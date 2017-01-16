 Новости Украины

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Стрельба в Олевске
Компромат на Трампа
Санкции против России
Переговоры Савченко с боевиками
Бои под Светлодарском
Национализация "Приватбанка"
Бюджет-2017
Скифское золото
Снятие неприкосновенности с Новинского
Трагедия в Княжичах
Дело против Онищенко
Допрос Януковича
Годовщина Революции Достоинства
Репрессии в оккупированном Крыму
Е-декларации госслужащих
Президент Трамп
Отставка Саакашвили
Взлом почты Суркова
Украинские заложники в РФ
Российские террористы сбили Боинг
Политика
за 24 часа: 14
За минувшие сутки погибших нет. Ранен один украинский воин, - спикер АТО
468
4
Руководство и народ должны поставить потребности Украины выше узких личных интересов, - Байден
8799
99
"Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи", - Порошенко. ВИДЕО
14884
322
Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко
4170
96
Из-за стрельбы в Олевске 1 человек погиб, 6 получили ранения, - полиция
11993
61
В Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО
23117
127
Блоги
Арсен Аваков
МВД принимает гостей из Мариупольского интерната:)
Тетяна Попова
Информационная реинтеграция Донбасса: возможности и вызовы
Руслан Калинин
Деньги переселенцев украдены
Юрий Бутусов
Какие основные закономерности и ошибки в проведении реформ в Украине?
Бизнес
Рева объяснил будущую пенсионную реформу в Украине
8957
6
МВФ ждет от Украины отмену "упрощенки", пенсионную и земельную реформы
32783
51
На пенсии жителям оккупированного Донбасса ежегодно нужно 30 миллиардов, – Минсоцполитики
3058
34
"Укрзализныця" 17 января запускает "Ночной экспресс" с вагонами-трансформерами
10058
2
"Финбанк" бизнес-партнера Кауфмана самоликвидируется
4553
3
Горно-обогатительные комбинаты Ахметова направят на выплату дивидендов 19 млрд грн
11049
54
Резонанс
16.01.17 16:00
(В.Ясинская)
КООРДИНАТОР ГРУППЫ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОЛЕГ КОТЕНКО: "ПО ЛОГИКЕ ФСБ, МАТЕРИ НАШИХ ЗАЛОЖНИКОВ ДОЛЖНЫ ИДТИ И ШТУРМОВАТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ"
Президенту надо понять и сделать только одно: встретиться с матерями и объяснить, что он выше себя не прыгнет. И чем больше мамы ходят к президенту, тем больше ФСБ хлопает в ладоши.
851
5
16.01.17 11:30
(Т.Галковская)
ОГНЕМ И МЕЧОМ! ЧТО СТОИТ ЗА КОНФЛИКТОМ БОРИСА ТОДУРОВА И МИНЗДРАВА?
Конфликт, который начался с небольшого комментария известного кардиохирурга, директора Института Сердца Бориса Тодурова на странице и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, очень быстро вышел за рамки обычной дискуссии в соцсетях и приобрел, без преувеличения, национальный масштаб.
12504
76
16.01.17 10:00
(А.Вадатурский)
Я УСТАЛ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ ВО ВЛАСТИ
В конце прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал итоговое интервью изданию "Цензор.НЕТ", в котором шла речь и о речных перевозках. В частности, было сказано, что "если в отдельных компаниях раньше были попытки монополизировать небо, то теперь есть попытка отдельных компаний монополизировать речку". При этом министр дал понять, что речь идет о "НИБУЛОНе".
6862
20
14.01.17 18:37
(Ю. Бутусов)
ДЕЛО ГЛАВЫ РИВНЕНСКОЙ ЯНТАРНОЙ МАФИИ НАЗАРУКА ПЫТАЮТСЯ РАЗВАЛИТЬ
Как пытаются развалить расследование дела о янтарной мафии в руководстве правоохранительных органов Украины.
10948
39
14.01.17 09:50
(Я.Осока)
ЗАГИБЛІ ГЕРОЇ СЕРПНЯ
У цій статті наведено дані про бойові втрати української армії на Сході за серпень 2016 року. Тут можна знайти не тільки імена та прізвища, а більш детальну інформацію про кожного загиблого Героя. Перелік не є остаточним.
9467
24
13.01.17 15:00
(В.Рыбников)
АКТИВ, ПАССИВ И ЗЛОЙ РАЗЛУЧНИК
На этой неделе ценность Трампа для России достигла таких масштабов, что Владимир Владимирович Путин едва справился с непреодолимым желанием побежать в Вашингтон и лично взять друга Дональда на ручки.
35498
72
13.01.17 09:00
(О.Москалюк)
НАРДЕП ІЗ БПП ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО: "ТЕ, ЩО ФРАКЦІЄЮ КЕРУЮТЬ КОНОНЕНКО ТА БЕРЕЗЕНКО, – ЦЕ МІФ"
"Цензор.НЕТ" поспілкувався із народним депутатом із "Блоку Петра Порошенка" Олександром Черненком про "перемоги" та "зради" минулого року, стосунки всередині фракції, можливі дострокові парламентські вибори та про зміни складу Центрвиборчкому.
4527
38
12.01.17 11:00
(Е.Кузьменко, И. Ромалийская)
ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"
О втором сроке Порошенко, статье Пинчука, популизме Саакашвили, роли Медведчука, "беглом человеке" Онищенко и отношениях с олигархами. А также о "Приватбанке", электронных декларациях, повышении зарплат и гостиничном номере, в котором живет глава Администрации Президента – в огромном интервью для "Цензор.НЕТ".
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12.01.17 09:01
(Юрій Віннічук, Сергій Головньов)
За рахунок чого сформовано державний бюджет на 2017 рік
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10.01.17 09:06
(Максим Гардус)
Кто контролирует Морской порт "Южный"
БизнесЦензор собрал информацию о собственниках перевалочных терминалов в самом крупном порту Украины –...
6509
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03.01.17 09:35
(Ольга Прокопишина)
Клюевы продадут активы "Укрподшипника"
Недвижимость ЧАО "Укрподшипник" – холдинговой компании Андрея и Сергея Клюевых – должна отойти по...
7205
4
30.12.16 09:52
(Дмитро Казанцев)
Побажання українській владі від "Героїв бізнесу"
Напередодні нового року Бізнес Цензор вирішив поцікавитися у героїв наших публікацій в рубриці "Герої...
4475
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29.12.16 11:42
(Юрий Винничук)
Руководитель Prom.ua Иван Портной: "Все в нашей жизни уйдет в одну кнопку"
Что такое маркетплейс, почему они растут быстрее всех, и как на них зарабатывают? Об этом в интервью...
10856
35
28.12.16 11:40
(Иван Пальчевский)
Каким будет курс гривни в 2017 году
В течение последних лет вопрос стабильности курса национальной валюты является одним из наиболее...
18090
5
26.12.16 10:14
(Сергій Головньов)
Віктор Галасюк: "Ми бідні, бо стали сировинним донором світу"
Голова Комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк розказав...
5188
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23.12.16 13:24
(Сергей Головнев, Максим Гардус)
Как уголь попадает на украинские ТЭС
Если у вас в доме пропало электричество, возможно что до одной из теплоэлектростанций вовремя не доехал...
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Анекдоты
Гройсман
(3)
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Пашинский
(2)
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Трамп
(2)
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Поплавский
(1)
Самая правильная декоммунизация - не давать чиновникам "комуниздить" гос.собственность!
Цитаты
Байден
(1)
,
Порошенко
(1)
"Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос"Д. Байден,...
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16:53
Песков о заявлении Трампа: "Санкции – не вопрос российской повестки дня"
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Допрос главы ЦИК Охендовского в деле о "черной кассе ПР" отложен, - адвокат
30
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16:47
Председатель ОБСЕ Курц 16-17 января посетит Украину с рабочим визитом
51
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16:43
Высший совет правосудия подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи без получения согласия совета
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16:41
Песков о теме Донбасса в переговорах РФ и США: "В каком русле будут развиваться дискуссия и обмен мнениями, сейчас мы сказать не сможем"
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16:37
"Гнать таких быков!". Безъязыков потребовал отвода судей. ФОТОрепортаж
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16:29
Оккупанты подготовили проект резолюции в ООН о "нарушениях" Украиной прав человека в Крыму
1917
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16:28
Церковь УПЦ МП в столице забросали "коктейлями Молотова", - настоятель. ФОТО
8165
60
16:26
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться, – КГГА
61
0
16:25
Кабмин поручил Минюсту расследование преступлений в пенитенциарных учреждениях
331
0
16:20
Жительница Мариуполя 8 лет почти ежедневно транслировала в Интернет "клубничку" за вознаграждение, - полиция. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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16:09
МИД Украины передаст в Международный суд ООН иск против России в ближайшие часы: "Ответственность РФ за совершенные преступления неизбежна"
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16:05
Две легковушки сбили трех детей на переходе в столице. ФОТО
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15:59
Минфин внес на рассмотрение Кабмина законопроект о Финансовой полиции
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10
15:53
СТБ вырезал из "Битвы экстрасенсов" эпизод, в котором российский военный подробно рассказывает о службе в Украине, - пресс-служба
4288
59
15:53
Налоговики в Киеве разоблачили руководителей лотерейной компании, пользовавшихся услугами конвертаторов. ФОТОрепортаж
1256
2
15:44
Климпуш-Цинцадзе отменила визит в Давос (обновлено)
2525
17
15:43
Порошенко не будет участвовать в "завтраке Пинчука" во время Давосского форума, - Цеголко
4170
96
15:40
Налоговики разоблачили предпринимателей, незаконно ввозивших в страну квадроциклы и багги. ФОТОрепортаж
3000
54
15:39
Сайт Кабмина удалил новость о шоковой пенсионной реформе: работа или пенсия и отмена всех надбавок
15935
78
15:31
Российский художник-акционист Павленский, поджигавший дверь здания ФСБ, покинул РФ и будет просить политического убежища во Франции. ВИДЕО
1506
32
15:21
За госизмену и дезертирство экс-заместитель начальника крымского Центра подготовки личного состава получил восемь лет, - Матиос. ФОТО
5897
40
15:12
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу начала первое в этом году заседание в Минске, - пресс-секретарь Кучмы
629
17
15:03
"Россия должна заплатить свою цену за агрессию", - Порошенко поручил МИДу Украины подать в Международный суд ООН иск против РФ за финансирование терроризма. ВИДЕО
4930
263
14:58
Налоговики разоблачили руководителей двух компаний, присвоивших более 15 миллионов гривен
1428
9
14:48
Схрон со взрывчаткой обнаружен в Донецкой области, - СБУ. ФОТО
1673
16
14:43
"Они порезали так, как удобно им", - жена Безъязыкова считает, что записи СБУ смонтированы
3862
58
14:42
Гройсман осуществит рабочую поездку в Черниговскую область 17 января
515
15
14:40
Охендовский прибыл на допрос в НАБУ
477
13
14:35
У границы с чернобыльской зоной задержаны 6 "сталкеров". ФОТО
5775
32
14:33
"Со мной на блокпосту были пьяницы и наркоманы. Я понял, что это не то", - пособник боевиков с Луганщины сдался СБУ. ВИДЕО
1800
29
14:33
Судебное заседание по делу Ефремова проходит в закрытом режиме
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Заявление Трампа о том, что НАТО устарела, вызвало обеспокоенность и удивление в Брюсселе, - Штайнмайер
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14:28
По факту стрельбы в Олевске начато уголовное производство, - ГПУ
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14:25
На трассе под Мелитополем сгорел грузовик. ФОТО
2456
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Судья Чаус не явился на допрос, - НАБУ
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14:10
В этом году появятся новые железнодорожные маршруты Украина-Европа, - Омелян
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14:10
Украинские офицеры Литовско-польско-украинской бригады приняли участие мероприятиях по случаю прибытия в Польшу военных США, - Минобороны. ФОТОрепортаж
2413
11
14:04
В Олевске собралась массовая акция - люди требуют объективного расследования ночной стрельбы. ФОТО
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Уровень дисциплины в Раде на этой неделе может быть не слишком высокий: и вторая святая вечеря, и Крещение, - это реальность, - Парубий
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"Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек", - российские полицейские задержали людей, поющих советские песни в центре Москвы, группу оппозиционеров и журналистов. ВИДЕО
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29% россиян считают разговоры о врагах РФ манипуляциями властей, - опрос "Левада-центра". ТАБЛИЦА
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Cреди кандидатов в Верховный Суд - судьи, выносившие приговор Тимошенко и снимавшие обвинение с Лозинского - Движение ЧЕСТНО. ИНФОГРАФИКА
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16.01.17 14:33
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16.01.17 08:32
Байден прибыл в Кабмин для переговоров с Гройсманом. ФОТО+ВИДЕО (обновлено)
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15.01.17 18:26
Неизвестные повредили мемориальную доску Вацлаву Гавелу в Киеве. ФОТО
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15.01.17 23:31
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15.01.17 19:37
В Киеве почтили память погибших в Донецком аэропорту: семьи просят сделать сквер и памятник в честь защитников ДАП. ФОТОрепортаж
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(Елена Белан)
Что будет с резервами НБУ в 2017 году и курсом гривны
В декабре золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 1,8% месяц к месяцу (+$268 млн) до $15,5 млрд (+17% год к году или...
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