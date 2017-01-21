 Новости Украины

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Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

 Политика за 24 часа: 5
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(Ю. Бутусов)

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ НЕБЕСНОЙ СОТНИ

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ НЕБЕСНОЙ СОТНИЮрию Вербицкому всегда будет 50 лет. Он из семьи известных украинских ученых-сейсмологов, высокообразованный, интеллектуальный человек, который посвятил себя сейсмологии и изучению Карпат. Но отдал жизнь за каждого из нас и за свободу всей Украины.

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(В.Рыбников)

ЛУЧШАЯ ПРОСТИТУТКА В МИРЕ

ЛУЧШАЯ ПРОСТИТУТКА В МИРЕВсю неделю президент России Владимир Путин готовил Трампа к сегодняшней инаугурации, как родного сына, но иногда даже самая лучшая в мире проститутка может оказаться переодетым шпионом. И даже не обязательно американским.

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(І.Джанашія)

НЕ ЧЕРГОЮ ЄДИНОЮ: ЯК ІНШІ КРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ ЖИТЛОМ

НЕ ЧЕРГОЮ ЄДИНОЮ: ЯК ІНШІ КРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ ЖИТЛОМЖитлове питання української армії не має простої відповіді. Застаріле законодавство, яке спричинило появу 40-тисяної квартирної черги, невідповідність наявного житлового фонду сучасним вимогам якості, неефективне використання бюджету та ряд інших проблем вимагають серйозних змін.

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(А.Коваленко)

"ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРНУТЬ НАМ ПОЛНОМОЧИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В РАМКАХ СТАТЕЙ С 401 ПО 435", - ВРИО НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРАВОПОРЯДКА В ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИГОРЬ КРЫШТУН

"ПРЕДЛАГАЕМ ВЕРНУТЬ НАМ ПОЛНОМОЧИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В РАМКАХ СТАТЕЙ С 401 ПО 435", - ВРИО НАЧАЛЬНИКА ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРАВОПОРЯДКА В ВСУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИГОРЬ КРЫШТУНО том, как должна развиваться и развивается военная служба правопорядка, какие функции выполняет, специально для Цензор.НЕТ рассказал врио начальника Военной службы правопорядка в ВСУ генерал-майор Игорь Крыштун.

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(О.Москалюк)

ДЕПУТАТ ВІД РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ЮРІЙ ЧИЖМАРЬ: "МЕТА ПОРОШЕНКА - УЗУРПУВАТИ ВЛАДУ"

ДЕПУТАТ ВІД РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ ЮРІЙ ЧИЖМАРЬ: "МЕТА ПОРОШЕНКА - УЗУРПУВАТИ ВЛАДУ"Навіщо народний депутат із Радикальної партії Юрій Чижмарь брав участь у конкурсі на посаду губернатора Одеської області? Чому його викликали до Генеральної прокуратури? Чи буде фракція Олега Ляшка співпрацювати із "Батьківщиною"? Відповіді на ці запитання читайте в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

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 Анекдоты

Порошенко

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Трамп

 (4) ,

Ахметов

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Обама

 (1)

Зимбабве за неимением средств, будет оплачивать внешний долг слонами.Украина может успешно выплатить все долги депутатами и...

 Цитаты

Порошенко

 (1) ,

Трамп

 (1)

"Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і...

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