 Новости Украины

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 Политика за 24 часа: 15
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(В.Кіртока)

"ПАНЕ КАПІТАНЕ... ТИ ЗАВЖДИ БУДЕШ ДЛЯ МЕНЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ". 29 СІЧНЯ ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА 1-ГО МЕХБАТАЛЬЙОНУ 72-Ї ОМБР АНДРІЙ КИЗИЛО

"ПАНЕ КАПІТАНЕ... ТИ ЗАВЖДИ БУДЕШ ДЛЯ МЕНЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ". 29 СІЧНЯ ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА 1-ГО МЕХБАТАЛЬЙОНУ 72-Ї ОМБР АНДРІЙ КИЗИЛО23-річний заступник комбата Андрій Кизило загинув на "промці" в Авдіївці. Про офіцера розказали його друг та командир. Нагородна рада недержавного ордена "Народний герой України" одностайно прийняла рішення 10 лютого у Черкасах нагородити офіцера посмертно. А підрозділ вніс подання про присвоєння Андрієві звання Героя України.

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(О.Москалюк)

ГОЛОВА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВОЛОДИМИР ЛАПА: "НАЙБІЛЬШЕ ПОРУШЕНЬ ПРАВ У ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. ТУТ ВЖЕ НАВІТЬ "ЛІВА" ГОРІЛКА ПРОДАЄТЬСЯ!"

ГОЛОВА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВОЛОДИМИР ЛАПА: "НАЙБІЛЬШЕ ПОРУШЕНЬ ПРАВ У ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. ТУТ ВЖЕ НАВІТЬ "ЛІВА" ГОРІЛКА ПРОДАЄТЬСЯ!"Маєте "щастя" купити неякісну продукцію? Не знаєте, як з цим боротися? Стикаєтеся із хамським ставленням у ресторані чи спортивному комплексі? Змушені терпіти поруч курців у заборонених для паління місцях? Пишіть скаргу у Держпродспоживслужбу. А про те, як саме вона функціонує, читайте в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

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(Т.Бодня)

ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО: "СРЕДИ БОЙЦОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА НЕ БУДЕТ ТЕХ, КТО ИЗБИВАЛ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА"

ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО: "СРЕДИ БОЙЦОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА НЕ БУДЕТ ТЕХ, КТО ИЗБИВАЛ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА"После трагедии в Княжичах к полицейскому спецназу КОРД, созданному по образцу американского S.W.A.T., усиленное внимание. В эксклюзивном интервью "Цензор. НЕТ" заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко рассказал не только о том, как отбирают и готовят бойцов, почему их проверяют на полиграфе, в каких спецоперациях они участвуют и когда в Украине появится служба маршалов. Также поговорили о защите самого спецназа от политики и политиков.

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(Ю.Бутусов)

ПОЧЕМУ КРИТИКУЮТ ОРГАНИЗАТОРОВ БЛОКАДЫ ОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ДОНБАСС?

ПОЧЕМУ КРИТИКУЮТ ОРГАНИЗАТОРОВ БЛОКАДЫ ОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ДОНБАСС?Я не понимаю, почему критикуют организаторов блокады одной железной дороги на Донбасс. Ведь стратегия Украины на Донбассе ничуть не менее хаотичная, чем выступления гражданского общества в пользу блокады или против блокады.

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(В.Киртока)

ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ АЛЕКСАНДР УСЕНКО: "НЕВОЗМОЖНО НАКОРМИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА 7,5 ГРИВЕН В СУТКИ. В ЭТОМ ГОДУ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ ДАЖЕ ЭТИХ ДЕНЕГ"

ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ АЛЕКСАНДР УСЕНКО: "НЕВОЗМОЖНО НАКОРМИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА 7,5 ГРИВЕН В СУТКИ. В ЭТОМ ГОДУ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ ДАЖЕ ЭТИХ ДЕНЕГ"Из-за недостаточного финансирования крупнейших в стране медицинских клиник Национальной академии медицинских наук Украины они оказались на грани закрытия.

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(Е. Кузьменко)

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ПОЛОЗОВ: "ОСНОВНУЮ ЗАЧИСТКУ В КРЫМУ ГОТОВЯТ В ОТНОШЕНИИ МЕДЖЛИСА. ЕГО ОСТАТКИ МЕШАЮТ КРЕМЛЮ ДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ МЕДИАКАРТИНКУ"

АДВОКАТ НИКОЛАЙ ПОЛОЗОВ: "ОСНОВНУЮ ЗАЧИСТКУ В КРЫМУ ГОТОВЯТ В ОТНОШЕНИИ МЕДЖЛИСА. ЕГО ОСТАТКИ МЕШАЮТ КРЕМЛЮ ДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ МЕДИАКАРТИНКУ"О новых репрессиях в Крыму, внутренней эмиграции крымских татар, методиках Геббельса на службе Путина. А также о том, отчего ФСБ не может работать вхолостую и почему у российских властей такая аллергия на Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.

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(В.Ясинська)

"НАМ ТРЕБА ГАРНО ВЧИТИСЯ І ПІТИ В ПОЛІТИКУ – ПОДАТИ ТАМ ДОСТОЙНИЙ ПРИКЛАД", - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОТИЕВСКОЙ СПЕЦШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

"НАМ ТРЕБА ГАРНО ВЧИТИСЯ І ПІТИ В ПОЛІТИКУ – ПОДАТИ ТАМ ДОСТОЙНИЙ ПРИКЛАД", - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОТИЕВСКОЙ СПЕЦШКОЛЫ-ИНТЕРНАТАБув такий момент, коли хлопчику зробили операцію, мамі не сказали, а просто запросили її приїхати. Уявляєте, що вона відчувала, коли син сам до неї вийшов?

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Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...

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Белоцерковец

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"В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь"Д. Белоцерковец, советник киевского городского головы(Главное...

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