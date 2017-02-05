 Новости Украины

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 Политика за 24 часа: 6
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(В.Ясинская)

"НАС ВОЙНА ЗАМУЧИЛА, НО В ЦЕЛОМ ВЫЖИТЬ МОЖНО, ДАЖЕ БЕЗ СВЕТА, ЛИШЬ БЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ". РЕПОРТАЖ ИЗ АВДЕЕВКИ

"НАС ВОЙНА ЗАМУЧИЛА, НО В ЦЕЛОМ ВЫЖИТЬ МОЖНО, ДАЖЕ БЕЗ СВЕТА, ЛИШЬ БЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ". РЕПОРТАЖ ИЗ АВДЕЕВКИС начала этой недели город Авдеевка Донецкой области у всех на слуху. Многократные обстрелы со стороны боевиков, в том числе и "Градами", принесли немало жертв: убитые и раненые и среди военных,и среди местных жителей.

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(Ю.Бутусов)

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛА РОССИЮ В СИТУАЦИИ С КРИЗИСОМ В АВДЕЕВКЕ

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛА РОССИЮ В СИТУАЦИИ С КРИЗИСОМ В АВДЕЕВКЕВпервые, пожалуй, в условиях войны, наше государство и общество показали пример комплексных и системных действий в конкретной критической ситуации. Отметил для себя ряд новшеств, дай Бог, чтобы они стали системой.

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(Е.Кузьменко)

АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ: "МЫ С ЯНУКОВИЧЕМ ДРУГ ДРУГА НЕНАВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА. В 2004-М Я НАЗВАЛА ЕГО "МЕШОК С ГОВНОМ". И ЕМУ ЭТО ПЕРЕДАЛИ"

АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ: "МЫ С ЯНУКОВИЧЕМ ДРУГ ДРУГА НЕНАВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА. В 2004-М Я НАЗВАЛА ЕГО "МЕШОК С ГОВНОМ". И ЕМУ ЭТО ПЕРЕДАЛИ"Два с половиной часа, проведенные в компании Александры Кужель, пролетели незаметно. Про что только мы ни говорили: тарифы, круизы, Янукович, мощь Огненной Земли, разведка, Библия, Клюев, предательство, Минстець, бардовская песня, Турчинов, живые пингвинчики, электронные декларации…

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(Ю. Бутусов)

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ: "ПОРОШЕНКО УПРАВЛЯЕТ ПОТОКАМИ, НО ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. УКРАИНОЙ УПРАВЛЯЕТ КРИЗИС"

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ: "ПОРОШЕНКО УПРАВЛЯЕТ ПОТОКАМИ, НО ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. УКРАИНОЙ УПРАВЛЯЕТ КРИЗИС"Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили стал оппозиционным политиком в Украине. После отставки он покинул власть, и делает свой политический проект, крайне редко попадая в поле зрения украинских СМИ. А между тем, наличие в нашей политике фигур калибра Саакашвили – это усиление политической конкуренции, полезное для нашего хрупкого и развивающегося гражданского общества. "Цензор.НЕТ" записал интервью с Саакашвили после его визита в США, где он принимал участие в инаугурации нового президента Дональда Трампа.

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Историки утверждают, что и во время нашествия Орды на Киевскую Русь Европа тоже выражала глубокую озабоченность...

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Путин

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"Я говорю Путину про Трампа: сядешь с ним в один поезд, он тебя посадит в ( какая там по счету экономика РФ?) в 20-й вагон".А Лукашенко,...

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