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Материалы по теме:  Безвизовый режим с ЕС
Теги: МИД (3719) безвизовый режим (929) Климкин (1045)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Климкин о дате введения безвизового режима для украинцев: "Уверен, что решение будет весной"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в процессе отмены виз для граждан Украины с целью осуществления свободных путешествий в страны Европейского Союза и другие страны Шенгенской зоны Европейский парламент в феврале 2017 года еще раз будет голосовать за механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами.

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Пэтро.. когда ответишь за свой базар?? ауууууууууууууууууууууууууууууууууу !!!
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Пока, возможно, введут даже раньше обещанного срока.
Петр Петрович - ясно сказал 24 Ноября 2017 года, а Климкин говорит, что будет весной. То есть, как минимум на полгода раньше.
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Президент не говорил какого года, не надо давать ложную информацию. До 24 ноября. Все.
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этого года. Иначе бы сам не возмущался 25 числа, что он якобы всё для этого сделал, а ЕС притормозила.
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Пэтро работает на РФ на своих заводах и фабриках,налоги платит аж гай гуде и ему не выгоден визовый режим.Из-за этого только обещают уже 3 года.
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100%... оно уже думает как безболезненно для своего зада развернуть украинцев в сторону Мордора... ведь на ЗАПАДЕ уже перестали верить клептоману !!!
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Многие прочитав мой пост выше не поверили.. посмОтрите в Новом Году - выполнение Минска на условиях паРАШИ и так далее.. идея - сохранить и расширить свой бизнес на паРАШЕ !!!
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Вы, что - издеваетесь? Не знаете, что обещанного три года ждут? Вот, когда три года пройдет, тогда и спрашивайте. Сначала нужно бизнес продать- все по очереди. Вот, как бизнес продаст никогда, тогда и начнет исполнять все остальные свои обещания.
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Ну вот год и век уже они(офшорники-слепотрасты) не рискуют называть, это скорей всего уже будет без них
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наши СМИ пишут,что не раньше середины 2017,а то и осенью,при условии,что .... и тут перечисляются много всяких условий
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Интересно, этот идиот хоть что нибудь умеет сам сказать или только как попугай.?
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Чувак! Тут один чел уже был уверен, что 24 ноября безвиз будет))))))
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Через 2 дні будем святкувати місяць безвіза , згідно обіцянок "цього чувака" !
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Новости из Дурдома

Санкции Запада, две войны и "высокие" цены на нефть так пошли на пользу России, что бюджет МО РФ на следующий год урезали на 100 млрд. рублей. Это уже становится доброй традицией для процветающей и встающей с колен России - урезание военного бюджета даже после того, как социальные статьи урезали ... по самые яйца.
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а еще остались ..., которых этот вопрос волнует?
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Мля, ну зачем болтать попусту! Сколько раз уже слова "уверен" мы от них слышали??? Даты называли! Зачем??? Ну это уже пустые слова! А нельзя просто промолчать и ждать, идиоты?
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Як казав один знайомий барига і президент по сумісництву : "я глибоко переконаний" з 2014 року))
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Нет, Сирожа, ошибаетесь. Этот олух с 2010 года обещает безвиз.
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К весне уже и так чемоданы собирут и еще пол страны разьедится.
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может пора положить на безвиз большой болт , не горит желанием ЕС видеть у себя украинцев в роли бедных родствеников, они лучше турков или арабов к себе навезут.
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Уверен, что решение будет весной

Весной 2050г.
.
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Вони вже настільки на100є6енили з цим безвізом,що навіть якби зараз сказали ось вам даємо-особисто мені він вже на..й не потрібен!
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ахахах)))Клим трудяга выбил таки правду с продажных капиталистов, которые обманывали самого честного президента всех времен и народ,"отца честной ,прозрачной демократии"! Дави их Клим, требуй пусть скажут хотя бы десятилетие какое,что весной мы поняли)))
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у них, наверно, кто в карты проиграл, тот новую дату безвиза и озвучивает, иначе, зачем это постоянно ляпать?
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Хех, весною вже не буде з чим в супермаркет зайти, а не то шо в Європу зїздити.)))
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Крест на пузе шо осенью, зуб даю шо зимой, шо я так жил , если не весной.........
Экстрасенсы епт........
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Практика показывает, что те кто не выговаривает букву "р" говорят только пгавду
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в германии, в небольшие семейные фирмочки в обязаловку добавляют по 1-2 сотрудника из беженцев.
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Барыга уже вообще молчит))))Так обгадился,что уже клима заряжает байки лохторату травить.Засуньте себе свой безвиз в дупу)))
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АГА а как мы все верим особенно после прошлых обещаний!!!
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Падажжите, падажжите... А как же:

"Запишите: специально для вас, хотя я не даю комментариев российским каналам. У нас в ноябре месяце украинцы будут путешествовать без виз. И я очень желаю, чтобы когда-нибудь к россиянам также пришла эта возможность", - ответил президент.
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он же не сказал ноябрь какого года так что все нормульки время еще не пришло
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Лучше с винторогими визовый режим сделайте. И проще и полезней.
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Плять! А чому ж жодна високопоставлена падлюка за всі роки обіцянок (не тільки по цьому питанню!) не добавила: "..., а якщо так не станеться то я піду у відставку!" Може тому, що і самі не вірять!?
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Ани не могут..ани на гос службе!
Они родине служат и не могут по другому))))
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Это называется после дождичка в четверг. Эта история с безвизом уже не только воняет, а аж смердит.
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12-й раз покупаю билеты!)))))))))))))))))))))
От сэкономленных на отоплении и электричестве!
Теперь доживу до пенсии и снова куплю билет за кордон!
Хм..интересно ..а климкин доживет до моей пенсии...ну шоп было кому в фесебук написать "спасиба!"
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Вже всі забули про безвізовий режим, бо його ніколи не буде!
А хлоп далі своє торочить, наче обкурився!
Гидко слухати цю брехню!
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Задолбали с этим безвизом!Вроде, получим его, и ух как заживем!Все просто: передавить воров от власти, наладить экономику и Запад сам начнет к нам ломиться и просить безвиз для себя!
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Весной не до безвиза будет, надо грядки на дачах делать, прополка, поливка и тд.
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климкін невже немає про що серьозніше сказати ?- тупо пхати те- від чог8о хоче відригнути організм...це те саме КЛИМКІН , як я б тебе кормив кожин день вареним САЛОМ !
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Чому немає людей під ВР і АП з гаслами - "...засуньте собі цей "безвіз" - краше припиніть красти !!!"
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климкин-чугункин, ты можешь быть уверен на 100% лишь в одном - тебя пригласят, если понадобится плюнуть тебе в морду.
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Чугункин верно сформулировал: "отмена виз для граждан Украины с целью осуществления свободных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны". Неужели в Украине столько путешественников, что для этого нужно было страну разорять?
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Хроники Хунты ‏@JuntaChronicles 14 нояб.
Судя по всему, украинцы получат безвизовый режим с Европой не раньше, чем новороссы получат российские паспорта.
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При таком раскладе в Европе, кому нужен этот безвиз, только ради госпрестижа.
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Безвиз- украинская Санта - Барбара. Молчали бы и не смешили людей. А то осенью, зимой, вот и весна подкатила. А там глядишь и лето не далеко. Ну не хотят нас видеть в Европе. Не хотят страну с масштабной коррупцией во власти, войной, и нищетой. Да и пора самим начать себя уважать. Не хотят, нечего проситься. Кто хочет заплатит 35 дол и поедет. Тем более безвиз не отменяет Шенгенскую визу.
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..а разве в бумагах о безвизе для народа Украины где то указанно на теракты в Германии.Франции. или Италии?очередное, обычное лживое пустословие.которого в обычных и простых людях Украины.. меньше.чем в украинской власти..
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Стопиццотый раз выражовывают абсолютную уверенность. Хорошо хоть намного меньше трындеть об этом стали. И на том спасибо.
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Свет клином на безвизе сошёлся
Ну придумают другие поводы не пустить в Шенген и при безвизе.
ЕС не та организация, которая может реально что-то делать во время кризиса.
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Я тоже в этом уверен, вот только решение это может быть уже не в нашу пользу в силу всё более усугубляющихся и у нас и в ЕС обстоятельств.
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Климкина,этого зята активиста "русского мира"-нужно гнать с должности метлой.Он провалил работу на внешнеполитическом фронте.И делает,по видимому это специально.Если 2 года назад ,в начале военных действий РФ против Украины ООН более 100 голосами признали РФ как анрессора,то недавняя похожая резолюция набрала только около восьмидесяти при увеличени количества стран,проголосовавших за непризнание такой агрессии.
Климкин-скрытый враг.Именно этим можно объяснить провальность работы в ЕС и со Штатами.Понятно ещё,что к этому вплотную причастен и наш "гибридный президент" Порошенко,который уже всех задолбал иммитацией реформ и открытым крышеванием коррупции.
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однотуровый мудак был уверен в ноябре, только этого года, а не какой-то там весной.
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со временем года определились,теперь год той весны укажите..
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Какой безвиз со страной, у которой нет визового режима с мировым агрессором- рашкой!
За 3 года не могли визы ввести и кричат, что "нас не пускают". Да и не дадут безвиз, пока:
1.Нет визового режима с парашкой,
2.Олигархат и власть - одно целое,
3.Коррупция- одна из самых больших в мире!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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