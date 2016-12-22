Климкин о дате введения безвизового режима для украинцев: "Уверен, что решение будет весной"

Олег Андрощук 4c49420c
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Всего на сайте: 275 писателей
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Петр Петрович - ясно сказал 24 Ноября 2017 года, а Климкин говорит, что будет весной. То есть, как минимум на полгода раньше.
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Санкции Запада, две войны и "высокие" цены на нефть так пошли на пользу России, что бюджет МО РФ на следующий год урезали на 100 млрд. рублей. Это уже становится доброй традицией для процветающей и встающей с колен России - урезание военного бюджета даже после того, как социальные статьи урезали ... по самые яйца.
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Весной 2050г.
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Экстрасенсы епт........
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"Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла эта возможность", - ответил президент.
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Пете верю!
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Они родине служат и не могут по другому))))
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От сэкономленных на отоплении и электричестве!
Теперь доживу до пенсии и снова куплю билет за кордон!
Хм..интересно ..а климкин доживет до моей пенсии...ну шоп было кому в фесебук написать "спасиба!"
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А хлоп далі своє торочить, наче обкурився!
Гидко слухати цю брехню!
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Судя по всему, украинцы получат безвизовый режим с Европой не раньше, чем новороссы получат российские паспорта.
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Ну придумают другие поводы не пустить в Шенген и при безвизе.
ЕС не та организация, которая может реально что-то делать во время кризиса.
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Климкин-скрытый враг.Именно этим можно объяснить провальность работы в ЕС и со Штатами.Понятно ещё,что к этому вплотную причастен и наш "гибридный президент" Порошенко,который уже всех задолбал иммитацией реформ и открытым крышеванием коррупции.
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За 3 года не могли визы ввести и кричат, что "нас не пускают". Да и не дадут безвиз, пока:
1.Нет визового режима с парашкой,
2.Олигархат и власть - одно целое,
3.Коррупция- одна из самых больших в мире!
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