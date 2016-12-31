 Новости Украины

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(Е.Кузьменко)

МОЦАРТ И АЙН РЕНД, AC/DC И СОЧИНЕНИЯ СТАРЦА ПАИСИЯ, "РУТЕНІЯ" И ЖЕНЯ КЕМЕРОВСКИЙ. ЧТО ЧИТАЮТ И СЛУШАЮТ НАШИ ДЕПУТАТЫ И МИНИСТРЫ

МОЦАРТ И АЙН РЕНД, AC/DC И СОЧИНЕНИЯ СТАРЦА ПАИСИЯ, "РУТЕНІЯ" И ЖЕНЯ КЕМЕРОВСКИЙ. ЧТО ЧИТАЮТ И СЛУШАЮТ НАШИ ДЕПУТАТЫ И МИНИСТРЫНе зря сказано классиком: "Мы - то, что мы читаем". В самом деле, может, изучая круг чтения человека, можно проникнуть в тайны его мышления? Может, в руках у нас знания, позволяющие понять суть человека?

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(В.Філенко)

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ РЕФОРМИ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

НЕПРОСТИЙ ШЛЯХ РЕФОРМИ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИХТема, яку я хочу висвітлювати в даній статті, є однією із топ-тем в інформаційному просторі України за останній рік. Написано і сказано про це багато різного, але очевидно, що акценти розставлені далеко не всі, і до цієї теми ми змушені повертатися неодноразово. Тим більше, що реформа в поліції далеко не завершена. Я б навіть сказав, що вона на початках.

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(І.Ромалійська, Є.Кузьменко)

МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН: "РАНІШЕ БУЛИ СПРОБИ МОНОПОЛІЗУВАТИ НЕБО, ТЕПЕР Є СПРОБИ МОНОПОЛІЗУВАТИ РІЧКИ"

МІНІСТР ІНФРАСТРУКТУРИ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН: "РАНІШЕ БУЛИ СПРОБИ МОНОПОЛІЗУВАТИ НЕБО, ТЕПЕР Є СПРОБИ МОНОПОЛІЗУВАТИ РІЧКИ"Заключне інтерв'ю у цьому році Володимир Омелян дає "Цензор.НЕТ". Має дещо втомлений вигляд, хоча пам'ять працює сумлінно, надаючи міністру необхідну інформацію з питань, що цікавлять репортерів. А тем для питань – безліч: дороги, авіаційні лоукости, стосунки з Коломойським і Бальчуном, електрокари і річкові чвари. А також багато політики…

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(Т.Бодня)

ГЛАВА НАПК НАТАЛЬЯ КОРЧАК: "ЗАКОН О Е-ДЕКЛАРИРОВАНИИ ВПОЛНЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МИРНЫХ УСЛОВИЙ, НО НЕ ДЛЯ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ"

ГЛАВА НАПК НАТАЛЬЯ КОРЧАК: "ЗАКОН О Е-ДЕКЛАРИРОВАНИИ ВПОЛНЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ МИРНЫХ УСЛОВИЙ, НО НЕ ДЛЯ ВОЮЮЩЕЙ СТРАНЫ"Чем дольше затягивается проверка е-деклараций, при заполнении которых политики так неожиданно разоткровенничались, тем меньше в нее верится. Тем более, что уже в январе стартует следующая волна, которая может захлестнуть предыдущую.

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(О.Москалюк)

НАРДЕП ИЗ "БАТЬКИВЩИНЫ" АЛЕНА ШКРУМ: "ПОРОШЕНКО МОГ ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК СЕНЦОВА, ЛЯШКО – ДРУГИХ РЕБЯТ. ЭТО ПОМОГЛО БЫ ИМ ВЫБРАТЬСЯ. ГДЕ СЕЙЧАС СЕНЦОВ, А ГДЕ НАДЯ?!"

НАРДЕП ИЗ "БАТЬКИВЩИНЫ" АЛЕНА ШКРУМ: "ПОРОШЕНКО МОГ ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК СЕНЦОВА, ЛЯШКО – ДРУГИХ РЕБЯТ. ЭТО ПОМОГЛО БЫ ИМ ВЫБРАТЬСЯ. ГДЕ СЕЙЧАС СЕНЦОВ, А ГДЕ НАДЯ?!"Почему "Батькивщина" не голосовала за бюджет на следующий год? Что во фракции думают о процессе его принятия? Как разошлись с первым номером своего списка Надеждой Савченко? В каких отношениях с ней остались? На эти вопросы "Цензор.НЕТ" ответила народный депутат Алена Шкрум.

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(Ю.Бутусов)

"ПУСТЬ СДОХНУТ НАШИ ВРАГИ!" - ПОЧЕМУ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ РАДУЮТСЯ СМЕРТИ "ПАТРИОТА РОССИИ" И "СТОРОННИКА РУССКОГО МИРА" "МИНИСТРА ЛНР" СЕРГЕЯ ЛИТВИНА?

"ПУСТЬ СДОХНУТ НАШИ ВРАГИ!" - ПОЧЕМУ ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ РАДУЮТСЯ СМЕРТИ "ПАТРИОТА РОССИИ" И "СТОРОННИКА РУССКОГО МИРА" "МИНИСТРА ЛНР" СЕРГЕЯ ЛИТВИНА?27 декабря при неизвестных обстоятельствах, по официальному сообщению - от инфаркта, в Луганске умер "министр сельского хозяйства ЛНР", один из известных предателей Украины и организаторов пророссийских выступлений весной 2014-го в Луганске и Славянске Сергей Литвин.

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