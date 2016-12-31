 Новости Украины

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Убийство Жилина
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Политика
за 24 часа: 9
Один военнослужащий ранен за минувшие сутки, погибших со стороны ВСУ нет, - спикер АТО
1415
9
"Я сделал выводы. Чужих ошибок – не повторю. И другим – не дам", - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом. ВИДЕО
762
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В бою под Крутой Балкой погиб украинский воин Леонид Проводенко, над его телом поглумились боевики. Похороны Героя 2 января в Киеве. ФОТО
71649
347
Скончался экс-глава СБУ Валерий Маликов
9373
0
Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Яровому посмертно. ФОТО
14293
41
Самолет со 109 украинскими туристами вылетел из Шарджы в Киев, - посол в ОАЭ Полурез
9050
34
Блоги
Юрий Бутусов
Пинчук в роли Фрэнка Андервуда
Виолетта Киртока
"Вот уже третий год 31 декабря мы ездим в госпиталь поздравлять раненых бойцов, которые в этот день не могут уехать домой
Ян Осока
Порожня тарілка на святковому столі
БФ "Сестри Перемоги"
Аэроразведка "Сестри Перемоги" 2016: Итоги
Бизнес
Компания Ярославского заинтересовалась арендой ОПЗ
2997
7
Одесский припортовый завод останавливает производство (обновлено)
3036
5
ДТЭК Ахметова реструктуризировал $1,2 миллиарда долгов до 2024 года
1674
5
Нацбанк решил ликвидировать банк "Траст" (обновлено)
3241
1
Порошенко подписал закон о резком повышении акцизов на алкоголь и сигареты
20898
71
РФ сократила транзит газа через Украину после подключения к газопроводу OPAL, – "Нафтогаз"
13671
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Резонанс
31.12.16 09:04
(Е.Кузьменко)
МОЦАРТ И АЙН РЕНД, AC/DC И СОЧИНЕНИЯ СТАРЦА ПАИСИЯ, "РУТЕНІЯ" И ЖЕНЯ КЕМЕРОВСКИЙ. ЧТО ЧИТАЮТ И СЛУШАЮТ НАШИ ДЕПУТАТЫ И МИНИСТРЫ
Не зря сказано классиком: "Мы - то, что мы читаем". В самом деле, может, изучая круг чтения человека, можно проникнуть в тайны его мышления? Может, в руках у нас знания, позволяющие понять суть человека?
6533
25
30.12.16 11:21
(В.Рыбников)
СКОВАННЫЕ ОДНОЙ СКРЕПОЙ
Непросто, но очень победно заканчивает год великая Россия, терроризм поправ. Получив призовую порцию санкций от уходящего Обамы, русский народ уходит в заслуженный запой, а натруженный Путин - в метро.
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92
30.12.16 10:16
(В.Філенко)
НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ РЕФОРМИ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Тема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є однією із топ-тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі, і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я б навіть сказав, що вона на початках.
3099
13
29.12.16 12:00
(І.Ромалійська, Є.Кузьменко)
МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН: "РАНІШЕ БУЛИ СПРОБИ МОНОПОЛІЗУВАТИ НЕБО, ТЕПЕР Є СПРОБИ МОНОПОЛІЗУВАТИ РІЧКИ"
Заключне інтерв'ю у цьому році Володимир Омелян дає "Цензор.НЕТ". Має дещо втомлений вигляд, хоча пам'ять працює сумлінно, надаючи міністру необхідну інформацію з питань, що цікавлять репортерів. А тем для питань – безліч: дороги, авіаційні лоукости, стосунки з Коломойським і Бальчуном, електрокари і річкові чвари. А також багато політики…
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26
28.12.16 20:00
(Т.Бодня)
ГЛАВА НАПК НАТАЛЬЯ КОРЧАК: "ЗАКОН О Е-ДЕКЛАРИРОВАНИИ ВПОЛНЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МИРНЫХ УСЛОВИЙ, НО НЕ ДЛЯ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ"
Чем дольше затягивается проверка е-деклараций, при заполнении которых политики так неожиданно разоткровенничались, тем меньше в нее верится. Тем более, что уже в январе стартует следующая волна, которая может захлестнуть предыдущую.
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38
28.12.16 16:30
(О.Москалюк)
НАРДЕП ИЗ "БАТЬКИВЩИНЫ" АЛЕНА ШКРУМ: "ПОРОШЕНКО МОГ ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК СЕНЦОВА, ЛЯШКО – ДРУГИХ РЕБЯТ. ЭТО ПОМОГЛО БЫ ИМ ВЫБРАТЬСЯ. ГДЕ СЕЙЧАС СЕНЦОВ, А ГДЕ НАДЯ?!"
Почему "Батькивщина" не голосовала за бюджет на следующий год? Что во фракции думают о процессе его принятия? Как разошлись с первым номером своего списка Надеждой Савченко? В каких отношениях с ней остались? На эти вопросы "Цензор.НЕТ" ответила народный депутат Алена Шкрум.
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80
28.12.16 09:46
(Ю.Бутусов)
"ПУСТЬ СДОХНУТ НАШИ ВРАГИ!" - ПОЧЕМУ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ РАДУЮТСЯ СМЕРТИ "ПАТРИОТА РОССИИ" И "СТОРОННИКА РУССКОГО МИРА" "МИНИСТРА ЛНР" СЕРГЕЯ ЛИТВИНА?
27 декабря при неизвестных обстоятельствах, по официальному сообщению - от инфаркта, в Луганске умер "министр сельского хозяйства ЛНР", один из известных предателей Украины и организаторов пророссийских выступлений весной 2014-го в Луганске и Славянске Сергей Литвин.
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136
27.12.16 17:30
(В.Рыбников)
ГИБРИДНОЕ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ
Российские власти оказались глубоко оскорблены предположением, будто они не понимают, почему Украина не скорбит о "поющем оружии Кремля", хотя, конечно, с бутылочкой "Боярышника" все равно неудобно получилось.
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30.12.16 09:52
(Дмитро Казанцев)
Побажання українській владі від "Героїв бізнесу"
Напередодні нового року Бізнес Цензор вирішив поцікавитися у героїв наших публікацій в рубриці "Герої...
1074
0
29.12.16 11:42
(Юрий Винничук)
Руководитель Prom.ua Иван Портной: "Все в нашей жизни уйдет в одну кнопку"
Что такое маркетплейс, почему они растут быстрее всех, и как на них зарабатывают? Об этом в интервью...
2547
8
28.12.16 11:40
(Иван Пальчевский)
Каким будет курс гривни в 2017 году
В течение последних лет вопрос стабильности курса национальной валюты является одним из наиболее...
6471
1
26.12.16 10:14
(Сергій Головньов)
Віктор Галасюк: "Ми бідні, бо стали сировинним донором світу"
Голова Комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк розказав...
2406
5
23.12.16 13:24
(Сергей Головнев, Максим Гардус)
Как уголь попадает на украинские ТЭС
Если у вас в доме пропало электричество, возможно что до одной из теплоэлектростанций вовремя не доехал...
4182
0
23.12.16 09:20
(Максим Гардус)
Насколько подорожает автомобильное топливо в следующем году
Верховная Рада повысила акцизы на топливо. БизнесЦензор разбирался, насколько подорожает бензин, дизтопливо...
10558
1
22.12.16 18:00
(Андрей Бондаренко)
Руководитель Lauffer Group: "Украине стоит уходить от имиджа поставщика сырья"
Гендиректор агрокомпании Lauffer Group Виталий Балахин рассказал о развитии национального производства муки и...
2919
0
22.12.16 09:23
(Юрий Винничук)
Какие активы группы "Приват" профинансировали украинские налогоплательщики
БизнесЦентр собрал бизнес-активы группы "Приват". Большинство из них являются заемщиками Приватбанка.
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Анекдоты
Путін
(3)
,
Порошенко
(2)
,
Лавров
(2)
,
Пєсков
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Странные традиции: поклоняться хвойному дереву, стараться как можно больше пожертвовать божеству Обжорства, отдать должное Бахусу,...
Цитаты
Путин
(1)
,
Пинчук
(1)
"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом", на самом деле является приглашением нас, Украины и...
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Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов, - замминистра Микольская
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Второй самолет со 148 украинцами на борту вылетел из Дубая в Киев, - посол в ОАЭ Полурез
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Минобороны: "В новогоднюю ночь воздушную границу Украины будут охранять несколько тысяч военнослужащих"
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Под Волновахой задержан танкист из "ДНР", - Нацполиция. ВИДЕО
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Самолет со 109 украинскими туристами вылетел из Шарджы в Киев, - посол в ОАЭ Полурез
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Совбез ООН принял подготовленную РФ и Турцией резолюцию о прекращения огня в Сирии. Украина голосовала "за"
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20:55
Президент Порошенко вручил государственные награды военным - героям АТО. ФОТОрепортаж
4400
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20:27
Российские солдаты в Сирии ходят с нашивками "Хезболлы", - пользователи соцсетей. ВИДЕО
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Центр минимизации таможенных платежей при импорте автомобилей ликвидирован на Львовщине, - ГФС
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Порошенко открыл два восстановленных моста на Донбассе
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"Азов" как единица Нацгвардии является вторым эшелоном ВСУ и его задача - прикрывать тылы и побережье, - Аллеров
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19:17
211 военных погибли в ходе АТО в 2016 году, - Порошенко
1620
51
19:11
"Ваша борьба - это наша борьба", - сенатор Маккейн верит что в 2017 году украинские земли будут освобождены от захватчиков
7712
148
19:05
Порошенко заявил о увеличении доплат военнослужащим в зоне АТО
2934
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Порошенко присвоил звание "Герой Украины" лейтенанту Яровому посмертно. ФОТО
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18:44
Люди массово едут из оккупированного Крыма на материковую Украину встречать Новый год
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18:39
Террористы весь день обстреливали наши позиции возле Водяного из артиллерии калибром 122-мм, - пресс-центр штаба АТО
1004
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18:38
Автомобиль врезался в толпу в Хельсинки. ФОТО
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20
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Порошенко в Мариуполе запустил новейшую систему наблюдения и передал пограничникам новое вооружение. ВИДЕО
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В Ужгороде прекратили сепаратистскую провокацию, - активист. ФОТОрепортаж
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18:01
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Сирийская оппозиция пригрозила выйти из договоренностей о перемирии из-за обстрелов россиян и войск Асада
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36
17:50
Первый вице-спикер Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году
2601
18
17:23
Мы защищаем ценности всего демократического мира, - Порошенко и сенаторы США на командном пункте в районе Широкино. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
37604
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17:22
ДТП на улице Грушевского в Киеве: водитель пошел на обгон по встречной полосе, два человека в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж
10625
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16:58
Во время визита Порошенко в Мариуполь состоится телемост со Славянском и Краматорском
3232
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16:46
Украинские туристы продолжают оставаться в аэропорту Шарджи. Объяснения AirArabia относительно задержки рейса в Киев - противоречивые, - МИД. ФОТО
15097
93
16:45
Осуждены двое россиян, которые с криками "Слава Украине!" избили человека в футболке "Вежливые люди"
16912
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"Мы проведем Евровидение-2017 в Киеве на высшем уровне!", - Гройсман
1875
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15:55
Саакашвили встретился за завтраком с Маккейном. Делегация сенаторов США летит в Мариуполь. ФОТОрепортаж
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15:45
11 тыс. правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в стране в новогоднюю ночь, - Нацполиция
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В российской Госдуме РФ угрожают расколом Украины в конце 2017 года и "рекламируют" Савченко
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15:24
Полиция сообщила о подозрении двум руководителям банка за растрату 80 млн грн. ФОТО
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14:53
Почти 100 украинских туристов третьи сутки не могут вылететь из ОАЭ из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia, - советник мэра Львова Кенигштейн
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Цензор видео
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Знаковое и самое запоминающееся видео 2016 года по версии Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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21.12.16 14:45
(Андрій Герус)
Тарифи на електроенергію: що чекає споживачів у 2017 році
Попри зниження оптової ринкової ціни, тарифи на електроенергію для споживачів у січні 2017 можуть зрости в 11-ти...
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22.12.16 09:57
(Данил Бабков)
Трансформация угольной отрасли: международная практика и отечественный подход
Как международные компании справляются с нерентабельным производством угля? Реструктуризируются,...
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