 Новости Украины

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 Политика за 24 часа: 14
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(В.Ясинская)

КООРДИНАТОР ГРУППЫ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОЛЕГ КОТЕНКО: "ПО ЛОГИКЕ ФСБ, МАТЕРИ НАШИХ ЗАЛОЖНИКОВ ДОЛЖНЫ ИДТИ И ШТУРМОВАТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ"

КООРДИНАТОР ГРУППЫ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОЛЕГ КОТЕНКО: "ПО ЛОГИКЕ ФСБ, МАТЕРИ НАШИХ ЗАЛОЖНИКОВ ДОЛЖНЫ ИДТИ И ШТУРМОВАТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ"Президенту надо понять и сделать только одно: встретиться с матерями и объяснить, что он выше себя не прыгнет. И чем больше мамы ходят к президенту, тем больше ФСБ хлопает в ладоши.

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(Т.Галковская)

ОГНЕМ И МЕЧОМ! ЧТО СТОИТ ЗА КОНФЛИКТОМ БОРИСА ТОДУРОВА И МИНЗДРАВА?

ОГНЕМ И МЕЧОМ! ЧТО СТОИТ ЗА КОНФЛИКТОМ БОРИСА ТОДУРОВА И МИНЗДРАВА?Конфликт, который начался с небольшого комментария известного кардиохирурга, директора Института Сердца Бориса Тодурова на странице и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, очень быстро вышел за рамки обычной дискуссии в соцсетях и приобрел, без преувеличения, национальный масштаб.

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(А.Вадатурский)

Я УСТАЛ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ ВО ВЛАСТИ

Я УСТАЛ ОТ НЕПРОФЕССИОНАЛОВ ВО ВЛАСТИВ конце прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал итоговое интервью изданию "Цензор.НЕТ", в котором шла речь и о речных перевозках. В частности, было сказано, что "если в отдельных компаниях раньше были попытки монополизировать небо, то теперь есть попытка отдельных компаний монополизировать речку". При этом министр дал понять, что речь идет о "НИБУЛОНе".

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(О.Москалюк)

НАРДЕП ІЗ БПП ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО: "ТЕ, ЩО ФРАКЦІЄЮ КЕРУЮТЬ КОНОНЕНКО ТА БЕРЕЗЕНКО, – ЦЕ МІФ"

НАРДЕП ІЗ БПП ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО: "ТЕ, ЩО ФРАКЦІЄЮ КЕРУЮТЬ КОНОНЕНКО ТА БЕРЕЗЕНКО, – ЦЕ МІФ""Цензор.НЕТ" поспілкувався із народним депутатом із "Блоку Петра Порошенка" Олександром Черненком про "перемоги" та "зради" минулого року, стосунки всередині фракції, можливі дострокові парламентські вибори та про зміни складу Центрвиборчкому.

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(Е.Кузьменко, И. Ромалийская)

ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"

ГЛАВА АП ИГОРЬ РАЙНИН: "ВСЯ СТРАНА СЧИТАЛА ОНИЩЕНКО НЕХОРОШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, ПОКА ОН НЕ СКАЗАЛ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ В АДРЕС ПРЕЗИДЕНТА. ОН СРАЗУ СТАЛ ХОРОШИМ ДЛЯ МНОГИХ"О втором сроке Порошенко, статье Пинчука, популизме Саакашвили, роли Медведчука, "беглом человеке" Онищенко и отношениях с олигархами. А также о "Приватбанке", электронных декларациях, повышении зарплат и гостиничном номере, в котором живет глава Администрации Президента – в огромном интервью для "Цензор.НЕТ".

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Самая правильная декоммунизация - не давать чиновникам "комуниздить" гос.собственность!

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Байден

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Порошенко

 (1)

"Господин президент, возможно, мне придется звонить вам каждые пару недель, чтобы просто услышать ваш голос"Д. Байден,...

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