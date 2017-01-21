 Новости Украины

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Стрельба в Олевске
Компромат на Трампа
Санкции против России
Переговоры Савченко с боевиками
Бои под Светлодарском
Национализация "Приватбанка"
Бюджет-2017
Скифское золото
Снятие неприкосновенности с Новинского
Трагедия в Княжичах
Дело против Онищенко
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Годовщина Революции Достоинства
Репрессии в оккупированном Крыму
Е-декларации госслужащих
Президент Трамп
Отставка Саакашвили
Взлом почты Суркова
Украинские заложники в РФ
Российские террористы сбили Боинг
Политика
за 24 часа: 5
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, - Минобороны
2534
29
СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО (обновлено)
62878
618
СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности
36513
522
В Киеве убили адвоката - он скончался в больнице. ФОТОрепортаж
32321
113
Бойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО
11913
32
Янукович бежал в компании Полежай, Пшонки и Захарченко, - показания охраны
56031
186
Блоги
Юрий Касьянов
Беспилотник "Катана"
Сергій Кузьміних
ДАП... Україна пам'ятає!
Алла Мегель
До всесвітньої акції Stop Putin! Stop War!
Андрій Левус
Єдність заради Перемоги – звернення «Вільних Людей» до лідерів парламентських патріотичних сил
Бизнес
Украина планирует получить от МВФ еще восемь траншей на $10 миллиардов
2204
17
Кабмин не намерен выплачивать субсидии населению деньгами, – Рева
7352
23
Украина объяснила МВФ невыполнение условий сотрудничества ситуацией с "Приватбанком", – СМИ
6370
7
Коломойский не собирается реструктуризировать долги перед "Приватбанком"
13508
33
Суркис потерял несколько сотен миллионов долларов в "Приватбанке", – Боголюбов
15847
17
Платежки за коммуналку в 5-7 тысяч гривен получили в основном жители Киева, – Рева
12880
62
Резонанс
21.01.17 13:30
(Ю. Бутусов)
ХРОНИКА ОБОРОНЫ НОВОГО ТЕРМИНАЛА ДОНЕЦКОГО АЭРОПОРТА 13-21 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
Сегодня, 21 января 2015-го года, - последний день обороны нового терминала Донецкого аэропорта.
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34
21.01.17 11:29
(Ю. Бутусов)
ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ НЕБЕСНОЙ СОТНИ
Юрию Вербицкому всегда будет 50 лет. Он из семьи известных украинских ученых-сейсмологов, высокообразованный, интеллектуальный человек, который посвятил себя сейсмологии и изучению Карпат. Но отдал жизнь за каждого из нас и за свободу всей Украины.
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45
20.01.17 15:00
(В.Рыбников)
ЛУЧШАЯ ПРОСТИТУТКА В МИРЕ
Всю неделю президент России Владимир Путин готовил Трампа к сегодняшней инаугурации, как родного сына, но иногда даже самая лучшая в мире проститутка может оказаться переодетым шпионом. И даже не обязательно американским.
34661
74
20.01.17 09:57
(І.Джанашія)
НЕ ЧЕРГОЮ ЄДИНОЮ: ЯК ІНШІ КРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ ЖИТЛОМ
Житлове питання української армії не має простої відповіді. Застаріле законодавство, яке спричинило появу 40-тисяної квартирної черги, невідповідність наявного житлового фонду сучасним вимогам якості, неефективне використання бюджету та ряд інших проблем вимагають серйозних змін.
3761
10
19.01.17 20:51
(Ю. Бутусов)
СКАНДАЛ В КАБМИНЕ: ГРОЙСМАН И КУБИВ ОТДАЮТ "УКРАИНУ" В РУКИ ГРУППИРОВКИ ЕДАПС
Скандальный консорциум собирается вернуться на рынок государственных документов через и.о. директора полиграфкомбината?
15047
54
19.01.17 17:59
(В.Киртока, Т.Наумовская)
К ГОДОВЩИНЕ БОЕВ ЗА ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ. ИВАН ЗУБКОВ, АНДРЕЙ ГРИЦАН, ВАДИМ ДЕМЧУК
Иван Зубков, Андрей Грицан, Вадим Демчук, погибшие в донецком аэропорту два года назад, получили негосударственные ордена "Народный герой Украины".
11545
30
19.01.17 13:30
(А.Коваленко)
"ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРНУТЬ НАМ ПОЛНОМОЧИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В РАМКАХ СТАТЕЙ С 401 ПО 435", - ВРИО НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРАВОПОРЯДКА В ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИГОРЬ КРЫШТУН
О том, как должна развиваться и развивается военная служба правопорядка, какие функции выполняет, специально для Цензор.НЕТ рассказал врио начальника Военной службы правопорядка в ВСУ генерал-майор Игорь Крыштун.
4037
10
19.01.17 09:25
(О.Москалюк)
ДЕПУТАТ ВІД РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ЮРІЙ ЧИЖМАРЬ: "МЕТА ПОРОШЕНКА - УЗУРПУВАТИ ВЛАДУ"
Навіщо народний депутат із Радикальної партії Юрій Чижмарь брав участь у конкурсі на посаду губернатора Одеської області? Чому його викликали до Генеральної прокуратури? Чи буде фракція Олега Ляшка співпрацювати із "Батьківщиною"? Відповіді на ці запитання читайте в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".
4425
13
Публикации
20.01.17 09:15
(Сергей Головнев)
Почему в апреле рынок газа для населения не заработает
Из-за отсутствия подготовки к рынку, правительству придется продлить действие постановления №758, которое...
2754
2
18.01.17 09:36
(Юрий Віннічук)
Як тарифи на електроенергію для бізнесу розділили Україну
З січня бізнес і бюджетні організації не платитимуть за електроенергію за однаковими тарифами, як це було в...
3183
0
17.01.17 09:16
(Ольга Прокопишина)
Суд отлучил семью экс-замминистра Сухомлина от "Укрспирта"
Семья экс-замминистра экономразвития Александра Сухомлина не смогла отстоять в суде права на торговую марку...
3154
1
12.01.17 09:01
(Юрій Віннічук, Сергій Головньов)
За рахунок чого сформовано державний бюджет на 2017 рік
БізнесЦензор зібрав в таблицях доходи та видатки головного кошторису країни на цей рік. Чим він...
5841
7
10.01.17 09:06
(Максим Гардус)
Кто контролирует Морской порт "Южный"
БизнесЦензор собрал информацию о собственниках перевалочных терминалов в самом крупном порту Украины –...
8623
9
03.01.17 09:35
(Ольга Прокопишина)
Клюевы продадут активы "Укрподшипника"
Недвижимость ЧАО "Укрподшипник" – холдинговой компании Андрея и Сергея Клюевых – должна отойти по...
8369
4
30.12.16 09:52
(Дмитро Казанцев)
Побажання українській владі від "Героїв бізнесу"
Напередодні нового року Бізнес Цензор вирішив поцікавитися у героїв наших публікацій в рубриці "Герої...
5002
2
29.12.16 11:42
(Юрий Винничук)
Руководитель Prom.ua Иван Портной: "Все в нашей жизни уйдет в одну кнопку"
Что такое маркетплейс, почему они растут быстрее всех, и как на них зарабатывают? Об этом в интервью...
12950
36
Анекдоты
Порошенко
(4)
,
Трамп
(4)
,
Ахметов
(1)
,
Обама
(1)
Зимбабве за неимением средств, будет оплачивать внешний долг слонами.Украина может успешно выплатить все долги депутатами и...
Цитаты
Порошенко
(1)
,
Трамп
(1)
"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і...
Новости Украины и мира
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В отношении Союза биатлонистов России начато расследование из-за нарушения антидопинговых правил
506
13
01:27
Украине необходимо менять подход к социальному обеспечению военнослужащих, - Офис реформ Минобороны
522
8
01:05
Если экс-"беркутовцев" не обменяют, они дадут реальные показания, - адвокат родственников Небесной сотни
2657
120
00:42
"Додон своими заявлениями в Москве превысил конституционные полномочия": в Молдове осудили заявления президента
3340
85
00:21
Комиссия Украина - НАТО обсудила дальнейшие шаги по противодействию современным информационным вызовам, - Мининформполитики
314
13
23:57
"Россия, вон!": харьковские активисты показали консульству РФ карту расселения этнических украинцев
7672
78
23:55
США примут участие в переговорах по Сирии в Астане в роли наблюдателя, - Госдеп
845
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23:43
Парень в наушниках попал под поезд в столице. ФОТОрепортаж
7653
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23:35
Конфликт пьяных в Харькове закончился стрельбой. ФОТО
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23:26
Полторак призвал Трампа продолжить оказание политической и военной помощи Украине
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23:13
"Стоп Путин! Стоп война!" в Сумах: под офис партии экс-министра Клименко принесли "ватника". ВИДЕО
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15
22:53
СБУ сорвала покушение на народного депутата Антона Геращенко. Подробности
36513
522
22:51
Автобус со школьниками в Италии врезался в столб и сгорел: 16 погибших. ФОТО
5350
15
22:32
"Стоп Путин! Стоп война!": одесситы митинговали возле генконсульства РФ. ФОТОрепортаж
3235
41
22:29
Хуг на месте оценит жизнь гражданских в Крутой Балке и Новгородском, - ОБСЕ
555
5
22:17
Армия Индонезии успешно испытала украинские БТР. ФОТОрепортаж
13027
110
22:05
Прах Александра Олеся перевезут в Украину на следующей неделе, - украинский поверенный в Чехии Гошовский
393
5
21:58
"У нас нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из народных депутатов", - Грицак
1664
61
21:41
С сайта Белого дома после инаугурации Трампа убрали разделы о защите климата и правах ЛГБТ
5763
150
21:27
Украинская делегация будет говорить в ПАСЕ о заложниках Кремля, - Ирина Геращенко
488
20
21:16
1 военнослужащий погиб и 1 госпитализирован в результате ДТП в Мариуполе. ФОТОрепортаж
4747
28
20:59
"Останови войну Путина в Украине": антивоенная акция в Санкт-Петербурге. ФОТОрепортаж
16142
227
20:52
Зубрицкий участвует в дискредитации Украины и стал подчиненным Суркова, - российский оппозиционер Яшин
10073
31
20:38
Жебривский рассказал, что нужно для мирной деоккупации Донбасса
7432
169
20:31
"Обычная практика": Немецкий правопопулист съездил в оккупированный Крым за счет российского фонда
3343
31
20:27
Пожар на Херсонщине: погибли 3 человека. ФОТО
1445
0
20:05
"Мы не являемся страной, которая должна имплементировать Минские соглашения", - Песков
10159
190
20:03
У Когута опровергли информацию о принадлежности предприятия "Укрспецполиграфия" к ЕДАПС
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2
19:56
Госпогранслужба обязана разработать механизмы быстрого и эффективного перекрытия границы с Россией, - Жебривский
2886
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19:51
Во Владимирском соборе Киева помянули погибших защитников Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
1898
19
19:43
16-летний житель Донецкой области хранил дома 600 патронов и наркотики. ФОТОрепортаж
2347
38
19:27
Евровидение-2017: определен порядок выступлений национального отбора от Украины
3304
18
19:23
США при Трампе могут втянуть Россию в новую гонку вооружений, которая окажется губительной для РФ, - академик Горбулин
12861
153
19:05
Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал спецмиссии на Донбассе
848
26
19:02
Участницы Марша женщин в Вашингтоне хотят обратить внимание Трампа на дискриминацию. ФОТО
2962
75
18:50
"Все сложится наилучшим образом, если мы будем действовать сообща", - Меркель выступила за поиск компромиссов между ЕС и США при Трампе
1361
14
18:44
Савченко не дали выступить на Майдане в рамках антипутинской акции
38258
296
18:26
Сегодня боевики уже 21 раз обстреливали украинские позиции из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - штаб АТО
842
7
18:23
"Не будьте проститутками у власти", - Ляшко обвинил НАПК в распространении политических заявлений
3689
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18:13
"Границы": в Брюсселе проходят Дни украинского кино. ФОТОрепортаж
1174
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17:58
На одесском "Привозе" сгорели 10 торговых павильонов. ФОТОрепортаж
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20.01.17 10:04
СБУ обнаружила в зоне АТО российское оружие и боеприпасы. ФОТО
9896
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20.01.17 12:03
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20.01.17 13:22
Кремлевские мальчики, МИД РФ уполномочен заявить, коктейль в Давосе. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Самой горячей новостью украинской экономики в конце ушедшего 2016 года лично для меня стало решение Кабмина...
1677
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