 Новости Украины

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Бои под Авдеевкой
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Отставка Саакашвили
Политика
за 24 часа: 6
Боевики 51 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: двое военных получили ранения
4086
27
Переговоры Порошенко и Трампа: особое внимание уделено урегулированию на Донбассе
65624
570
"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требование протокола", - Власенко
91604
2248
На Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО
13753
48
Россия отказалась выдать Украине "беркутов", подозреваемых в расстреле "Небесной сотни"
6180
175
Адвокат Курбединов отпущен из-под стражи, - журналист. ФОТО
4035
7
Блоги
Юрий Бутусов
Уничтожен очередной "герой русской весны"
Арсен Аваков
Больший враг
Дмитрий Булатов
Фокус у держави має бути на людину
Микеле Счурба
Назад к пыткам: Наследие Каримова
Бизнес
В ООН обеспокоены прекращением соцвыплат жителям оккупированных территорий и переселенцам
908
10
Российский "Лукойл" продает свой химзавод на Западе Украины (обновлено)
11283
19
Активисты возле Бахмута разрешили пропустить вагоны на оккупированную территорию
12790
21
Из-за повышения минзарплаты количество безработных вырастет на 630 тыс., – НБУ
12130
120
Генпрокуратура задержала на взятке главу департамента Нацбанка (обновлено)
19557
33
"Укрзализныця" создала пассажирский филиал
3714
6
Резонанс
05.02.17 16:27
(Ю. Бутусов для "Зеркала Недели")
ЧТО ПРОИЗОШЛО В АВДЕЕВКЕ?
Неожиданная вспышка боевых действий на Донбассе, обстрелы жилых районов, гибель украинских военных и мирных жителей — за несколько дней Авдеевка вошла в лексикон мировых СМИ и мировой дипломатии.
16166
57
04.02.17 17:47
(В. Киртока)
НОЧНАЯ АВДЕЕВКА
Полиция появилась моментально, как только мы вышли из машины возле школы №2 и, подсвечивая фонариком, начали рассматривать свежепобитые осколками окна.
16201
53
04.02.17 10:21
(Ю. Бутусов)
СРАЖЕНИЕ ЗА АВДЕЕВКУ ГЛАЗАМИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ
"Лес зачищаем артой. Местный пехотинец - храбрый, но бесполезный. Так что будем долбить пока сами не уйдут".
65149
180
03.02.17 18:10
(В.Ясинская)
"НАС ВОЙНА ЗАМУЧИЛА, НО В ЦЕЛОМ ВЫЖИТЬ МОЖНО, ДАЖЕ БЕЗ СВЕТА, ЛИШЬ БЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ". РЕПОРТАЖ ИЗ АВДЕЕВКИ
С начала этой недели город Авдеевка Донецкой области у всех на слуху. Многократные обстрелы со стороны боевиков, в том числе и "Градами", принесли немало жертв: убитые и раненые и среди военных,и среди местных жителей.
13883
130
03.02.17 15:23
(Ю.Бутусов)
УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛА РОССИЮ В СИТУАЦИИ С КРИЗИСОМ В АВДЕЕВКЕ
Впервые, пожалуй, в условиях войны, наше государство и общество показали пример комплексных и системных действий в конкретной критической ситуации. Отметил для себя ряд новшеств, дай Бог, чтобы они стали системой.
67765
162
03.02.17 12:22
(Е.Кузьменко)
АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ: "МЫ С ЯНУКОВИЧЕМ ДРУГ ДРУГА НЕНАВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА. В 2004-М Я НАЗВАЛА ЕГО "МЕШОК С ГОВНОМ". И ЕМУ ЭТО ПЕРЕДАЛИ"
Два с половиной часа, проведенные в компании Александры Кужель, пролетели незаметно. Про что только мы ни говорили: тарифы, круизы, Янукович, мощь Огненной Земли, разведка, Библия, Клюев, предательство, Минстець, бардовская песня, Турчинов, живые пингвинчики, электронные декларации…
22932
199
02.02.17 17:35
(Офіцер 128-ї ОГПБр Сумрак)
БІЙ ЗА НОВООРЛІВКУ. НЕВІДОМА СТОРІНКА ОБОРОНИ ДЕБАЛЬЦІВСЬКОГО ПЛАЦДАРМУ
До чергової річниці виведення угруповання сил АТО з території так званого Дебальцівського плацдарму.
21799
10
02.02.17 10:00
(Ю. Бутусов)
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ: "ПОРОШЕНКО УПРАВЛЯЕТ ПОТОКАМИ, НО ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. УКРАИНОЙ УПРАВЛЯЕТ КРИЗИС"
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили стал оппозиционным политиком в Украине. После отставки он покинул власть, и делает свой политический проект, крайне редко попадая в поле зрения украинских СМИ. А между тем, наличие в нашей политике фигур калибра Саакашвили – это усиление политической конкуренции, полезное для нашего хрупкого и развивающегося гражданского общества. "Цензор.НЕТ" записал интервью с Саакашвили после его визита в США, где он принимал участие в инаугурации нового президента Дональда Трампа.
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374
Публикации
02.02.17 19:00
(Сергій Головньов)
Що означає підвищення вартості приєднання до електромереж
БізнесЦензор підготував пояснення тому, що означає підвищення вартості приєднання об'єктів до...
4166
0
01.02.17 18:32
(Юрій Віннічук)
Які валютні обмеження діють в Україні
БізнесЦензор публікує повний перелік валютних обмежень для банків, юридичних та фізичних осіб.
5449
0
30.01.17 09:54
(Ольга Прокопишина)
Кто выводил деньги из банка Жеваго
Суд арестовал фирму, которую следователи подозревают в растрате средств банка "Финансы и кредит",...
6895
1
27.01.17 09:25
(Юрий Винничук)
Что известно об экспорте улиток из Украины
БизнесЦензор решил разобраться, кто, сколько, куда и по чем экспортирует улитки из Украины.
16218
2
26.01.17 09:41
(Юрій Бутусов, Сергій Головньов)
Володимир Омелян: "Ми самі заспокоїли себе в тому, що у нас відбуваються реформи. Це початок "брежнєвських" часів"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів БізнесЦензор, за що критикує Войцеха Балчуна, який вплив...
18048
9
25.01.17 10:15
(Виталий Кравченко)
Зачем Веревский покупает земельный банк агрохолдинга "Мрия"
Если сделка состоится, она выведет компанию "Кернел" Андрея Веревского на второе место в рейтинге...
5072
0
24.01.17 09:18
(Юрий Винничук)
Кто поставлял газ в Украину в 2016 году
Дмитрий Фирташ и другие трейдеры. БизнесЦензор проанализировал импорт газа в Украину в 2016 году.
7360
15
20.01.17 09:15
(Сергей Головнев)
Почему в апреле рынок газа для населения не заработает
Из-за отсутствия подготовки к рынку, правительству придется продлить действие постановления №758, которое...
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6
Анекдоты
Путин
(6)
,
Трамп
(5)
,
Порошенко
(3)
,
Меркель
(1)
Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...
Цитаты
Трамп
(1)
,
Путин
(1)
,
Лукашенко
(1)
"Я говорю Путину про Трампа: сядешь с ним в один поезд, он тебя посадит в ( какая там по счету экономика РФ?) в 20-й вагон".А Лукашенко,...
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дня
недели
месяца
23:04
Из-за пожара в Дружковке погибли женщина и 3-летний мальчик. ФОТОрепортаж
664
0
23:01
Подачу воды и газа в Авдеевке возобновят в течение суток, - Зубко
200
16
22:53
Почти вся Авдеевка, кроме нескольких улиц, подключена к электроснабжению, - ГСЧС
373
20
22:39
От проблем истории Украине и Польше нельзя убежать, - глава польского Института нацпамяти Шарек
1574
69
22:27
Представитель МИД РФ Захарова обвиняет Украину в "военных провокациях", якобы направленных на поддержание интереса США
5092
119
22:09
Пограничники на Черниговщине спасли местного жителя, на которого напал волк. ФОТО
9156
39
21:55
За минувшие сутки на дорогах погибли 9 человек, еще 60 - травмированы, - Нацполиция
826
20
21:54
Сенатор США Маккейн о Путине: "Он никогда не будет нашим партнером, в том числе в борьбе с ИГ"
5571
85
21:39
"Все школы Авдеевки готовятся завтра возобновить учебу", - Жебривский
626
15
21:34
Российский боксер Поветкин исключен из рейтинга WBC из-за допинга
9213
113
21:23
"Рядом с кухонным окном разорвалась ракета", - британский фотожурналист Нунн рассказал подробности ранения в Авдеевке
6112
57
21:18
Нужно внимательно прочитать заявление Белого дома по итогам разговора Порошенко и Трампа, - Марчук
27294
107
20:59
Два трамвая столкнулись в Харькове: пострадала женщина
3052
33
20:52
Жебривский о восстановлении Авдеевки: Начали вставлять выбитые окна, вывозить мусор, подключать объекты к электросети
1529
70
20:51
"В настоящее время остаюсь в комитете нацбезопасности и обороны", - Савченко
5103
143
20:33
В Палату представителей Конгресса США повторно внесли законопроект в поддержку Украины
6281
53
20:29
"Мы крайне обеспокоены ростом насилия", - вице-президент США Пенс о Донбассе
3245
47
20:11
"Были оторваны крыша и передняя левая дверь", - отчет ОБСЕ о подрыве автомобиля начальника "милиции ЛНР" Анащенко
8744
125
20:06
Жители Люботина перекрывали трассу Киев - Харьков в знак протеста против ликвидации больницы. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
4196
87
19:57
Неизвестные "минировали" станцию "Крещатик" киевского метро
817
11
19:51
"Остановите агрессию России": В Лондоне провели акцию с требованием ужесточить санкции против РФ. ФОТОрепортаж
3995
50
19:33
"В среднем цена билета будет от 40 до 200 евро", - замглавы НТКУ Грицак о Евровидении-2017 в Киеве
2822
150
19:33
В НБУ прокомментировали задержание сотрудника на взятке в $25 тыс.: Не стоит делать поспешных выводов
3701
51
19:20
"Теплоснабжение Авдеевки с аварийного режима на резервных генераторах перешло на стабильный режим", - Цеголко
1033
30
19:08
Боевики сегодня обстреливали силы АТО из танков, БМП, минометов и гранатометов: один военный ранен
3029
78
18:56
Трамп не опроверг мнение о Путине как об убийце: "Есть много убийц"
16610
177
18:51
Москаль: Есть угроза подтопления Ужгорода. ВИДЕО
3668
30
18:40
В 2016 году обеспечение гуманитарных потребностей Украины со стороны ООН было вдвое меньше, чем в 2015-м, - координатор Вокер
672
21
18:33
Авдеевка - повод для предоставления Украине летального оружия, - экс-министр обороны Польши Онишкевич
4369
66
18:26
Вице-президент США Пенс о санкциях против РФ: "Ответ на этот вопрос предстоит дать в ближайшие месяцы"
5272
100
18:19
В #22PushUpChallenge в Чернигове приняли участие почти тысяча человек. ВИДЕО
5070
25
18:11
Оккупанты намерены охранять запасы питьевой воды в Крыму: "хотелось, чтобы все водохранилища были огорожены и были выставлены посты по всему периметру"
8602
130
18:07
Полиция разыскивает мать, бросившую новорожденного в мариупольском роддоме
2261
33
17:46
Сотни людей пришли проститься с мэром Луцка Романюком. ФОТОрепортаж
9916
61
17:35
"Нет тела - нет дела": В контракты наемников российских ЧВК включен пункт: в случае гибели тело тайно кремируют на месте, - террорист Гиркин
25341
185
17:18
На Днепропетровщине попрощались с медиком 54-й ОМБр Натальей Хоружей: "Она была настолько добрая и отзывчивая, что лечила словом, а не только аптекой". ВИДЕО
13753
48
17:10
"Жебривский только что доложил о восстановлении электроснабжения Авдеевки", - Порошенко
3328
95
16:50
В ООН обеспокоены позицией украинской власти по соцвыплатам для жителей ОРДЛО и переселенцев, - координатор систем ООН в Украине Вокер
11852
295
16:47
Житель Буковины пытался переправить в Румынию 4,4 тыс. пачек сигарет
915
13
16:36
Народный депутат, участвующий в блокаде Донбасса, ударил полицейского в Бахмуте, - полиция
33076
575
16:20
Централизованного электроснабжения в Авдеевке нет, ток обеспечивают генераторы, - ГСЧС
1037
10
15:48
"Единственный способ противостоять оккупантам – это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", - Джемилев
4459
163
15:43
Погибшего под Авдеевкой Романа Климова похоронят завтра в Николаеве. ФОТО
8310
43
15:23
В Киеве на ходу загорелся автомобиль. ФОТОрепортаж
11917
75
15:15
Климкин раскритиковал главу МИД Австрии за предложение о пошаговой отмене санкций против России
7803
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14:59
В Киеве произошло массовое отравление детей
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В Авдеевке есть газ и теплоснабжение, вода подается по графику, - Жебривский
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14:29
В Киеве задержали угонщика-наркомана. ВИДЕО
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14:08
"Утечка о встрече Тимошенко и Трампа произошла не от нас, мы понимаем, что такое требование протокола", - Власенко
91604
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Оккупанты хотели открыть уголовное дело против Курбединова, но помешал резонанс, - Умеров
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13:34
В Запорожье задержали угонщиков, которые по ошибке похитили полицейский автомобиль. ВИДЕО
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13:12
За минувшие сутки погибших нет. Ранены двое украинских воинов, - спикер АТО
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12:52
"Я и мои коллеги другого выхода не видим - мы будем работать, так же защищать права людей", - адвокат Курбединов. ВИДЕО
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В Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы
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Позиция Трампа дает надежду на восстановление отношений с США, - Лавров
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За неделю боев в Авдеевке пострадало 179 зданий, - Жебривский
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СММ ОБСЕ зафиксировала 3860 взрывов на Донбассе 3 февраля
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ОБСЕ: Ремонт Донецкой фильтровальной станции будет проходить под наблюдением представителей СММ
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Сегодня в последний путь проведут Наталью Хоружую: санинструктор погибла под огнем террористов, вывозя раненных с поля боя. ФОТО
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В боях под Авдеевкой погиб боевик Консул, а Гиви отделался легким ранением в бедро, - сепаратистские сайты. ФОТО
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Народный депутат, участвующий в блокаде Донбасса, ударил полицейского в Бахмуте, - полиция
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Посол в Польше Дещица об УПА: "Безусловно, надо осудить те военные подразделения, которые совершали убийства мирного населения"
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В ООН обеспокоены позицией украинской власти по соцвыплатам для жителей ОРДЛО и переселенцев, - координатор систем ООН в Украине Вокер
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В больницах Донецка после неудачных штурмовых действий против сил АТО находится 380 тяжелораненых боевиков, - разведка
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03.02.17 13:58
Последствия взрыва в оккупированном Донецке. ВИДЕО беспилотника
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03.02.17 11:39
На Майдане Незалежности в Киеве простились с лейтенантом 72-й мехбригады Леонидом Дергачем, погибшим под Авдеевкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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03.02.17 10:59
"Услышал грохот. Понял - что-то не то. Начал выскакивать и тут началось движение стен", - 30-тонная фура с грузом гречки въехала в дом жителя села на Днепропетровщине. ВИДЕО
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03.02.17 14:22
"Путину нет места в Европе. Он – террорист номер один", - акции протеста в Будапеште во время визита президента РФ. ВИДЕО
23629
61
03.02.17 16:01
"Государя канонизированного играет немецкий актер, снимавшийся в порнофильмах. Меня это задевает", - Поклонская. ВИДЕО
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409
Фоторепортажи
03.02.17 11:44
Живой щит в Донецке: боевики намерено вели обстрел из "Градов" в жилых кварталах, - расследование Bellingcat. ФОТО со спутника
39415
67
03.02.17 01:13
В Донецке прогремел мощный взрыв. Полностью уничтожен прилетом военторг "Камуфляж", - журналист. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
201653
638
03.02.17 11:04
Американский ракетный эсминец Porter вошел в Черное море. ФОТО
15895
68
03.02.17 13:43
В оккупированном Донецке провели показательную "эвакуацию" для камер и бросили людей на улице на морозе. ФОТО
56663
190
03.02.17 15:03
День российского сурка, донбасские каникулы, кремлевский посредник. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
18646
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03.02.17 11:52
(Сергей Трофимчук)
Решение НКРЭКУ – плюс 10% к стоимости квартир
На официальном уровне строительная отрасль, инвестиции в жилую и коммерческую недвижимость остались одним...
1149
0
01.02.17 12:34
(Елена Белан)
Приток наличной валюты замедлится, а объём инвестиций сузится
Две трети от объема иностранных инвестиций в 2016 году составила конвертация внешнего долга банковской...
1513
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31.01.17 11:21
(Инна Рудник)
Чем аукнется "минималка 3200"
НБУ уже успел ухудшить прогноз инфляции на этот год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до...
5440
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30.01.17 14:00
(Александр Чистяков)
Безрыбное поле: Как и почему умирает Черное море
Мировой вылов рыбы и морепродуктов в открытом океане в последние годы сокращается. Это касается и Черного...
5923
5
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