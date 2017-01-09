 Новости Украины

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Политика
за 24 часа: 6
За минувшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных, - Мотузяник
2945
50
Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА
11327
26
"Нафтогаз" ожидает провокаций от "Газпрома" в связи с лютыми морозами в РФ: Вполне вероятно, что им не хватит ресурсов на обогрев
49992
511
В зоне АТО трое военнослужащих не вернулись в часть, - штаб
37422
147
Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских
32708
215
С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО
3693
38
Блоги
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Використання зброї: дозволити не можна заборонити!
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Операція «Контроль»: що чекає на порушників від Мін’юсту у 2017 році?
Виолетта Киртока
АМОСОВ, ШАЛИМОВ, ТОДУРОВ...
Бизнес
В 2016 году инфляция составила 12,4%, – Госстат
1265
6
Харьковский тракторный завод возобновляет работу
17835
23
Нацбанк скупил на межбанке $68 миллионов на фоне резкого укрепления курса гривни
13281
20
Суд арестовал счета компаний-операторов сети АЗС "БРСМ-Нафта"
19910
11
В Нацбанке заметили избыточное предложение валюты на межбанковском валютном рынке
9399
10
АМКУ обязал табачную компанию-монополиста Кауфмана пересмотреть цены
15224
18
Резонанс
09.01.17 12:31
(В.Ясинская)
ЕЛЕНА МАСОРИНА: "ЕСЛИ В 2014-2015 ГОДАХ РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ БЫЛА НАЦЕЛЕНА НА ТО, ЧТОБ "ДАТЬ РЫБУ" АТОШНИКАМ, ТО СЕЙЧАС НА ТО, ЧТОБ "ДАТЬ ИМ УДОЧКУ"
Возвращение и адаптация военных – вот, что очень важно сейчас. Иногда человек не справляется с той реальностью, в которую возвращается. Порой доходит до суицидов – это самое страшное.
3140
5
08.01.17 09:00
(Е.Кузьменко)
МАРИЧКА МУЗЫЧУК: "НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В ТЕГЕРАН НЕ ПОЕДУ. ИРАН - НЕПОДХОДЯЩАЯ СТРАНА ДЛЯ ТАКОГО ПРЕСТИЖНОГО СОРЕВНОВАНИЯ"
О хиджабах и турнирных призовых, о радости от побед и бессоннице после поражений, о блеске и нищете украинских шахмат. А также о том, почему личная жизнь у топ-шахматисток не всегда устлана розами – в интервью украинской чемпионки, умницы и красавицы.
15892
32
07.01.17 11:30
(О.Скороход)
"КОЛИ БУДЕ СТВОРЕНА ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА, РПЦ ЗМУШЕНА БУДЕ ВІДМОВИТИСЯ ВІД СВОЇХ АМБІЦІЙ ПЕРШОСТІ У ПРАВОСЛАВ'Ї", - АРХІЄПИСКОП УПЦ КП ФЕДІР
Архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір (Бубнюк) – один з наймолодших архієреїв Київського патріархату. Разом з тим у перші тижні російської агресії він створив "Полтавський батальйон небайдужих", який досі вважають однією з найбільших волонтерських організацій.
9066
45
06.01.17 16:00
(В.Рыбников)
БУНКЕР ВОЖДЯ
Рождественская сказка со счастливым началом и еще более счастливым концом, в которой лучшие попаданцы России попадают туда, куда надо, и делают то, что должно.
62912
98
06.01.17 09:00
(О.Москалюк)
БОРИСЛАВ БЕРЕЗА: "КИЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК 1990-Х. ОДНАКО НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ, А КРИМИНАЛЬНО. НО, УВЫ, ГОРОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ НЕ ДЖУЛИАНИ"
Пока большинство народных депутатов отдыхают от "дел насущных", "Цензор.НЕТ" встретился с внефракционным Бориславом Березой, чтобы поговорить о ротациях в украинской делегации в ПАСЕ, где он был заместителем Надежды Савченко, о походах на "Интер" и ситуации в Киеве.
25592
130
05.01.17 19:50
(Я.Осока)
ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ ГРУДНЯ
У цій статті наведено дані про бойові втрати Української армії на Сході за грудень 2016 року. Тут можна знайти не тільки імена та прізвища, а більш детальну інформацію про кожного загиблого Героя. Перелік не є остаточним.
29974
42
05.01.17 14:55
(Ю.Бутусов)
БОЕВЫЕ ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА В ПРОМЗОНЕ АВДЕЕВКИ: 200 УБИТЫХ В 2016 ГОДУ ТОЛЬКО В 100-Й БРИГАДЕ И 11-М ПОЛКУ "ДНР"
По сводкам "Министерств обороны ДНР и ЛНР", противник несет минимальные потери, которые заявляются почти всегда меньше, чем официальные потери украинских войск. Еще реже в соцсетях противник выкладывает имена и фотографии убитых. Информация о потерях у российского командования считается засекреченной, и потери всегда занижаются и замалчиваются.
25906
62
04.01.17 15:00
(Т.Галковская)
EНEALTH – ЗА 3 ГОДА. РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ?
С 1 января официально стартовала медицинская реформа. Ее инициаторы – команда и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун – предполагают, что могут коренным образом изменить систему финансирования отрасли, избавиться от взяточничества и приписок, установить жесткий контроль над выдачей больничных, рецептов, составить четкие реестры пациентов, которые нуждаются в помощи государства в рамках госпрограмм и пр.
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61
Публикации
03.01.17 09:35
(Ольга Прокопишина)
Клюевы продадут активы "Укрподшипника"
Недвижимость ЧАО "Укрподшипник" – холдинговой компании Андрея и Сергея Клюевых – должна отойти по...
5092
3
30.12.16 09:52
(Дмитро Казанцев)
Побажання українській владі від "Героїв бізнесу"
Напередодні нового року Бізнес Цензор вирішив поцікавитися у героїв наших публікацій в рубриці "Герої...
3421
1
29.12.16 11:42
(Юрий Винничук)
Руководитель Prom.ua Иван Портной: "Все в нашей жизни уйдет в одну кнопку"
Что такое маркетплейс, почему они растут быстрее всех, и как на них зарабатывают? Об этом в интервью...
7622
29
28.12.16 11:40
(Иван Пальчевский)
Каким будет курс гривни в 2017 году
В течение последних лет вопрос стабильности курса национальной валюты является одним из наиболее...
13167
4
26.12.16 10:14
(Сергій Головньов)
Віктор Галасюк: "Ми бідні, бо стали сировинним донором світу"
Голова Комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк розказав...
4017
7
23.12.16 13:24
(Сергей Головнев, Максим Гардус)
Как уголь попадает на украинские ТЭС
Если у вас в доме пропало электричество, возможно что до одной из теплоэлектростанций вовремя не доехал...
5579
0
23.12.16 09:20
(Максим Гардус)
Насколько подорожает автомобильное топливо в следующем году
Верховная Рада повысила акцизы на топливо. БизнесЦензор разбирался, насколько подорожает бензин, дизтопливо...
14642
3
22.12.16 18:00
(Андрей Бондаренко)
Руководитель Lauffer Group: "Украине стоит уходить от имиджа поставщика сырья"
Гендиректор агрокомпании Lauffer Group Виталий Балахин рассказал о развитии национального производства муки и...
3765
1
Анекдоты
Путин
(8)
,
Порошенко
(3)
,
Гройсман
(2)
,
Байден
(1)
15 января в Украину прилетит Джо Байден. Наверное, устраиваться на работу будет. Может где губернаторское кресло вакантно?
Цитаты
Захарова
(1)
,
Путин
(1)
"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских...
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Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ВИДЕО
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Я не доверяю следствию, - сестра убитого адвоката Грабовского
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20:42
Патрульные задержали четырех пьяных парней, стрелявших по прохожим из пневматической винтовки в Харькове
2238
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20:35
"Война продолжается. Путин заинтересован в погружении Украины в хаос", - доклад российского оппозиционера Яшина об агрессии РФ. ВИДЕО
13209
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20:17
Власти Германии серьезно относятся к возможным кибератакам из России перед выборами в бундестаг, - представитель правительства ФРГ
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Отряд спецподразделения КОРД сформирован в полиции Донецкой области, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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19:51
Украинского политзаключенного Клыха этапируют из Грозного в Челябинск, - Мосийчук
733
15
19:43
Суд над двумя крымскими дезертирами, задержанными на "Чонгаре", начнется на следующей неделе, - омбудсмен РФ
2261
37
19:28
Риск межгосударственных конфликтов возрастает, - разведка США
6428
101
19:09
От переохлаждения на Одесчине погиб пограничник
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0
19:05
В СБУ объяснили Савченко, почему нельзя публиковать списки пленных, - Тандит
7012
130
18:43
Оккупанты искусственно создали очереди на админгранице с Крымом
4014
83
18:27
С начала суток боевики обстреливают позиции украинской армии из "Града" и 82-мм минометов: ранены двое воинов, - штаб АТО
3693
38
18:25
Массовая драка с участием военных состоялась в Киеве, - Липириди
30762
262
17:55
Автомобиль с дипномерами на полчаса заблокировал движение трамваев в центре Киева. Водитель оштрафован. ФОТОрепортаж
13713
60
17:27
Возвращение Крыма в состав Украины неизбежно, - член Меджлиса Бекирова
9361
174
17:08
Знания студентов-медиков протестируют на соответствие стандартам США, - Минздрав. ДОКУМЕНТ
6624
145
17:07
Ляшко заявил, что получил приглашение на инаугурацию Трампа: "Не знаю, чи летіти, боюся турбулентності"
15514
207
16:26
"Русские хакеры" взломали мозг Обаме, - официальный представитель МИД России Захарова
23471
322
16:22
Сотрудничество с Россией не предполагает пересмотра позиции Турции по Украине и Грузии, - глава МИД Чавушоглу
2663
22
16:11
"У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений", - Песков о кибератаках США
8716
157
16:07
Тесть застрелил зятя из охотничьего ружья во время ссоры в Запорожье
7767
164
15:59
Мужчина в Днепре провалился под лед и утонул
5612
11
15:30
Полицейским понадобилось 15 минут, чтобы найти и задержать вооруженного ножом грабителя в Жмеринке
3063
69
15:21
Гуманитарная ситуация остается тяжелой, - Папа Римский Франциск сделал заявление по ситуации на Донбассе
2479
74
15:03
Украинский МИД осудил недавние теракты в Египте, Израиле, Ираке и Турции
891
40
14:55
В Дарницком районе Киева горела квартира в девятиэтажке. Эвакуировано 8 жильцов дома
2381
4
14:16
В Нидерландах задержали журналиста, который вез обломки сбитого в небе над Донбассом Boeing-777
16561
184
14:00
"Зайчики-разведчики" с розовыми ушками расстреливают "волка-карателя" из автоматов и РПГ - "рождественская сказка" для детей от боевиков "ДНР". ВИДЕО
28793
366
13:42
После взрыва в сумской многоэтажке за медицинской помощью обратились четыре человека
924
4
13:33
Гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за мошенничество, задержан в аэропорту Харькова
3146
62
13:09
За минувшие сутки в зоне АТО были ранены пятеро украинских военных, - Мотузяник
2945
50
12:40
"Завершился прием документов на конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки", - Аваков
3237
105
12:28
По факту взрыва в квартире в Сумах открыто уголовное производство
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12:18
Пограничники пресекли попытку контрабанды 1370 пачек сигарет в Румынию
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227
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Боевик "ДНР" в Москве застрелил соседа, открыл огонь на детской площадке и ранил двух полицейских
32708
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207
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29.12.16 16:28
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(Андрій Герус)
Тарифи на електроенергію: що чекає споживачів у 2017 році
Попри зниження оптової ринкової ціни, тарифи на електроенергію для споживачів у січні 2017 можуть зрости в 11-ти...
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22.12.16 09:57
(Данил Бабков)
Трансформация угольной отрасли: международная практика и отечественный подход
Как международные компании справляются с нерентабельным производством угля? Реструктуризируются,...
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