась неразгаданной загадка, за сколько станцевал Ляшко - за 400 или 600 млн грн. В редакции первого чтения пресловутые "пожарные машины" радикалов из Черниговской области профинансируют на 400 млн, но в вопросе Владислава Голуба премьеру Гройсману звучала цифра 600 млн, и тот не отрицал", - написал парламентарий на своей странице в Facebook.
"Страна" уже сообщала, что в прошлом году именно выделение финансирования на пресловутые "пожарные машины" склонило Ляшко к голосованию, который до того момента обещал, что ни он, ни его фракция не будут голосовать за бюджет. Нардеп Сергей Каплин тогда голосование РПЛ объяснил тем, что "с голоса" в Раде было внесено предложение добавить строку в 250 млн гривен на покупку пожарных машин у предприятия, контролируемого Радикальной партией.
Кроме того, сам Олег Ляшко заявил, что Минфин при подготовке бюджета учел еще одну часть требований, выдвинутых фракцией Радикальной партии. В частности, поддержана инициатива радикалов по земельному налогу. "Людям начисляют такие налоги, что они вынуждены отдать половину от заработанного. Мы замораживаем уплату земельного налога для промышленных и сельскохозяйственных предприятий", - заявил он.
Еще одна инициатива фракции РПЛ, которая была также учтена в бюджете, касается деревообрабатывающей отрасли. "Мы добились освобождения от уплаты импортных пошлин и рассрочки на 36 месяцев налога на добавленную стоимость нового деревообрабатывающего оборудования. Это как минимум на 30% удешевит его стоимость. Поэтому когда европейцы хотят наш лес-кругляк, то пусть ввозят в Украину свое деревообрабатывающее оборудование, создают здесь рабочие места и платят здесь налоги", - рассказал Ляшко.
Депутатским группам - деньги на округа
Сговорчивыми оказались и депутатские группы "Воля народа" и "Возрождение". Именно они выступили инициаторами увеличения финансирования на социально-экономическое развитие регионов. Это те самые деньги на мажоритарные округа, за счет которых депутаты могут делать дороги или менять окна в школах, а заслуги приписывать не госбюджету, а своей поддержке мажоритарного округа. Кроме того, значительная часть этих средств просто разворовывается.
Еще до принятия бюджета парламент поддержал предложение народного депутата группы "Видродження" Андрея Шипко об увеличении финансирования социально-экономического развития регионов на 350 млн. грн на нынешний, 2016 год.
В ходе рассмотрения законопроекта 5482 Андрей Шипко отметил, что дополнительные средства местные общины смогут использовать на ремонт дорог, школ, детских садов и больниц, других коммунальных учреждений.
"Эти немаленькие средства депутаты должны успеть "освоить" до 31.12.2016 г.", - парирует на этот счет советник Днепропетровского губернатора Юрий Голик.
"Даже если поверить в невозможно-фантастическое, что этот Закон подпишется сегодня, Постанова Кабмина по этому Закону и ее согласование с Бюджетным Комитетом ВР произойдут сегодня же, то на получение денег, строительство объектов и закрытие актов выполненных работ у территорий, которые ВР собралась социально-экономически развивать, останется 5 рабочих дней", - считает он.
На будущий год групповики выбили куда более значительные цифры. Перед принятием бюджета один из высокопоставленных собеседников в "Видродженни" говорил "Стране", что будет увеличено социально-экономическое развитие отдельных территории.
Во время первого чтения проекта бюджета по настоянию мажоритарщиков на эти цели направили 1 миллиард гривен. Теперь же статья "потяжелела" еще на 3 млрд! По данным "Страны", чуть больше трети от этой суммы получат мажоритарщики от коалиции, а вот депутатским группам останется остальное.
Это фактически деньги, потраченные на покупку голосов за бюджет. При этом, покупка осуществляется за государственный счет.
Коломойскому - снижение ренты
С подачи замминистра финансов Евгения Капинуса, и по согласию парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики была значительно снижена рента для компаний, осуществляющих добычу нефти. Как уже сообщала "Страна", в настоящее время 90% нефти в Украине добывает ПАО "Укрнафта", которое находится под контролем группы "Приват" Игоря Коломойского. Основной добытчик конденсата (60% от общего объема извлечения) - государственное ПАО "Укргаздобыча". В зависимости от глубины скважины ставки ранее составляли 45% и 21%, в итоге они были снижены до 29% и 14%.
Депутат-мажоритарщик Юрий Левченко во время обсуждения этого вопроса заявил, что потери бюджета от снижения ренты для добытчиков нефти составят 1,7 млрд грн. Впрочем, парламентарии компенсировали эту сумму за счет увеличения ставок акцизов на табачные изделия.
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такие вещи решаются заранее. А ПРИЧИНА ПРОСТА - СОБРАТЬ КВОРУМ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО НА СУТКИ
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Кроме коррупционных схем - 14.02.2012 Названа самая омерзительная особа во властной верхушке. Руководитель Фонда социального действия Роман Василишин в комментарии From-UA дал оценку профессиональной деятельности вице-премьера Сергея Тигипко.
«С моей точки зрения, Тигипко - это квинтэссенция банкирской сволочи, которая взнуздала украинский народ и как социальный паразит выстраивает так систему, чтобы угнетение народа продолжалось до самого момента исчезновения этого народа с мировой карты государств. Ничем другим, кроме как автором фашистских геноцидных реформ он нашему народу не запомнится», - отметил Василишин, а Яценюк и Гройсман ещё омерзительнее, они очень старательные и последовательные продолжатели дела Тигипко.
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@sprotiv
Революції СПРАВЖНЬОЇ ще не було.Є ті,які кинулись у шоколадну клітку у стані шоку і страху перед війною,росією і створеною штучно безвихіддю
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с нового года ФОПы, в том числе и те, которые "показывают нули", должны платить ЕСВ в размере 704 гривны в месяц", - сказала юрист ЮФ "Василь Кисиль и Партнеры" Татьяна Бережна. Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
Речь идет о предпринимателях, во время простоя в делах перешедших с единого налога на общую систему налогообложения, а также о предпринимателях 2 и 3 групп "упрощенки". Это изменение содержится в п. 33 законопроекта - в предложениях к Закону "О сборе и учете единого взноса" в п.2 ч.1 ст. 7, где словосочетание "имеет право" для ФЛП, который не получил доход и рассчитывает для себя ЕСВ, меняется на "обязан". Источник: http://biz.censor.net.ua/n3017553
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