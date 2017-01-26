 Новости Украины

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Российские террористы сбили Боинг
Политика
за 24 часа: 13
За прошедшие сутки в зоне АТО был ранен один украинский воин, еще двое - травмированы, - штаб
1166
5
Террорист из Бразилии, воевавший за "ДНР", получил 13 лет тюрьмы, - прокуратура Киева. ФОТОрепортаж
29060
216
В оккупированном Крыму задержан адвокат Эмиль Курбединов. ВИДЕО
2075
4
ФСБ задержала крымскотатарского активиста Сейрана Салиева в оккупированном Бахчисарае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
2387
1
Заместитель мэра Ужгорода Цап требовал взятку в 40 тысяч. Узнав о задержании посредника, он ударился в бега, - Луценко. ФОТО
12202
55
"Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав
12410
82
Блоги
Арсен Аваков
ЙО #2 + p/s по запитах журналістів
Роман Семенуха
Тимчасово окуповані території: час рішучих дій
Алла Мегель
"Листи на фронт"
Роман Зайцев
«Ну что, пупсик, попался?». Что ждет антиукраинского пропагандиста и главреда «Украина.ру»?
Бизнес
"Газпром" вновь не выдерживает контрактное давление, – "Укртрансгаз"
6933
0
Задержан глава государственной "Объединенной горно-химической компании", – НАБУ (обновлено)
1852
2
Немецкая компания купила 6 сахарных заводов бывших владельцев агрохолдинга "Мрия"
7630
30
Гройсман пообещал подписать постановление о переподчинении "Укрзализныци" Кабмину
2887
5
Мининфраструктуры предлагает повысить цену на пассажирские железнодорожные перевозки
3430
21
В индексе коррупции Украина оказалась на одном месте с Россией и Ираном
2960
33
Резонанс
26.01.17 12:00
(Т.Бодня)
РУКОВОДИТЕЛЬ "ЧЕРНОЙ СОТНИ" АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ: "КО МНЕ ПЫТАЛИСЬ ЗВОНИТЬ ПОСРЕДНИКИ. ПРОСИЛИ: "ДАЙТЕ НАМ ПРАВИЛА, МЫ БУДЕМ ПО НИМ РАБОТАТЬ". ПОСОВЕТОВАЛ ИЗУЧИТЬ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС"
Руководитель Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела – персона не публичная. Но в эксклюзивном интервью "Цензор.НЕТ" Александр Власов рассказал не только о первых результатах работы "Черной сотни", о раскрытых схемах, их участниках и организаторах, но и проблемных вопросах.
860
0
25.01.17 15:30
(И.Ромалийская)
"ЧТО ДЯДЯ ВОВА СКАЖЕТ, ТО ДИМА И СДЕЛАЕТ". УКРАИНСКИЙ СЛЕД В СУДЬБЕ ТАИНСТВЕННОГО ГЛАВАРЯ "ЧВК ВАГНЕРА"
"ЧВК Вагнера" - это российская частная военная компания. Проще говоря: наемники. Название получила в честь своего командира – Дмитрия Уткина с позывным Вагнер.
26248
59
25.01.17 10:00
(В. Киртока)
"ТАТУ, ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ!": РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ АТО В ДНЕПРЕ
В Днепре открылась вторая часть посвященной войне в Украине экспозиции под названием "Гражданский подвиг Днепропетровщины во время АТО". В музее (проспект Дмитрия Яворницкого, 16) собрали не только вещи, принадлежавшие воевавшим ребятам, но и создали пробирающую до слез видеоинсталляцию.
2950
6
25.01.17 00:19
(Ю. Бутусов)
ПОСТРАДАВШИМ НА МАЙДАНЕ НЕ НУЖЕН СТАТУС УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Я против предоставления пострадавшим на Майдане статуса участника боевых действий и прошу Кабмин отменить свой законопроект.
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108
24.01.17 14:31
(В.Рыбников)
"С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАРАЖЕНИЕМ ПРОСТО: ЛУЧШЕ ОТКУПОРИТЬ БУТЫЛОЧКУ"
Население России внезапно осознало, что атомную бомбу можно любить не меньше, чем Трампа и водку, - главное вовремя закрыть форточку.
28118
40
24.01.17 08:42
(О.Москалюк)
СЕРГІЙ ЄВТУШОК: "ЗА РІК В УКРАЇНІ ДОБУВАЄТЬСЯ ОРІЄНТОВНО 300-500 ТОНН БУРШТИНУ. ЯКЩО НАВІТЬ РАХУВАТИ ПО 2 ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ ЗА КІЛОГРАМ, УЯВЛЯЄТЕ, ЯКИЙ ОБІГ КОШТІВ МАЄ ЦЯ ТІНЬОВА ІНДУСТРІЯ?!"
Про "бурштинові війни", її учасників та покровителів, законодавче врегулювання проблеми та його можливі наслідки в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" народного депутата-мажоритарщика від "Батьківщини"з Рівненщини, колишнього міського голови міста Сарни Рівненської області Сергія Євтушка.
5411
29
23.01.17 12:15
(И.Ромалийская)
ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, ГОЛОСОВАВШИЙ ПРОТИВ АННЕКСИИ КРЫМА, ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ: "СПРАВЕДЛИВО - ПРОСТО ВЕРНУТЬ КРЫМ УКРАИНЕ"
В России на него заведено уголовное дело, он получил вид на жительство в Украине и открыл бизнес в США. Однако в этом интервью Илья Пономарев сказал много того, что вряд ли понравится читателю "Цензор.НЕТ". Он считает, что в Крыму нужен новый референдум, а Захарченко и Плотницкому стоит искать место в системе украинской власти.
26011
175
23.01.17 08:00
(Ю. Бутусов)
ПРАВО НА ПИСТОЛЕТ
Смотрю сегодня видео 22 января 2014 года на Грушевского и думаю, что "Беркут" не посмел бы так нагло действовать, если бы опасался получить пулю от тех, по кому они стреляли и кого били с грубыми нарушениями закона о милиции. Просто само понимание этой угрозы останавливало бы от такого беспредела.
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Публикации
26.01.17 09:41
(Юрій Бутусов, Сергій Головньов)
Володимир Омелян: "Ми самі заспокоїли себе в тому, що у нас відбуваються реформи. Це початок "брежнєвських" часів"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів БізнесЦензор, за що критикує Войцеха Балчуна, який вплив...
3603
0
25.01.17 10:15
(Виталий Кравченко)
Зачем Веревский покупает земельный банк агрохолдинга "Мрия"
Если сделка состоится, она выводит компанию "Кернел" Андрея Веревского на второе место в рейтинге...
1562
0
24.01.17 09:18
(Юрий Винничук)
Кто поставлял газ в Украину в 2016 году
Дмитрий Фирташ и другие трейдеры. БизнесЦензор проанализировал импорт газа в Украину в 2016 году.
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20.01.17 09:15
(Сергей Головнев)
Почему в апреле рынок газа для населения не заработает
Из-за отсутствия подготовки к рынку, правительству придется продлить действие постановления №758, которое...
4559
5
18.01.17 09:36
(Юрий Віннічук)
Як тарифи на електроенергію для бізнесу розділили Україну
З січня бізнес і бюджетні організації не платитимуть за електроенергію за однаковими тарифами, як це було в...
4658
0
17.01.17 09:16
(Ольга Прокопишина)
Суд отлучил семью экс-замминистра Сухомлина от "Укрспирта"
Семья экс-замминистра экономразвития Александра Сухомлина не смогла отстоять в суде права на торговую марку...
4267
1
12.01.17 09:01
(Юрій Віннічук, Сергій Головньов)
За рахунок чого сформовано державний бюджет на 2017 рік
БізнесЦензор зібрав в таблицях доходи та видатки головного кошторису країни на цей рік. Чим він...
7032
8
10.01.17 09:06
(Максим Гардус)
Кто контролирует Морской порт "Южный"
БизнесЦензор собрал информацию о собственниках перевалочных терминалов в самом крупном порту Украины –...
9958
10
Анекдоты
реформы
(2)
,
Гройсман
(2)
,
коррупция
(2)
,
Пинчук
(2)
МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие: ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН...
Цитаты
Гройсман
(1)
"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы"В. Гройсман, премьер-министр Украины -...
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Детей Курбединова разрешили забрать бабушке, - журналист
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Профессор столичного университета задержан на взятке в 400 долларов, - прокуратура. ФОТО
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12:45
Обвинительные акты против 4 "судей "ЛНР" переданы в суд, - прокуратура
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Неизвестные расстреляли машину охранной фирмы в Днепре: один человек погиб, еще двое ранены, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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14
12:31
Украина не будет выдавать Церцвадзе, - Борислав Береза
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12:28
В России появилась книга для дошкольников "Приключения маленького танка"
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"Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!", - во время задержания крымскотатарского активиста Салиева произошла потасовка с силовиками. ВИДЕО
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СБУ заблокировала выплаты пенсий "мертвым душам" с временно оккупированных территорий Луганщины
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12:13
Начальник вещевого склада обнаружен без признаков жизни на территории Житомирского военного института им. Королева
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12:07
Сухое хранилище отходов ядерного топлива введут в эксплуатацию осенью 2018 года
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12:05
Аваков о "янтарном вопросе": Меня бесит, что Минэкономики и Минэкологии не занимаются этой сферой урегулирования, а разгребает вакханалию МВД
898
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12:02
Кириленко: Мы проведем Евровидение-2017 в установленные сроки и на высоком уровне
429
18
11:56
Повышение тарифов на грузоперевозки может лишить рабочих мест около 30 тысяч украинцев, - главы ассоциаций. ДОКУМЕНТ
970
23
11:55
Артиллеристы оперативно-тактической группировки "Юг" провели учения на Херсонщине. ФОТОрепортаж
3071
11
11:49
"Это традиционные методы советских, а теперь российских спецслужб", - в "Народном фронте" осудили акты вандализма в Быковне
1042
9
11:43
"Никаких "каждые 5 лет" не будет", - Аваков о сокращении сроков действия водительских прав
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11:41
"Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО
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34
11:40
Скончался посол России в Индии Александр Кадакин: это третья смерть российского дипломата за последние два месяца
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2
11:34
В рядах боевиков растет количество конфликтов на почве национальной вражды, - ГУР Минобороны
3525
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11:21
Граждане Румынии и Молдовы, находящиеся в розыске Интерпола, задержаны на Одесчине, - Госпогранслужба
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11:20
ФСБ проводит обыск в квартире задержанного адвоката Курбединова: "Люди с автоматами в масках, слышны крики женщин, плач ребенка, приехала скорая". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
2977
7
11:14
ВСУ не обстреливали гражданский автомобиль под Славяносербском, - пресс-офицер
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11:13
Российские оккупанты советуют населению Луганщины эвакуировать детей и стариков в направлении РФ, - ГУР Минобороны
9155
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11:12
Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян
1768
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11:06
СБУ задержала в Кривом Роге группу мошенников, которые через Интернет "сдавали" элитные коттеджи в Карпатах
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11:05
Гражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО
822
14
10:50
Российское госагентство "РИА Новости" распространило фейковую новость сайта "ДНР" об отправке в Европу 3600 американских танков, - Bellingcat. ФОТОрепортаж
6794
95
10:49
Гройсман прибыл с рабочей поездкой на Хмельнитчину
898
23
10:46
Смертельное купание: годовалая девочка в Киеве погибла от ожогов - из бойлера полился кипяток. ФОТО
10933
39
10:46
Нуланд уходит в отставку с поста помощника госсекретаря США
1787
18
10:39
На Черкасчине сошел с рельсов поезд: задерживаются 10 пассажирских составов
9763
4
10:39
В ходе операции "Рубеж-2016" задержано товаров на 2,1 млрд грн, - Белан
698
4
10:38
"Папа бил маму кабелем от телевизора", - ребенок в Тернополе сам вызвал патрульных, спасая мать от пьяного отца-дебошира. ВИДЕО
4212
40
10:35
Приоритет Эстонии – интеграция Украины в ЕС, - Райво Аэг на заседании в ПАСЕ
391
12
10:27
Посредник в передаче взятки для заместителя мэра Ужгорода не работает в горсовете
903
11
10:25
В результате обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки повреждены пятиэтажка и общежитие техникума, - полиция
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10:18
Обвал на шахте в Львовской области - пострадавший горняк в больнице с тяжелейшими травмами
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Нардеп Червакова выиграла суд у мэра Ирпеня Карплюка: участникам митинга под ГПУ заплатили. ДОКУМЕНТ
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26.01.17 11:05
Гражданин Узбекистана задержан в Киеве при попытке подкупа пограничников для легализации 40 соотечественников. ВИДЕО
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26.01.17 11:20
ФСБ проводит обыск в квартире задержанного адвоката Курбединова: "Люди с автоматами в масках, слышны крики женщин, плач ребенка, приехала скорая". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
2977
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26.01.17 12:17
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25.01.17 16:22
Неизвестные осквернили украинский и польский мемориалы жертвам НКВД в Быковне, - Вятрович. ФОТОрепортаж
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25.01.17 14:10
Российские пропагандисты "засветили" в оккупированном Донецке БТР-80, стоящий на вооружении армии РФ, - InformNapalm. СКРИНШОТ
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20136
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25.01.17 17:33
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Колонки
25.01.17 12:38
(Александр Чистяков)
Украина может стать Европейской Рыбницей, или все потерять
Отечественные водоемы для рыборазведения следует отдавать в аренду за символическую плату, а...
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8
18.01.17 13:11
(Елена Криворучко)
Где взять на строительство дорог десятки миллиардов долларов за несколько лет
Каким образом Украина может перекрыть потребность в миллиардных кредитах?
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1
16.01.17 09:38
(Дмитро Боярчук)
Долар по 30: фестиваль паніки та істерики
Гривня повинна девальвувати. Це її нормальний стан.
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6
13.01.17 09:26
(Вікторія Пташник)
До чого може призвести нехтування інтелектуальною власністю
Україні є, що втрачати. Нехтування інтелектуальною власністю приведе її в так званий "список 301", що...
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