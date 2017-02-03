 Новости Украины

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Отставка Саакашвили
Политика
за 24 часа: 13
С начала суток в зоне АТО погибли двое украинских воинов, один получил ранения, - штаб
4811
1
Генштаб воссоздал хронологию боев в районе Авдеевки
15248
80
Песков о боевиках: "Надеемся, что у них хватит боеприпасов..."
62812
277
Директор департамента Нацбанка задержан на взятке 25 тысяч долларов. ФОТО (обновлено)
18590
68
Киевляне массово сдают кровь для воинов АТО: "Это моя гражданская позиция - помочь ребятам, которые отстаивают нашу независимость". ВИДЕО
6067
48
Российскому наемнику Вагнеру не запрещен въезд в Украину, - СБУ. ДОКУМЕНТ
16795
164
Блоги
Арсен Аваков
Mitsubishi Outlander PHEV: скидка 13%, 124 млн гривен, 90 дополнительных автомобилей
Роман Бурко
CYBERWAR: волонтери зняли міні-фільм про українських хактивістів
Ян Осока
Лелека з характером лева
Константин Паршин
Авдеевка: Кремль готовится к выборам
Бизнес
Российский "Лукойл" продает свой химзавод на Западе Украины (обновлено)
6137
16
Активисты возле Бахмута разрешили пропустить вагоны на оккупированную территорию
4976
10
Из-за повышения минзарплаты количество безработных вырастет на 630 тыс., – НБУ
7023
74
Генпрокуратура задержала на взятке главу департамента Нацбанка (обновлено)
11750
14
"Укрзализныця" создала пассажирский филиал
1694
1
Поставки электроэнергии на неподконтрольные территории выросли в 2 раза
8749
47
Резонанс
03.02.17 18:10
(В.Ясинская)
"НАС ВОЙНА ЗАМУЧИЛА, НО В ЦЕЛОМ ВЫЖИТЬ МОЖНО, ДАЖЕ БЕЗ СВЕТА, ЛИШЬ БЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ". РЕПОРТАЖ ИЗ АВДЕЕВКИ
С начала этой недели город Авдеевка Донецкой области у всех на слуху. Многократные обстрелы со стороны боевиков, в том числе и "Градами", принесли немало жертв: убитые и раненые и среди военных,и среди местных жителей.
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75
03.02.17 15:23
(Ю.Бутусов)
УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛА РОССИЮ В СИТУАЦИИ С КРИЗИСОМ В АВДЕЕВКЕ
Впервые, пожалуй, в условиях войны, наше государство и общество показали пример комплексных и системных действий в конкретной критической ситуации. Отметил для себя ряд новшеств, дай Бог, чтобы они стали системой.
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112
03.02.17 12:22
(Е.Кузьменко)
АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ: "МЫ С ЯНУКОВИЧЕМ ДРУГ ДРУГА НЕНАВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА. В 2004-М Я НАЗВАЛА ЕГО "МЕШОК С ГОВНОМ". И ЕМУ ЭТО ПЕРЕДАЛИ"
Два с половиной часа, проведенные в компании Александры Кужель, пролетели незаметно. Про что только мы ни говорили: тарифы, круизы, Янукович, мощь Огненной Земли, разведка, Библия, Клюев, предательство, Минстець, бардовская песня, Турчинов, живые пингвинчики, электронные декларации…
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134
02.02.17 17:35
(Офіцер 128-ї ОГПБр Сумрак)
БІЙ ЗА НОВООРЛІВКУ. НЕВІДОМА СТОРІНКА ОБОРОНИ ДЕБАЛЬЦІВСЬКОГО ПЛАЦДАРМУ
До чергової річниці виведення угруповання сил АТО з території так званого Дебальцівського плацдарму.
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10
02.02.17 10:00
(Ю. Бутусов)
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ: "ПОРОШЕНКО УПРАВЛЯЕТ ПОТОКАМИ, НО ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. УКРАИНОЙ УПРАВЛЯЕТ КРИЗИС"
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили стал оппозиционным политиком в Украине. После отставки он покинул власть, и делает свой политический проект, крайне редко попадая в поле зрения украинских СМИ. А между тем, наличие в нашей политике фигур калибра Саакашвили – это усиление политической конкуренции, полезное для нашего хрупкого и развивающегося гражданского общества. "Цензор.НЕТ" записал интервью с Саакашвили после его визита в США, где он принимал участие в инаугурации нового президента Дональда Трампа.
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01.02.17 14:15
(В.Кіртока)
"ПАНЕ КАПІТАНЕ... ТИ ЗАВЖДИ БУДЕШ ДЛЯ МЕНЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ". 29 СІЧНЯ ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА 1-ГО МЕХБАТАЛЬЙОНУ 72-Ї ОМБР АНДРІЙ КИЗИЛО
23-річний заступник комбата Андрій Кизило загинув на "промці" в Авдіївці. Про офіцера розказали його друг та командир. Нагородна рада недержавного ордена "Народний герой України" одностайно прийняла рішення 10 лютого у Черкасах нагородити офіцера посмертно. А підрозділ вніс подання про присвоєння Андрієві звання Героя України.
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59
01.02.17 10:07
(О.Москалюк)
ГОЛОВА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВОЛОДИМИР ЛАПА: "НАЙБІЛЬШЕ ПОРУШЕНЬ ПРАВ У ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. ТУТ ВЖЕ НАВІТЬ "ЛІВА" ГОРІЛКА ПРОДАЄТЬСЯ!"
Маєте "щастя" купити неякісну продукцію? Не знаєте, як з цим боротися? Стикаєтеся із хамським ставленням у ресторані чи спортивному комплексі? Змушені терпіти поруч курців у заборонених для паління місцях? Пишіть скаргу у Держпродспоживслужбу. А про те, як саме вона функціонує, читайте в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".
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31
31.01.17 15:15
(Т.Бодня)
ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО: "СРЕДИ БОЙЦОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА НЕ БУДЕТ ТЕХ, КТО ИЗБИВАЛ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА"
После трагедии в Княжичах к полицейскому спецназу КОРД, созданному по образцу американского S.W.A.T., усиленное внимание. В эксклюзивном интервью "Цензор. НЕТ" заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко рассказал не только о том, как отбирают и готовят бойцов, почему их проверяют на полиграфе, в каких спецоперациях они участвуют и когда в Украине появится служба маршалов. Также поговорили о защите самого спецназа от политики и политиков.
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9
Публикации
02.02.17 19:00
(Сергій Головньов)
Що означає підвищення вартості приєднання до електромереж
БізнесЦензор підготував пояснення тому, що означає підвищення вартості приєднання об'єктів до...
2815
0
01.02.17 18:32
(Юрій Віннічук)
Які валютні обмеження діють в Україні
БізнесЦензор публікує повний перелік валютних обмежень для банків, юридичних та фізичних осіб.
4147
0
30.01.17 09:54
(Ольга Прокопишина)
Кто выводил деньги из банка Жеваго
Суд арестовал фирму, которую следователи подозревают в растрате средств банка "Финансы и кредит",...
6355
1
27.01.17 09:25
(Юрий Винничук)
Что известно об экспорте улиток из Украины
БизнесЦензор решил разобраться, кто, сколько, куда и по чем экспортирует улитки из Украины.
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2
26.01.17 09:41
(Юрій Бутусов, Сергій Головньов)
Володимир Омелян: "Ми самі заспокоїли себе в тому, що у нас відбуваються реформи. Це початок "брежнєвських" часів"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів БізнесЦензор, за що критикує Войцеха Балчуна, який вплив...
17749
8
25.01.17 10:15
(Виталий Кравченко)
Зачем Веревский покупает земельный банк агрохолдинга "Мрия"
Если сделка состоится, она выведет компанию "Кернел" Андрея Веревского на второе место в рейтинге...
4825
0
24.01.17 09:18
(Юрий Винничук)
Кто поставлял газ в Украину в 2016 году
Дмитрий Фирташ и другие трейдеры. БизнесЦензор проанализировал импорт газа в Украину в 2016 году.
6755
15
20.01.17 09:15
(Сергей Головнев)
Почему в апреле рынок газа для населения не заработает
Из-за отсутствия подготовки к рынку, правительству придется продлить действие постановления №758, которое...
6378
6
Анекдоты
Путин
(5)
,
Порошенко
(5)
,
Шуфрич
(3)
,
коррупция
(2)
- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!- Как именно?- Сдох..
Цитаты
«Она (Россия) сейчас пытается играть мускулами. И мы не можем им доверять. Надо четко определить нашу позицию по Крыму, Украине и Сирии и...
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"Приговор Курченко становится все ближе", - генпрокурор Луценко
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01:31
Говядину из Минской области Беларуси запретили ввозить в Россию
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01:01
В Украине введен 25-летний мораторий на охоту на лосей, - глава Минэкологии Семерак
1416
49
00:33
Террористы обстреляли Сартану, - Аброськин
3797
62
00:33
Количество подтопленных домов на Закарпатье превысило 500, - ГСЧС. ВИДЕО
1034
2
00:07
"НАТО не предает Украину, не меняет своих позиций", - Божок по поводу возобновления взаимодействия НАТО с Россией
2836
54
00:01
Могерини указала Лаврову на необходимость выполнения Минских договоренностей
1508
26
23:49
За время войны на Донбассе погибло 11 врачей, 41 санинструктор, 6 фельдшеров, - волонтер Звягин
721
25
23:37
Россия не рассчитывала на жесткое осуждение своих действий от США и Великобритании на заседании Совбеза ООН, - Марчук
9838
114
23:27
Суд оставил экс-мэра Славянска Штепу под стражей до 2 апреля
861
62
23:12
"Появилась надежда, что Кристофер будет видеть на оба глаза", - британского фотографа Нунна прооперировали в Днепре
4788
51
22:57
За период боев под Авдеевкой погибли 10 украинских воинов, - оперативный штаб
2379
70
22:50
Оккупанты продолжают обстреливать Авдеевку, - пресс-центр штаба АТО
3516
47
22:41
Прошлой ночью под Авдеевкой погиб капитан 80-й бригады Марис Каминский. ФОТО
18146
118
22:30
"Укроборонпром" пытается ввести процедуру лицензирования для всех, кто разрабатывает и ремонтирует технику для армии, - президент Ассоциации производителей вооружения и военной техники Кодачигов
2096
36
22:15
Бригада быстрого реагирования НГУ провела комплексное занятие перед выездом в зону АТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
7479
62
21:52
Роскомнадзор разрешил крупным российским мобильным операторам не работать в оккупированном Крыму для избежания санкций
7334
176
21:47
Подпольный цех по обработке янтаря разоблачен на Житомирщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
1811
46
21:39
"Наши отодвинули чуть-чуть русских террористов. "Грады" стоят там, куда наши стрелять не будут", - Маси Найем. ФОТО
33222
148
21:32
Порошенко - Эрдогану: "Обеспечение мира в Черноморском регионе является общей жизненно важной задачей Украины и Турции"
1412
20
21:29
Генштаб воссоздал хронологию боев в районе Авдеевки
15248
80
21:20
"Глубоко сочувствую и скорблю вместе с вами", - Порошенко выразил соболезнования близким мэра Луцка Романюка в связи с его смертью
5874
37
21:09
Украина и США начали переговоры о поставках угля, - Кропачев. ВИДЕО
9918
181
21:01
Голландская разведка обвинила Россию в хакерских атаках на правительство страны
3048
53
20:53
Украине нужно больше "карт в руках" для мирного урегулирования на Донбассе, - посол Канады Ващук
2664
76
20:43
Генсек ОБСЕ Заньер призвал стороны конфликта обеспечить безопасность граждан на Донбассе
754
28
20:30
Информация об увольнении работников и повышении цен из-за увеличения минимальной зарплаты не соответствует действительности, - Рева
5516
213
20:23
Введение миротворцев ООН на Донбасс будет означать, что в Украине внутренний конфликт, а не война, - Марчук
7875
116
20:03
В Европарламенте в понедельник обсудят ситуацию в Авдеевке
986
48
20:01
"От нас только летит, от нас": СБУ перехватила телефонные разговоры террористов "ДНР", подтверждающие обстрелы Авдеевки из жилых кварталов Донецка. АУДИО
18245
93
19:37
Лутковская просит российского омбудсмена Москалькову обеспечить соблюдение прав подзащитных арестованного в оккупированном Крыму адвоката Курбединова
490
23
19:27
"Блокада действует, блокада стоит": участники блокады Донбасса опровергают слова Жебривского о договоренности с ними
13666
303
19:14
Санкции против России связаны с реализацией минских соглашений, - Олланд
1622
47
18:56
Двое украинских военных погибли, пятеро ранены с начала суток, - пресс-центр штаб АТО
3685
57
18:37
Суд разрешил военной прокуратуре изъять в МИДе секретную информацию о местах дислокации подразделений Черноморского флота России
6555
92
18:17
СБУ допускает финансирование советником Президента России Глазьевым сепаратистских акций в Украине через ассоциацию "Поставщики Таможенного союза"
3068
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18:17
Порошенко уволил председателя Константиновской РГА Донетчины Маринича
3720
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18:12
Киевляне массово сдают кровь для воинов АТО: "Это моя гражданская позиция - помочь ребятам, которые отстаивают нашу независимость". ВИДЕО
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18:00
Раненый на Светлодарской дуге военный ВСУ и девушка-медик погибли вследствие обстрела боевиками "скорой" из "Града", - Запорожский областной военный комиссариат
10520
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17:55
СБУ изъяла арсенал боеприпасов у винницкого полицейского
2168
22
17:51
Эстония призывает ужесточить санкции против РФ в случае продолжения эскалации на Донбассе
1332
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17:39
Агентство ООН по делам беженцев доставило 40 т гумпомощи для жителей Авдеевки
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Литва готовит новую "дорожную карту" сотрудничества Украины с ЕС, - депутат Сейма Кубилюс
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"Слушай, Володя, не порти вечер", - Лукашенко рассказал о газовых переговорах с Путиным. ВИДЕО
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"Все командование только россияне либо отличившиеся в 2014 году", - СБУ задержала боевика "ДНР", неоднократно награжденного главарями террористов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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17:21
"Я сказал, давайте придумаем что-нибудь, чтобы прекратить войну на Донбассе. К сожалению, Авдеевка говорит о другом. Не понимают люди, наверно", - Лукашенко
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"РФ должна прекратить поставки техники и оружия сепаратистам и оказать влияние, чтобы остановить бои", - посол Великобритании Гоф
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17:10
Террорист "Гиви" подтвердил свое ранение: четверо боевиков из его окружения ликвидированы
21652
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17:00
Раненый в Авдеевке полковник ГосЧС пришел в себя
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17:00
Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен: "Никакого вторжения в Крым не было"
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16:59
Киевские власти разработали восемь программ, позволяющих сэкономить на отоплении, горячей и холодной воде, - Пантелеев
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16:54
Полная ответственность за обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей Авдеевки лежит на РФ и ее боевиках, - Порошенко. ВИДЕО
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Кураторы из РФ пригрозили сместить главарей "ДНР" в случае утраты контроля над Ясиноватским плацдармом, - разведка
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Пожар на Подоле в Киеве ликвидирован. Руководство завода не могут найти. ВИДЕО
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Яценюк на BBC: Россия не намерена выполнять "Минск". Единственное решение - усилить санкции и оставаться едиными
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16:42
На помощь населению Авдеевки отправлен новый отряд полиции Донетчины, - МВД. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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16:41
Паводок на Закарпатье: Москаль попросил помощи у ГСЧС. ФОТОрепортаж
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Ключевое условие проведения референдума о вступлении в НАТО - это достижение Украиной соответствия критериям Альянса, - АП
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16:32
Сменяйте меня, но на выборах, а не через Майдан, как было с Януковичем, - Лукашенко - белорусам
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Россиянин, превысивший срок пребывания в Украине на 17 лет, пытался подкупить пограничников
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И.о. председателя Гослесагентства выступает за комплексную реформу отрасли
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Санкции против России должны быть усилены: слухи об их смягчении разжигают аппетиты Кремля и не приводят к деэскалации на Донбассе, - АП
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Наблюдательный совет НСТУ объявил о старте конкурса на руководителя Общественного
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"Закупки наволочек по 57 гривен не было", - начальник департамента внутреннего аудита МВД Грибовский. ДОКУМЕНТЫ
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Украина приобщит к иску против РФ материалы о повреждениях в Авдеевке, - Жебривский
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Российскому наемнику Вагнеру не запрещен въезд в Украину, - СБУ. ДОКУМЕНТ
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Яценюк об обстреле Авдеевки: Сколько тысяч украинцев должно еще погибнуть, чтобы весь цивилизованный мир наконец признал глобальную угрозу?
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Последствия взрыва в оккупированном Донецке. ВИДЕО беспилотника
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03.02.17 11:39
На Майдане Незалежности в Киеве простились с лейтенантом 72-й мехбригады Леонидом Дергачем, погибшим под Авдеевкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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03.02.17 10:59
"Услышал грохот. Понял - что-то не то. Начал выскакивать и тут началось движение стен", - 30-тонная фура с грузом гречки въехала в дом жителя села на Днепропетровщине. ВИДЕО
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03.02.17 14:22
"Путину нет места в Европе. Он – террорист номер один", - акции протеста в Будапеште во время визита президента РФ. ВИДЕО
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03.02.17 16:01
"Государя канонизированного играет немецкий актер, снимавшийся в порнофильмах. Меня это задевает", - Поклонская. ВИДЕО
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Живой щит в Донецке: боевики намерено вели обстрел из "Градов" в жилых кварталах, - расследование Bellingcat. ФОТО со спутника
31471
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03.02.17 01:13
В Донецке прогремел мощный взрыв. Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж", - журналист. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
189735
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03.02.17 11:04
Американский ракетный эсминец Porter вошел в Черное море. ФОТО
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03.02.17 13:43
В оккупированном Донецке провели показательную "эвакуацию" для камер и бросили людей на улице на морозе. ФОТО
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03.02.17 15:03
День российского сурка, донбасские каникулы, кремлевский посредник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Колонки
03.02.17 11:52
(Сергей Трофимчук)
Решение НКРЭКУ – плюс 10% к стоимости квартир
На официальном уровне строительная отрасль, инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость остались одним...
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01.02.17 12:34
(Елена Белан)
Приток наличной валюты замедлится, а объём инвестиций сузится
Две трети от объема иностранных инвестиций в 2016 году составила конвертация внешнего долга банковской...
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31.01.17 11:21
(Инна Рудник)
Чем аукнется "минималка 3200"
НБУ уже успел ухудшить прогноз инфляции на этот год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до...
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30.01.17 14:00
(Александр Чистяков)
Безрыбное поле: Как и почему умирает Черное море
Мировой вылов рыбы и морепродуктов в открытом океане в последние годы сокращается. Это касается и Черного...
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