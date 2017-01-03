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Материалы по теме:  Истории российско-украинской войны
Теги: Антитеррористическая операция (15462) Ясинская Вика (139)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Командир мотопехотного взвода 11-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" Ярослав Шаманов (Шерман):"Мы подстрелили двоих сепаров, обезвредив вражескую ДРГ, а третий убежал, собирая растяжки"

"Именно в тот день первыми бой приняли мои бойцы, а я, главный сержант 2 роты Конан и командир отделения артразведки Душман уже действовали как "тяжелая кавалерия".

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Меня всегда коробила хвастливость украинских военных. На войне это не принято.
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тебя, крысюка, должна коробить бутылка чеченцев, на которую ты садишься каждый день,но она тебя только выпрямляет
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ага, на диване всегда удобнее и воевать и оценки расставлять.
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так ты нас не слушай и не читай, слушай лугандонских проповедников, которые уже давно Киев готовы взять!
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Где здесь хвастовство? Человек рассказывает РЕАЛЬНЫЕ вещи.
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А ты, наверное, бывалый воин? Закалённый в битвах ветеран? Ну расскажи нам что принято на войне, а что - нет.
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Конечно интереснее читать (слушать) репортажи официальных журналюг. Но записки реальных солдат гораздо познавательнее и страшнее. Ну хотя бы такие как эти http://www.belousenko.com/books/nikulin/nikulin_vojna.htm
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКомандир мотопехотного взвода 11-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" Ярослав Шаманов (Шерман):"Мы подстрелили двоих сепаров, обезвредив вражескую ДРГ, а третий убежал, собирая растяжки"
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