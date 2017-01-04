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Материалы по теме:  Волонтеры для армии
Теги: волонтеры (2244) Виолетта Киртока (61)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Государство выделяет 60 гривен в день для одного бойца. Сюда входит не только его трехразовое питание... ", - волонтер Татьяна Бородина

50-летняя Татьяна Бородина, два года помогавшая армии, согласилась стать заведующей столовой полка 3-го спецназа в Кропивницком после того, как ее предшественницу уличили в краже продуктов. Волонтер очень быстро навела порядок на кухне.

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Цензор.НЕТФорум Украины"Государство выделяет 60 гривен в день для одного бойца. Сюда входит не только его трехразовое питание... ", - волонтер Татьяна Бородина
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