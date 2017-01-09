 Новости Украины

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 Политика за 24 часа: 6
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(В.Ясинская)

ЕЛЕНА МАСОРИНА: "ЕСЛИ В 2014-2015 ГОДАХ РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ БЫЛА НАЦЕЛЕНА НА ТО, ЧТОБ "ДАТЬ РЫБУ" АТОШНИКАМ, ТО СЕЙЧАС НА ТО, ЧТОБ "ДАТЬ ИМ УДОЧКУ"

ЕЛЕНА МАСОРИНА: "ЕСЛИ В 2014-2015 ГОДАХ РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ БЫЛА НАЦЕЛЕНА НА ТО, ЧТОБ "ДАТЬ РЫБУ" АТОШНИКАМ, ТО СЕЙЧАС НА ТО, ЧТОБ "ДАТЬ ИМ УДОЧКУ"Возвращение и адаптация военных – вот, что очень важно сейчас. Иногда человек не справляется с той реальностью, в которую возвращается. Порой доходит до суицидов – это самое страшное.

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(Е.Кузьменко)

МАРИЧКА МУЗЫЧУК: "НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В ТЕГЕРАН НЕ ПОЕДУ. ИРАН - НЕПОДХОДЯЩАЯ СТРАНА ДЛЯ ТАКОГО ПРЕСТИЖНОГО СОРЕВНОВАНИЯ"

МАРИЧКА МУЗЫЧУК: "НА ЧЕМПИОНАТ МИРА В ТЕГЕРАН НЕ ПОЕДУ. ИРАН - НЕПОДХОДЯЩАЯ СТРАНА ДЛЯ ТАКОГО ПРЕСТИЖНОГО СОРЕВНОВАНИЯ"О хиджабах и турнирных призовых, о радости от побед и бессоннице после поражений, о блеске и нищете украинских шахмат. А также о том, почему личная жизнь у топ-шахматисток не всегда устлана розами – в интервью украинской чемпионки, умницы и красавицы.

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(О.Скороход)

"КОЛИ БУДЕ СТВОРЕНА ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА, РПЦ ЗМУШЕНА БУДЕ ВІДМОВИТИСЯ ВІД СВОЇХ АМБІЦІЙ ПЕРШОСТІ У ПРАВОСЛАВ'Ї", - АРХІЄПИСКОП УПЦ КП ФЕДІР

"КОЛИ БУДЕ СТВОРЕНА ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА, РПЦ ЗМУШЕНА БУДЕ ВІДМОВИТИСЯ ВІД СВОЇХ АМБІЦІЙ ПЕРШОСТІ У ПРАВОСЛАВ`Ї", - АРХІЄПИСКОП УПЦ КП ФЕДІРАрхієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір (Бубнюк) – один з наймолодших архієреїв Київського патріархату. Разом з тим у перші тижні російської агресії він створив "Полтавський батальйон небайдужих", який досі вважають однією з найбільших волонтерських організацій.

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(О.Москалюк)

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА: "КИЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК 1990-Х. ОДНАКО НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ, А КРИМИНАЛЬНО. НО, УВЫ, ГОРОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ НЕ ДЖУЛИАНИ"

БОРИСЛАВ БЕРЕЗА: "КИЕВ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРК 1990-Х. ОДНАКО НЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ, А КРИМИНАЛЬНО. НО, УВЫ, ГОРОД ВОЗГЛАВЛЯЕТ НЕ ДЖУЛИАНИ"Пока большинство народных депутатов отдыхают от "дел насущных", "Цензор.НЕТ" встретился с внефракционным Бориславом Березой, чтобы поговорить о ротациях в украинской делегации в ПАСЕ, где он был заместителем Надежды Савченко, о походах на "Интер" и ситуации в Киеве.

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(Ю.Бутусов)

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА В ПРОМЗОНЕ АВДЕЕВКИ: 200 УБИТЫХ В 2016 ГОДУ ТОЛЬКО В 100-Й БРИГАДЕ И 11-М ПОЛКУ "ДНР"

БОЕВЫЕ ПОТЕРИ ПРОТИВНИКА В ПРОМЗОНЕ АВДЕЕВКИ: 200 УБИТЫХ В 2016 ГОДУ ТОЛЬКО В 100-Й БРИГАДЕ И 11-М ПОЛКУ "ДНР"По сводкам "Министерств обороны ДНР и ЛНР", противник несет минимальные потери, которые заявляются почти всегда меньше, чем официальные потери украинских войск. Еще реже в соцсетях противник выкладывает имена и фотографии убитых. Информация о потерях у российского командования считается засекреченной, и потери всегда занижаются и замалчиваются.

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(Т.Галковская)

EНEALTH – ЗА 3 ГОДА. РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ?

EНEALTH – ЗА 3 ГОДА. РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ?С 1 января официально стартовала медицинская реформа. Ее инициаторы – команда и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун – предполагают, что могут коренным образом изменить систему финансирования отрасли, избавиться от взяточничества и приписок, установить жесткий контроль над выдачей больничных, рецептов, составить четкие реестры пациентов, которые нуждаются в помощи государства в рамках госпрограмм и пр.

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 Анекдоты

Путин

 (8) ,

Порошенко

 (3) ,

Гройсман

 (2) ,

Байден

 (1)

15 января в Украину прилетит Джо Байден. Наверное, устраиваться на работу будет. Может где губернаторское кресло вакантно?

 Цитаты

Захарова

 (1) ,

Путин

 (1)

"Мне кажется, "русские хакеры" если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о "русских...

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