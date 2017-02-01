 Новости Украины

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Самолет ВМС Украины обстрелян с корабля ЧФ РФ над украинской территорией
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451
С погибшими под Авдеевкой воинами простились на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
20958
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Порошенко присвоил звание Героя Украины капитану Андрею Кизило (посмертно)
6043
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Турчинов из "промзоны" Авдеевки: Мы должны быть готовы ответить на любые провокации российских гибридных войск вдоль всей линии соприкосновения
14080
120
"Не сдавайте Авдеевку. Только не уходите, пожалуйста", - жительница Авдеевки расплакалась, призывая украинских военных защитить город от российских боевиков. ВИДЕО
40110
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Блоги
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Идентификация "крымского укра"
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3 кг кокаина, полкило гашиша, опиум, амфитамин, тысяча таблеток "экстази", оружие, взрывчатка – всего на 20 миллионов гривен – сегодняшний "урожай" полиции Запорожья
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Тайны российской власти: о чем докладывают патриарху
Ян Осока
Серця, зруйновані серця
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Депутаты предложили высказать недоверие НКРЭКУ из-за повышения тарифов на подключение
2209
5
Новый лоукостер начнет полеты в Украину осенью, – Омелян
3714
1
Кабмин решил докапитализировать "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" на 6,5 миллиарда
1115
2
Нацкомиссия повысила тариф на тепло для промышленности и бюджетников на 7,5%
1286
3
МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине, – Рева
3613
14
Мариупольский меткобинат Ахметова останавливает работу домен из-за боев в Авдеевке
8007
11
Резонанс
01.02.17 14:15
(В.Кіртока)
"ПАНЕ КАПІТАНЕ... ТИ ЗАВЖДИ БУДЕШ ДЛЯ МЕНЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ". 29 СІЧНЯ ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА 1-ГО МЕХБАТАЛЬЙОНУ 72-Ї ОМБР АНДРІЙ КИЗИЛО
23-річний заступник комбата Андрій Кизило загинув на "промці" в Авдіївці. Про офіцера розказали його друг та командир. Нагородна рада недержавного ордена "Народний герой України" одностайно прийняла рішення 10 лютого у Черкасах нагородити офіцера посмертно. А підрозділ вніс подання про присвоєння Андрієві звання Героя України.
7598
38
01.02.17 10:07
(О.Москалюк)
ГОЛОВА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВОЛОДИМИР ЛАПА: "НАЙБІЛЬШЕ ПОРУШЕНЬ ПРАВ У ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. ТУТ ВЖЕ НАВІТЬ "ЛІВА" ГОРІЛКА ПРОДАЄТЬСЯ!"
Маєте "щастя" купити неякісну продукцію? Не знаєте, як з цим боротися? Стикаєтеся із хамським ставленням у ресторані чи спортивному комплексі? Змушені терпіти поруч курців у заборонених для паління місцях? Пишіть скаргу у Держпродспоживслужбу. А про те, як саме вона функціонує, читайте в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".
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15
31.01.17 15:15
(Т.Бодня)
ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО: "СРЕДИ БОЙЦОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА НЕ БУДЕТ ТЕХ, КТО ИЗБИВАЛ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА"
После трагедии в Княжичах к полицейскому спецназу КОРД, созданному по образцу американского S.W.A.T., усиленное внимание. В эксклюзивном интервью "Цензор. НЕТ" заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко рассказал не только о том, как отбирают и готовят бойцов, почему их проверяют на полиграфе, в каких спецоперациях они участвуют и когда в Украине появится служба маршалов. Также поговорили о защите самого спецназа от политики и политиков.
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8
31.01.17 09:45
(Ю.Бутусов)
ПОЧЕМУ КРИТИКУЮТ ОРГАНИЗАТОРОВ БЛОКАДЫ ОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ НА ДОНБАСС?
Я не понимаю, почему критикуют организаторов блокады одной железной дороги на Донбасс. Ведь стратегия Украины на Донбассе ничуть не менее хаотичная, чем выступления гражданского общества в пользу блокады или против блокады.
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165
30.01.17 15:15
(В.Киртока)
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ АЛЕКСАНДР УСЕНКО: "НЕВОЗМОЖНО НАКОРМИТЬ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА 7,5 ГРИВЕН В СУТКИ. В ЭТОМ ГОДУ МЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ ДАЖЕ ЭТИХ ДЕНЕГ"
Из-за недостаточного финансирования крупнейших в стране медицинских клиник Национальной академии медицинских наук Украины они оказались на грани закрытия.
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73
30.01.17 10:00
(Е. Кузьменко)
АДВОКАТ НИКОЛАЙ ПОЛОЗОВ: "ОСНОВНУЮ ЗАЧИСТКУ В КРЫМУ ГОТОВЯТ В ОТНОШЕНИИ МЕДЖЛИСА. ЕГО ОСТАТКИ МЕШАЮТ КРЕМЛЮ ДАТЬ ИДЕАЛЬНУЮ МЕДИАКАРТИНКУ"
О новых репрессиях в Крыму, внутренней эмиграции крымских татар, методиках Геббельса на службе Путина. А также о том, отчего ФСБ не может работать вхолостую и почему у российских властей такая аллергия на Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова.
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7
29.01.17 17:49
(Ю. Бутусов)
ТЯЖЕЛЫЕ БОИ ПОД АВДЕЕВКОЙ
Вот на этих позициях 11-го мотострелкового полка "МО "ДНР" и позициях 100-й бригады "Республиканской гвардии" у Ясиноватской развязки со вчерашнего вечера шли ожесточенные бои.
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152
29.01.17 08:30
(В.Ясинська)
"НАМ ТРЕБА ГАРНО ВЧИТИСЯ І ПІТИ В ПОЛІТИКУ – ПОДАТИ ТАМ ДОСТОЙНИЙ ПРИКЛАД", - РЕПОРТАЖ ИЗ ПОТИЕВСКОЙ СПЕЦШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
Був такий момент, коли хлопчику зробили операцію, мамі не сказали, а просто запросили її приїхати. Уявляєте, що вона відчувала, коли син сам до неї вийшов?
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12
Публикации
01.02.17 18:32
(Юрій Віннічук)
Які валютні обмеження діють в Україні
БізнесЦензор публікує повний перелік валютних обмежень для банків, юридичних та фізичних осіб.
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0
30.01.17 09:54
(Ольга Прокопишина)
Кто выводил деньги из банка Жеваго
Суд арестовал фирму, которую следователи подозревают в растрате средств банка "Финансы и кредит",...
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27.01.17 09:25
(Юрий Винничук)
Что известно об экспорте улиток из Украины
БизнесЦензор решил разобраться, кто, сколько, куда и по чем экспортирует улитки из Украины.
13190
2
26.01.17 09:41
(Юрій Бутусов, Сергій Головньов)
Володимир Омелян: "Ми самі заспокоїли себе в тому, що у нас відбуваються реформи. Це початок "брежнєвських" часів"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів БізнесЦензор, за що критикує Войцеха Балчуна, який вплив...
17143
8
25.01.17 10:15
(Виталий Кравченко)
Зачем Веревский покупает земельный банк агрохолдинга "Мрия"
Если сделка состоится, она выведет компанию "Кернел" Андрея Веревского на второе место в рейтинге...
4267
0
24.01.17 09:18
(Юрий Винничук)
Кто поставлял газ в Украину в 2016 году
Дмитрий Фирташ и другие трейдеры. БизнесЦензор проанализировал импорт газа в Украину в 2016 году.
5983
15
20.01.17 09:15
(Сергей Головнев)
Почему в апреле рынок газа для населения не заработает
Из-за отсутствия подготовки к рынку, правительству придется продлить действие постановления №758, которое...
6008
6
18.01.17 09:36
(Юрий Віннічук)
Як тарифи на електроенергію для бізнесу розділили Україну
З січня бізнес і бюджетні організації не платитимуть за електроенергію за однаковими тарифами, як це було в...
6080
0
Анекдоты
Трамп
(5)
,
Порошенко
(4)
,
Путин
(4)
,
Асад
(2)
Не народилась ще така падлюка, яку б наш суд не виправдав би (за хабар)...
Цитаты
Белоцерковец
(1)
"В декабре 2017 года начнется строительство метро на Виноградарь"Д. Белоцерковец, советник киевского городского головы(Главное...
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Авдеевка пока остается без электроснабжения, снова начались обстрелы, - Нацполиция
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20:21
Украина должна ввести наказание за создание и поддержку пиратских сайтов, - представительство ЕС
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Порошенко наградил орденами 48 украинских воинов, 9 из них - посмертно. СПИСОК
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20:11
В Минске призвали к отводу вооружений из Авдеевки и Ясиноватой до 5 февраля, - заявление
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ОБСЕ задействует дополнительные патрули для обеспечения ремонтных работ по восстановлению электроснабжения в Авдеевке, - Хуг
449
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Заявления Высшего совета правосудия нивелируют судебную реформу, - Сытник
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Слушания по иску Украины к России в Международном суде ООН пройдут 6-9 марта
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"Если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно", - Глава контрразведки СБУ о приезде главаря российских наемников Вагнера в Украину
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Террористы применяли танки и пушки калибром 122-мм под Авдеевкой и на Мариупольском направлении, - пресс-центр штаба АТО
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В ВМС прокомментировали обстрел Ан-26: авиация ничего не нарушала, полеты будут продолжены
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Россия создала пограничную зону с Беларусью
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Трое полицейских задержаны на взятке 8 тысяч на Львовщине, - СБУ. ФОТО
3398
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18:39
Чиновник Мукачевской РГА задержан при получении 8 тыс.грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
1119
7
18:35
НАБУ провело обыски в "Укрнафте", - Сытник
1248
8
18:28
Порошенко и премьер Нетаньяху договорились об углублении сотрудничества Украины и Израиля
2616
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18:25
Боевиков "ДНР" на передовой "подбадривают" слухами о возможной поддержке военной авиации РФ, - ИС
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18:16
Разоблачена фирма в Киеве, которая незаконно сформировала налоговый кредит в 44 млн, - ГФС
1291
23
18:14
Врач, вымогавший у пациента 36 тыс. грн за операцию, задержан в Харькове, - Нацполиция. ФОТО
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18:04
Украинская сторона и представители боевиков договорились об обмене списками удерживаемых лиц, - Сайдик
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14
18:02
"Левой рукой открывай дверь! Осторожно и медленно! Вытаскивай его из машины! На землю!", - патрульные Ривного задержали водителя, прятавшего в авто гранату и патроны. ВИДЕО
1838
7
18:01
132 человека эвакуированы из Авдеевки: из них 70 детей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
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22
18:00
Осенью в аэропорту Львова начнет работать авиаперевозчик-лоукостер, - Омелян
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17:55
На улице в Николаеве обстреляли предпринимателя. ФОТОрепортаж+ ВИДЕО
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Трехсторонняя контактная группа призвала к полному прекращению огня, ОБСЕ должна получить полный доступ для контроля, - Олифер
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17:48
Телефонный "террорист", который "заминировал" десятки объектов задержан в Киеве, - СБУ
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17:35
Кабмин одобрил концепцию реформирования Нацгвардии до 2020 года
884
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17:35
Польша подаст жалобу в Международный Суд в Гааге на российское расследование смоленской катастрофы, - Ващиковский
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17:33
Глава "Укрзализныци" Бальчун получает 21 тыс. гривен в день, - депутат Куприй
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17:31
Материалы расследования причастности Лазаренко к убийству Щербаня и Гетьмана исчезли в оккупированном Крыму, - ГПУ. ДОКУМЕНТ
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Генсек НАТО призвал Россию повлиять на сепаратистов на востоке Украины, - Reuters
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В Запорожье изъята партия наркотиков на 20 миллионов гривен, - МВД. ФОТО + ВИДЕО
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Колонки
01.02.17 12:34
(Елена Белан)
Приток наличной валюты замедлится, а объём инвестиций сузится
Две трети от объема иностранных инвестиций в 2016 году составила конвертация внешнего долга банковской...
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31.01.17 11:21
(Инна Рудник)
Чем аукнется "минималка 3200"
НБУ уже успел ухудшить прогноз инфляции на этот год с 8% до 9,1% из-за повышения минимальной заработной платы до...
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30.01.17 14:00
(Александр Чистяков)
Безрыбное поле: Как и почему умирает Черное море
Мировой вылов рыбы и морепродуктов в открытом океане в последние годы сокращается. Это касается и Черного...
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30.01.17 09:55
(Геннадий Чекита)
Приватизация Аграрного фонда и ГПЗКУ позволит обеспечить соцвыплаты льготникам
Проведение конкурентной и прозрачной приватизации, о которой мы так много говорим, имеет приоритетное...
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