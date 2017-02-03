 Новости Украины

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Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика за 24 часа: 13
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(В.Ясинская)

"НАС ВОЙНА ЗАМУЧИЛА, НО В ЦЕЛОМ ВЫЖИТЬ МОЖНО, ДАЖЕ БЕЗ СВЕТА, ЛИШЬ БЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ". РЕПОРТАЖ ИЗ АВДЕЕВКИ

"НАС ВОЙНА ЗАМУЧИЛА, НО В ЦЕЛОМ ВЫЖИТЬ МОЖНО, ДАЖЕ БЕЗ СВЕТА, ЛИШЬ БЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ". РЕПОРТАЖ ИЗ АВДЕЕВКИС начала этой недели город Авдеевка Донецкой области у всех на слуху. Многократные обстрелы со стороны боевиков, в том числе и "Градами", принесли немало жертв: убитые и раненые и среди военных,и среди местных жителей.

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(Ю.Бутусов)

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛА РОССИЮ В СИТУАЦИИ С КРИЗИСОМ В АВДЕЕВКЕ

УКРАИНА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛА РОССИЮ В СИТУАЦИИ С КРИЗИСОМ В АВДЕЕВКЕВпервые, пожалуй, в условиях войны, наше государство и общество показали пример комплексных и системных действий в конкретной критической ситуации. Отметил для себя ряд новшеств, дай Бог, чтобы они стали системой.

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(Е.Кузьменко)

АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ: "МЫ С ЯНУКОВИЧЕМ ДРУГ ДРУГА НЕНАВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА. В 2004-М Я НАЗВАЛА ЕГО "МЕШОК С ГОВНОМ". И ЕМУ ЭТО ПЕРЕДАЛИ"

АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ: "МЫ С ЯНУКОВИЧЕМ ДРУГ ДРУГА НЕНАВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА. В 2004-М Я НАЗВАЛА ЕГО "МЕШОК С ГОВНОМ". И ЕМУ ЭТО ПЕРЕДАЛИ"Два с половиной часа, проведенные в компании Александры Кужель, пролетели незаметно. Про что только мы ни говорили: тарифы, круизы, Янукович, мощь Огненной Земли, разведка, Библия, Клюев, предательство, Минстець, бардовская песня, Турчинов, живые пингвинчики, электронные декларации…

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(Ю. Бутусов)

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ: "ПОРОШЕНКО УПРАВЛЯЕТ ПОТОКАМИ, НО ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. УКРАИНОЙ УПРАВЛЯЕТ КРИЗИС"

МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ: "ПОРОШЕНКО УПРАВЛЯЕТ ПОТОКАМИ, НО ОН НЕ УПРАВЛЯЕТ СТРАНОЙ. УКРАИНОЙ УПРАВЛЯЕТ КРИЗИС"Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили стал оппозиционным политиком в Украине. После отставки он покинул власть, и делает свой политический проект, крайне редко попадая в поле зрения украинских СМИ. А между тем, наличие в нашей политике фигур калибра Саакашвили – это усиление политической конкуренции, полезное для нашего хрупкого и развивающегося гражданского общества. "Цензор.НЕТ" записал интервью с Саакашвили после его визита в США, где он принимал участие в инаугурации нового президента Дональда Трампа.

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(В.Кіртока)

"ПАНЕ КАПІТАНЕ... ТИ ЗАВЖДИ БУДЕШ ДЛЯ МЕНЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ". 29 СІЧНЯ ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА 1-ГО МЕХБАТАЛЬЙОНУ 72-Ї ОМБР АНДРІЙ КИЗИЛО

"ПАНЕ КАПІТАНЕ... ТИ ЗАВЖДИ БУДЕШ ДЛЯ МЕНЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ". 29 СІЧНЯ ЗАГИНУВ ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА 1-ГО МЕХБАТАЛЬЙОНУ 72-Ї ОМБР АНДРІЙ КИЗИЛО23-річний заступник комбата Андрій Кизило загинув на "промці" в Авдіївці. Про офіцера розказали його друг та командир. Нагородна рада недержавного ордена "Народний герой України" одностайно прийняла рішення 10 лютого у Черкасах нагородити офіцера посмертно. А підрозділ вніс подання про присвоєння Андрієві звання Героя України.

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(О.Москалюк)

ГОЛОВА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВОЛОДИМИР ЛАПА: "НАЙБІЛЬШЕ ПОРУШЕНЬ ПРАВ У ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. ТУТ ВЖЕ НАВІТЬ "ЛІВА" ГОРІЛКА ПРОДАЄТЬСЯ!"

ГОЛОВА ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ ВОЛОДИМИР ЛАПА: "НАЙБІЛЬШЕ ПОРУШЕНЬ ПРАВ У ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ. ТУТ ВЖЕ НАВІТЬ "ЛІВА" ГОРІЛКА ПРОДАЄТЬСЯ!"Маєте "щастя" купити неякісну продукцію? Не знаєте, як з цим боротися? Стикаєтеся із хамським ставленням у ресторані чи спортивному комплексі? Змушені терпіти поруч курців у заборонених для паління місцях? Пишіть скаргу у Держпродспоживслужбу. А про те, як саме вона функціонує, читайте в інтерв’ю "Цензор.НЕТ".

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(Т.Бодня)

ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО: "СРЕДИ БОЙЦОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА НЕ БУДЕТ ТЕХ, КТО ИЗБИВАЛ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА"

ЗАМГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ АЛЕКСЕЙ РУДЕНКО: "СРЕДИ БОЙЦОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СПЕЦНАЗА НЕ БУДЕТ ТЕХ, КТО ИЗБИВАЛ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ЕВРОМАЙДАНА"После трагедии в Княжичах к полицейскому спецназу КОРД, созданному по образцу американского S.W.A.T., усиленное внимание. В эксклюзивном интервью "Цензор. НЕТ" заместитель главы Нацполиции Алексей Руденко рассказал не только о том, как отбирают и готовят бойцов, почему их проверяют на полиграфе, в каких спецоперациях они участвуют и когда в Украине появится служба маршалов. Также поговорили о защите самого спецназа от политики и политиков.

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- Питерский сурок не только спрогнозировал погоду, но и предсказал будущее России!- Как именно?- Сдох..

 Цитаты

«Она (Россия) сейчас пытается играть мускулами. И мы не можем им доверять. Надо четко определить нашу позицию по Крыму, Украине и Сирии и...

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