"Государство выделяет 60 гривен в день для одного бойца. Сюда входит не только его трехразовое питание... ", - волонтер Татьяна Бородина

560 2Материалы по теме: Волонтеры для армииТеги: волонтеры (2244) Виолетта Киртока (61) Тему создал: Цензор.НЕТ04.01.17 09:20 "Государство выделяет 60 гривен в день для одного бойца. Сюда входит не только его трехразовое питание... ", - волонтер Татьяна Бородина50-летняя Татьяна Бородина, два года помогавшая армии, согласилась стать заведующей столовой полка 3-го спецназа в Кропивницком после того, как ее предшественницу уличили в краже продуктов. Волонтер очень быстро навела порядок на кухне. читать источник x Мне нравится 2
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