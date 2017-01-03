Цензор.НЕТ › Форум Украины › Командир мотопехотного взвода 11-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" Ярослав Шаманов (Шерман):"Мы подстрелили двоих сепаров, обезвредив вражескую ДРГ, а третий убежал, собирая растяжки"
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