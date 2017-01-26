 Новости Украины

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 Политика за 24 часа: 13
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(Т.Бодня)

РУКОВОДИТЕЛЬ "ЧЕРНОЙ СОТНИ" АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ: "КО МНЕ ПЫТАЛИСЬ ЗВОНИТЬ ПОСРЕДНИКИ. ПРОСИЛИ: "ДАЙТЕ НАМ ПРАВИЛА, МЫ БУДЕМ ПО НИМ РАБОТАТЬ". ПОСОВЕТОВАЛ ИЗУЧИТЬ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС"

РУКОВОДИТЕЛЬ "ЧЕРНОЙ СОТНИ" АЛЕКСАНДР ВЛАСОВ: "КО МНЕ ПЫТАЛИСЬ ЗВОНИТЬ ПОСРЕДНИКИ. ПРОСИЛИ: "ДАЙТЕ НАМ ПРАВИЛА, МЫ БУДЕМ ПО НИМ РАБОТАТЬ". ПОСОВЕТОВАЛ ИЗУЧИТЬ ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС"Руководитель Целевого центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственного таможенного дела – персона не публичная. Но в эксклюзивном интервью "Цензор.НЕТ" Александр Власов рассказал не только о первых результатах работы "Черной сотни", о раскрытых схемах, их участниках и организаторах, но и проблемных вопросах.

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(И.Ромалийская)

"ЧТО ДЯДЯ ВОВА СКАЖЕТ, ТО ДИМА И СДЕЛАЕТ". УКРАИНСКИЙ СЛЕД В СУДЬБЕ ТАИНСТВЕННОГО ГЛАВАРЯ "ЧВК ВАГНЕРА"

"ЧТО ДЯДЯ ВОВА СКАЖЕТ, ТО ДИМА И СДЕЛАЕТ". УКРАИНСКИЙ СЛЕД В СУДЬБЕ ТАИНСТВЕННОГО ГЛАВАРЯ "ЧВК ВАГНЕРА""ЧВК Вагнера" - это российская частная военная компания. Проще говоря: наемники. Название получила в честь своего командира – Дмитрия Уткина с позывным Вагнер.

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(В. Киртока)

"ТАТУ, ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ!": РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ АТО В ДНЕПРЕ

"ТАТУ, ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ!": РЕПОРТАЖ С ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ АТО В ДНЕПРЕВ Днепре открылась вторая часть посвященной войне в Украине экспозиции под названием "Гражданский подвиг Днепропетровщины во время АТО". В музее (проспект Дмитрия Яворницкого, 16) собрали не только вещи, принадлежавшие воевавшим ребятам, но и создали пробирающую до слез видеоинсталляцию.

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(О.Москалюк)

СЕРГІЙ ЄВТУШОК: "ЗА РІК В УКРАЇНІ ДОБУВАЄТЬСЯ ОРІЄНТОВНО 300-500 ТОНН БУРШТИНУ. ЯКЩО НАВІТЬ РАХУВАТИ ПО 2 ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ ЗА КІЛОГРАМ, УЯВЛЯЄТЕ, ЯКИЙ ОБІГ КОШТІВ МАЄ ЦЯ ТІНЬОВА ІНДУСТРІЯ?!"

СЕРГІЙ ЄВТУШОК: "ЗА РІК В УКРАЇНІ ДОБУВАЄТЬСЯ ОРІЄНТОВНО 300-500 ТОНН БУРШТИНУ. ЯКЩО НАВІТЬ РАХУВАТИ ПО 2 ТИСЯЧІ ДОЛАРІВ ЗА КІЛОГРАМ, УЯВЛЯЄТЕ, ЯКИЙ ОБІГ КОШТІВ МАЄ ЦЯ ТІНЬОВА ІНДУСТРІЯ?!"Про "бурштинові війни", її учасників та покровителів, законодавче врегулювання проблеми та його можливі наслідки в інтерв’ю "Цензор.НЕТ" народного депутата-мажоритарщика від "Батьківщини"з Рівненщини, колишнього міського голови міста Сарни Рівненської області Сергія Євтушка.

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(И.Ромалийская)

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, ГОЛОСОВАВШИЙ ПРОТИВ АННЕКСИИ КРЫМА, ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ: "СПРАВЕДЛИВО - ПРОСТО ВЕРНУТЬ КРЫМ УКРАИНЕ"

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ, ГОЛОСОВАВШИЙ ПРОТИВ АННЕКСИИ КРЫМА, ИЛЬЯ ПОНОМАРЕВ: "СПРАВЕДЛИВО - ПРОСТО ВЕРНУТЬ КРЫМ УКРАИНЕ"В России на него заведено уголовное дело, он получил вид на жительство в Украине и открыл бизнес в США. Однако в этом интервью Илья Пономарев сказал много того, что вряд ли понравится читателю "Цензор.НЕТ". Он считает, что в Крыму нужен новый референдум, а Захарченко и Плотницкому стоит искать место в системе украинской власти.

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(Ю. Бутусов)

ПРАВО НА ПИСТОЛЕТ

ПРАВО НА ПИСТОЛЕТСмотрю сегодня видео 22 января 2014 года на Грушевского и думаю, что "Беркут" не посмел бы так нагло действовать, если бы опасался получить пулю от тех, по кому они стреляли и кого били с грубыми нарушениями закона о милиции. Просто само понимание этой угрозы останавливало бы от такого беспредела.

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МВФ поставил перед Украиной беспрецедентное по своей наглости и совершенно не выполнимое условие: ТРАНШ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗВОРОВАН...

 Цитаты

Гройсман

 (1)

"Вы бы лучше вокзалами занялись и за эти два года навели там порядок. Было бы больше пользы"В. Гройсман, премьер-министр Украины -...

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